Calzona potvrdil, že Hancko bude hrať. Trénoval aj v deň pôrodu, cíti sa super

Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou štvrtý zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V Trnave privíta Luxembursko a ak si chce zachovať reálnu šancu na postup z A-skupiny, musí zložiť víťazný reparát za piatkovú prehru v Severnom Írsku 0:2.
Tréner Francesco Calzona avizuje zmeny v základnej zostave v porovnaní s nevydareným duelom v Belfaste.
Faktom je, že z rôznych dôvodov nemá k dispozícii brankára Dominika Greifa, obrancu Denisa Vavra, stredopoliara Stanislava Lobotku, ani útočníka Tomáša Suslova.
Budú zmeny
„Ešte som sa nerozhodol o zložení zostavy, ale určite niečo zmeníme. Musíme osviežiť mužstvo, lebo história nám ukázala, že v druhých zápasoch kvalifikačného termínu zvykneme mať problém. Zmeny teda budú,“ vravel Calzona, cituje ho denník Šport.
K jednej pozitívnej zmene určite dôjde. Tímu je od nedele večera k dispozícii Dávid Hancko, ktorý v Severnom Írsku chýbal z dôvodu pôrodu jeho manželky Kristýny. Tá napokon tri hodiny pred výkopom piatkového duelu v Belfaste porodila syna Dominika.
A keďže bývalá 35. hráčka svetového tenisového rebríčka aj synček boli v poriadku, dynamický ľavák sa mohol pripojiť k reprezentácii Slovenska. Hancko a jeho manželka majú spolu aj trojročného Adamka.
Dá srdce pre tím
„Dávid je vynikajúci chalan. Vždy bol príklad pre ostatných a zakaždým dal srdce pre tento tím. Až dosiaľ nikdy nechýbal na zraze. Teraz zažíva krásne chvíle. Vždy tvrdím, že rodina je na prvom mieste. Je s nami celé tri roky. Presne vie, čo od neho vyžadujeme, a čo má robiť na ihrisku. Nemyslím si, že by mal mať nejaké taktické problémy. Je pre nás veľmi dôležitý a pokiaľ je k dispozícii, bude hrať,“ skonštatoval Calzona.
Reprezentácia je najviac
„Nebol to pre mňa jednoduchý týždeň. Snažil som sa komunikovať s trénerom, ako to najlepšie šlo. Tešil som sa na reprezentáciu. Pre mňa bolo dôležité, že manželka sama prišla za mnou, aby som išiel pomôcť chalanom. Potom to už prebehlo rýchlo a som rád, že síce nakrátko, ale predsa len sa k mužstvu pripojím a môžem byť so spoluhráčmi. Reprezentácia je pre mňa vždy najviac,“ povedal Hancko pre futbalsfz.sk po príchode do Senca.
K svojej pripravenosti na pondelkový zápas ešte dodal: „Hoci sme celý týždeň boli v očakávaní, každé ráno som šiel na štadión a odtrénoval som si. Po tréningu som sa ponáhľal domov. Ešte aj v piatok ráno som mal tréning. Som k dispozícii trénerom, pripravený na zápas. Cítim sa super, to je pre mňa najdôležitejšie.“
Vedia, o čo ide
Súboj Slovensko – Luxembursko sa bude hrať na Štadióne Antona Malatinského v Trnave s výkopom o 20.45 h. V rovnakom čase privítajú v Belfaste Severní Íri Nemcov. Na čele A-skupiny je Nemecko so 6 bodmi, ale rovnaký počet bodov majú aj Severní Íri a Slováci. Luxembursko je bez bodu štvrté.
„Vieme, že musíme toho zmeniť veľa, keďže sme sa dopustili mnohých chýb a strát. Potrebujeme sa vrátiť k nášmu štandardu. Vieme, o čo bojujeme. Snažíme sa myslieť na to, čo môžeme dosiahnuť. To by nám mohlo pomôcť zlepšiť náš výkon,“ doplnil tréner Calzona.