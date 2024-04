Cesta k zmenšeniu priepasti medzi Slovenskom a florbalovými veľmocami bude náročná, tvrdí reprezentačný kouč Jedlička

Tréner slovenskej reprezentácie žien vo florbale Michal Jedlička tvrdí, že cesta k zmenšeniu priepasti medzi Slovenskom a florbalovými veľmocami Fínskom, Švédskom, Českom a Švajčiarskom bude v najbližšom období mimoriadne náročná.

Český kouč, ktorý sa v marci dohodol na pokračovaní spolupráce so Slovenským zväzom florbalu (SZFB) to povedal v relácii V športovom SITE.

Chce to viac tréningov

„Hráčky družstiev top štvorky majú počas týždňa niekedy až osem tréningových jednotiek, na Slovensku tak dve. Vyspelé florbalové krajiny smerujú k tomu, že tamojší hráči a hráčky budú profesionáli, teraz sú hrajú viacmenej na poloprofesionálnej báze. Samozrejme, je to šport, kde je možné poraziť každého. Na Slovensku je však potrebné tlačiť systém k tomu, aby sa viac trénovalo, aby sa florbal nebral len ako hobby šport,“ povedal.

Michala Jedličku potešilo 5. miesto na minuloročných MS vo florbale v Singapure. Na turnaji sa mu navyše podarilo zapracovať do ženskej reprezentácie aj viacero junioriek, ktoré takisto v pozícii trénera vedie.

„Splnili sme stanovený cieľ. Teším sa na pokračovaní spolupráce a budeme na rozbehnutých veciach makať aj ďalej. Tento systém je dobrý v tom, že sa nám tým pádom lepšie darí prepájať juniorský florbal s tým seniorským. Dievčatá vstupujú do medzi ženy pripravenejšie, pretože tak lepšie vedia, čo ich čaká,“ vysvetlil 43-ročný rodák z Prahy.

Dve veľké akcie na obzore

Slovenské reprezentantky čakajú v budúcom roku dva vrcholy. Konať sa budú Svetové hry v Číne, ktoré predstavujú substitúciu olympiády, keďže florbal patrí medzi neolympijské športy. V roku 2025 sa budú konať aj MS v Českej republike.

„Jasným cieľom bude aj na týchto podujatiach skončiť do piateho miesta. To vnímam ako reálne. Ak by sa nám na MS v Česku podarilo poraziť niekoho z veľkej štvorky, bola by to fantastická vec hraničiaca so zázrakom,“ poznamenal florbalový hosť relácie V športovom SITE.

V slovenskej najvyššej ženskej florbalovej súťaži bojovalo v sezóne 2023/2024 sedem družstiev. Na začiatku apríla aktuálna edícia vyvrcholí finálovými súbojmi medzi Spišskou Novou Vsou a Kysuckým Novým Mestom.

Domáca súťaž je problém

Michal Jedlička vidí pri pohľade na kvalitu extraligy výrazný priestor na zlepšenie.

„Domáca súťaž je veľkým problémom. Pokiaľ ide o kvalitu slovenskej ligy, tak tam zaostávame za vyspelým florbalovým svetom ešte viac ako na reprezentačnej úrovni. Problémom je dosť aj infraštruktúra, pretože na Slovensku máme malo hál. Ihrisko musí mať rozmery 20×40, plus výbehové zóny. V Nemšovej, v Kysuckom Novom Meste máme menšie ihriská, takže na tomto je potrebné takisto zapracovať. Na druhej strane, v Poľsku či v Lotyšsku hrajú tamojšie kluby iba pohárovým spôsobom, takže v tomto máme zasa výhodu my. Domáca liga potrebuje návraty skúsených hráčok zo zahraničia a v neposlednom rade objavovanie nových mladých nádejných florbalistiek.“

Už viac ako dekáda uplynula od „florbalového boomu“ na Slovensku, od obdobia, keď začali v školských zariadeniach zaradovať do osnov florbal.

Vzťah detí k športu

Pár hráčov to do florbalového sveta vtedy vtiahlo, ale pri pohľade na súčasný vzťah detí k športu, nepomáhajú ani tie najružovejšie okuliare.

„Keď počúvam dialógy dnešných detí, tak hneď mi je jasné, že toto je iná doba, akú som zažil v ich veku napríklad ja. Medzi sebou sa bavia o počítačových hrách a podobných veciach. Len tak si ísť zahrať futbal, hokej, alebo si ísť ‚zapinkať za barák‘, to sa v dnešnej dobe len tak nevidí. Dnešné deti nechodia vonku, nelezú po stromoch, na škole je málo telocviku, a ak aj majú hodinu cvičiť, tak radšej im rodičia vypíšu ospravedlnenky. Súčasná doba je koncipovaná proti športu. Našou povinnosťou je mladých športovcov aj napriek tomu vychovávať. Je potrebné uvedomiť si, že deti, ktoré športujú, majú lepší život ako tie, ktoré majú nadváhu a zadýchajú sa už vtedy, keď majú vyjsť peši na druhé poschodie. V záujme štátu by preto malo byť to, aby čo najviac detí športovalo,“ uzavrel tréner Jedlička.