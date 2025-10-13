Český reprezentant nezvládol emócie po prehre s Faerskými ostrovmi, rozhovor ukončil predčasne - VIDEO

„Vy si to určite vyhodnotíte. Pokojne urobme to, že ten gól zvaľte na mňa,“ odpovedal ofenzívny stredopoliar redaktorovi.
Český futbalista Václav Černý len ťažko hľadal slová po šokujúcej prehre národného tímu 1:2 s Faerskými ostrovmi v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po zápase poskytol rozhovor Českej televízii, no po niekoľkých otázkach sa urazil a odišiel. „Ospravedlňujem sa, je to pre mňa ťažké krátko po zápase,“ povedal Černý do kamery.

Situáciu videl po svojom

Keď sa ho redaktor spýtal, či nemohol zabrániť prvému inkasovanému, ofenzívny záložník reagoval nechápavo: „Ako som pri ňom bol?“ Po chvíli dodal: „Takže ja som sa mal naviazať na hráča?“ a po krátkom zaváhaní pokračoval: „Myslím, že som bežal späť ako všetci ostatní.“ Následne sa odmlčal, otočil sa k odchodu a ešte utrúsil: „Vy si to určite vyhodnotíte. Pokojne urobme to, že ten gól zvalíte na mňa.“ Rozhovor tým ukončil a z mixzóny odišiel.

Sporný moment sa odohral v 67. minúte, keď domáci outsider po rýchlom protiútoku otvoril skóre. Černý, ktorý sa v tej chvíli nachádzal v strede poľa, prenasledoval Frederiksberga, no po jeho prihrávke spomalil a nepokryl nabiehajúceho Sorensena. Ten z hranice šestnástky neomylne prekonal českého brankára.

Tréner mal zakrytý výhľad

Tréner Ivan Hašek situáciu po zápase komentoval len stručne: „Viem, že sme stratili loptu, súper išiel do protiútoku. Nevšimol som si, kto urobil chybu, motal sa mi tam štvrtý rozhodca. Ospravedlňujem sa, teraz vám k tomu nemôžem nič povedať.“

Incident v mixzóne prekvapil aj televízneho experta v štúdiu. „Venca je v emóciách, nechce to hodnotiť,“ reagoval bývalý reprezentačný stredopoliar Karel Poborský. „Keby v defenzíve odviedol sto percent, ten hráč by išiel do súboja. Takto dáva v pokoji gól. Venca tam vypol. Keď sa pozrie na video, pravdepodobne si to zhodnotí sám a dôjde k rovnakému záveru,“ doplnil.

Rozhovory plné emócií

Černý sa už v minulosti dostal do centra pozornosti svojimi vyjadreniami. Pred rokom po zápase Ligy národov proti Ukrajine kritizoval prevažujúcu prítomnosť ukrajinských fanúšikov v pražskom Edene: „Toto je český nároďák, sme v Prahe a plný štadión Ukrajincov. Som nahnevaný. V mojich očiach je to neakceptovateľné.“

