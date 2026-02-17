Český prezident neverí, že mierová dohoda bude podpísaná v krátkodobom horizonte

Český prezident Petr Pavel sa domnieva, že je nepravdepodobné, že by v krátkodobom horizonte bola podpísaná dohoda o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Povedal to v rozhovore pre web odkryto.cz.

Keď Pavel dostal otázku, či mu nepripadá, že mierové rokovania smerujú do stratena, odvetil: „Nepovedal by som. Záleží na tom, aké máme očakávania.“

„Ak niekto očakával, že sa podarí dosiahnuť zhodu medzi Ukrajinou, európskymi štátmi, Spojenými štátmi a Ruskom v nejakom krátkom horizonte, potom to bolo určite naivné,“ podotkol Pavel. Zároveň považuje za úspech, že „pozície Ukrajiny, Európy a Spojených štátov sa zhodovali alebo takmer zhodovali“, a pripomenul, že sa z rôznych strán objavilo veľa protichodných vyhlásení.

„To, čo je dôležité, však nie je zhoda Ukrajiny a jej podporovateľov, ale zhoda na podmienkach mierovej dohody s bojujúcou stranou, teda s Ruskom. Rusko zatiaľ príliš ochoty na rokovanie a na kompromis neukázalo. Zatiaľ stále trvá na svojich maximalistických cieľoch, či už sa to týka obmedzenia Ukrajiny a ich bezpečnostnej budúcnosti, ale predovšetkým teritória,“ poznamenal Pavel.

Je presvedčený, že práve preto je potrebné pokračovať v tlaku na Rusko – ekonomickom, politickom aj finančnom – a podporovať Ukrajinu, aby sa neocitla v menej výhodnej pozícii.

„História nás učí, že rokovania môžu byť úspešné len vtedy, keď sú obe strany v relatívne výhodnej pozícii. Ak to tak nie je, potom sa jedna zo strán, ktorá vyhrala, bude vždy snažiť v konflikte pokračovať, nie ho ukončiť,“ zdôraznil Pavel.

