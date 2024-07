Objavte tie najkrajšie miesta na Slovensku: Vďaka týmto 7 výletom bude vaše leto nezabudnuteľné

Radi trávite leto doma? Ak je vaša odpoveď áno, no nie ste fanúšikom masového turizmu a chcete sa vyhnúť davom, máme pre vás niekoľko zaujímavých tipov.

Je škoda, že zatiaľ čo v letných mesiacoch Vysoké Tatry a Slovenský raj praskajú vo švíkoch, rovnako krásne miesta na Slovensku zívajú prázdnotou.

Pozrite sa s nami na 7 výletov, pri ktorých ani nebudete veriť, že ste doma. Vybrali sme skutočne unikátne zážitky z každého kúta Slovenska, vďaka ktorým bude vaše leto nezabudnuteľné.

1/ Splav Malého Dunaja

Čo znie lepšie, ako stráviť celý deň neznesiteľných horúčav na vode? Malý Dunaj je najobľúbenejšia rieka na splav na Slovensku a niet sa čomu čudovať. Keď si sadnete do dreveného kanoe a rozhliadnete sa, budete sa cítiť ako na Amazonke.

Pokojnú rieku lemujú husté lesy a vy počujete iba štebot vtákov a žblnkanie vody. Splav je ideálny nápad na celodenný výlet. Na internete nájdete veľa spoločností, ktoré prenajímajú loďky a stačí si dohodnúť termín.

Jednodňový splav začína v Jelke, odkiaľ vás zavezú do Tomášova a tento 28-kilometrový úsek potom odtiaľ splavíte späť do Jelky za 5-6 hodín a to buď v kanoe pre 2-3 osoby alebo na raftoch, kde sa zmestí až osem ľudí. Niet sa kde ponáhľať, voda je pomalá a máte pred sebou celý deň.

Popri rieke sú reštaurácie a keď vám počas plavby vyhladne, môžete “odpakovať” na móle a ísť si dať langoš či oroseného čapáka. V Jelke pri vodnom mlyne odovzdáte lode. Všetkými desiatimi odporúčame vyskúšať vynikajúce práve vylovené špeciality v miestnej reštaurácii.

Cena: Kanoe pre 2-3 ľudí 20 eur, raft pre viacerých od 40 eur

Trvanie: 5-6 hodín

2/ Na e-bikoch na Kráľovu Hoľu s kávou v historickom vlaku a Chmarošským viaduktom

Kráľova Hoľa je najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier s najvyššie položeným vysielačom v strednej Európe. Niet divu, že o nej Kollárovci tak oduševnene spievajú, tie výhľady chytia za srdce aj “neturistu”. Vysoké Tatry odtiaľ máte ako na dlani a je to jediný vrchol, z ktorého dovidíte do piatich štátov (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina).

V dedine Šumiac, kde výstup začína, zaparkujete a na mieste si môžete požičať elektrobicykle, ktorými sa hore bez problémov vyveziete za dve až tri hodinky. Alternatívou pre nadšencov turistiky je pešia trasa vedúca cez les. Cyklistom a chodcom sa väčšinou stretnú cesty v jedinom bufete, na ktorý počas výstupu natrafíte. Nachádza sa asi v polovici cesty.

Po náročnom výstupe si vychutnajte zaslúžené ľadové caffe latte v Depo Café. Unikátna kaviareň vznikla v historickom vlakovom vozni a stala sa najväčším lákadlom Horehronia. Terasa štýlovej kaviarne zároveň ponúka výhľad na Chmaroššký viadukt a vy sa tak ocitnete ako vo filme Harry Potter.

Cena: E-bike od 29 eur na 4 hodiny

Trvanie: E-bike – 3 hodiny, turistika – 5-6 hodín

3/ Kúpanie v jazere Šútovo a nádherný Šútovský vodopád

Málokde na Slovensku je voda taká tyrkysová a priezračná, ako v Šútovskom jazere. Obľúbené jazero vzniklo po zatopení starého lomu v Kraľovanoch a ponúka neuveriteľné výhľady na okolité horské svahy. Kúpanie tu sa nedá porovnať s preľudnenými kúpaliskami či špinavými vodnými nádržami.

Jazero Šútovo je ako kúsok Chorvátska na Slovensku, o ktorom našťastie ešte nevedia davy. Pri vode je jeden bufet a 100 metrov ďalej motorest, kde si môžete dať obed. Ak sa vám nechce vylihovať celý deň, odporúčame spraviť si krásnu turistiku cez les ku 38-metrov vysokému Šútovskému vodopádu, ktorý je štvrtý najvyšší na Slovensku.

Cena: Vstup zadarmo

Trvanie: Od jazera k vodopádu 1 hodina

Pohľad na Šútovský vodopád. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

4/ Objavte čaro Banskej Štiavnice

Historické banské mestečko v Kremnických vrchoch často zaslúžene nazývajú “malou Prahou”. Je to vďaka uličkám vydláždeným takzvanými mačkami (malými dlaždicami), aké sú aj na Václavskom námestí či Karlovom moste. Banská Štiavnica ponúka všetko – prírodu, turistiku, kultúru aj spoločenské vyžitie, stačí si vybrať. Varujeme vás však, že jeden deň vám na objavenie všetkých jej krás určite stačiť nebude.

Dominantou mesta je baroková kalvária na kopci, patrí k jednej z najkrajších v celej Európe. Na západ slnka nad kalváriou určite nikdy nezabudnete a cesta hore trvá len 40 minút chôdze z centra mesta. Milovníci kultúry môžu navštíviť Starý a Nový Zámok z 13. storočia s úžasnými výhľadmi na mesto. Kávičkári budú nadšení kávovou scénou a podnikmi na svetovej úrovni.

A mladí sa vybláznia v tajchoch, umelých vodných dielach, ktoré kedysi slúžili na zásobovanie a odčerpávanie vody v baniach. Dnes sú z nich perfektné miesta na kúpanie a medzi tie najobľúbenejšie patria Počúvadlo, Veľká vodárenská či Klinger.

Cena: Ubytovanie od 40 eur/noc

Trvanie: 1-2 noci

Pohľad na Banskú Štiavnicu. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

5/ Z Chopku na Ďumbier

Ak ste fanúšikom turistiky a chcete ochutnať niečo iné ako Vysoké Tatry, táto nenáročná hrebeňovka vám vyrazí dych. Z majestátnych vrcholov budete mať Liptovskú Maru aj celé Tatry ako na dlani. Tí s lepšou kondičkou si môžu z Jasnej vybehnúť na Chopok po zjazdovke, čo bude trvať niečo cez 2 hodiny.

Ak však máte chuť na jednoduchšiu turistiku, odporúčame nastúpiť na lanovku a nechať sa vyviezť až na Chopok. Tam sa občerstvíte v zmodernizovanej Kamennej chate a pokračujete po hrebeni na vrchol Ďumbier, kde budete do dvoch hodín.

Keďže idete celý čas po horskom hrebeni, nečíhajú na vás žiadne zákerné strmáky a celý čas sa kocháte výhľadmi všade okolo seba. Nad pásmom lesa vo výške 2000 m.n.m. sa nemusíte báť ani stretu so zatúlaným macom. Cestou naspäť môžete odbočiť na kapustnicu do Štefánikovej chaty, no musíte sa vrátiť po hrebeni späť na Chopok.

Cena: Obojsmerný lístok na lanovku 29 eur/osoba

Trvanie: 4 hodiny

Pohľad na Štefáničku v Nízkych Tatrách. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

6/ Taliansko na východe

Že na východe nič nie je? To už dávno neplatí! Okrem čarovného Bardejova a moderných Košíc tam nájdete aj kus kraja, kde sa budete cítiť ako v Taliansku. Tokajská vinohradnícka oblasť sa rozprestiera na juhozápade Zemplínskych vrchov a leží tak južne, že zasahuje až do Maďarska. Vyrábajú sa tu svetoznáme sladké vína Lipovina, Furmint a Muškát žltý.

Najlepší zážitok budete mať, keď sa na jednu noc ubytujete v jednom z miestnych vinárstiev – najznámejšie sú Chateau Grand Bari, TOKAJ & CO, s.r.o. či Macík a výlet spojíte s ochutnávkou vína. Na druhý deň si požičajte bicykle a spravte si cyklovýlet.

Oblasť ponúka mnoho cyklotrás a cestou určite neobídete tie najznámejšie vinárstva, vyhliadkovú vežu v tvare suda, stredoveké pivnice ako z filmu Hobit či renesančný kaštieľ Františka II. v Borši.

Cena: Ubytovanie od 40 eur/noc

Trvanie: Odporúčame 1 noc

7/ Skryté krásy Modry

Toto mestečko v okrese Pezinok len s 8-tisíc obyvateľmi si kedysi zamiloval aj Ľudovít Štúr. Je síce malé, no jeho uličky sú plné vinárničiek, kvalitnej kávy a dobrého jedla. Príjemným prekvapením pre vás určite budú rozprávkové lesy, v ktorých Štúr na lavičke písal svoje diela a boli mu veľkou inšpiráciou.

V okolitých Malých Karpatoch si môžete spraviť 7-kilometrovú túru na vyhliadkovú vežu Veľká Homoľa alebo 3-hodinovú prechádzku na hrad Červený Kameň. Obidve trasy začínajú priamo z Modry, sú nenáročné a bez problémov ich zvládnu aj tí najmenší.

Ak ste z Bratislavy a okolia, určite sa oplatí odšoférovať pár kilometrov ďalej a vyhnúť sa cez víkend masovému relaxu na Železnej studničke. Tu nestretnete takmer nikoho.

Cena: Zadarmo

Trvanie: okruh Veľká Homoľa – 4 hodiny, okruh Červený kameň – 6 hodín