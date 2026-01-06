Expremiérka Radičová: Lož sa stala normálnym, každodenným nástrojom robenia politiky - ROZHOVOR

Na Slovensku podľa Ivety Radičovej vládne koalícia, pre ktorú sú len jej voliči predmetom všetkých politík, ktoré robia. „Všimnite si, veď tým aj argumentujú. Naši voliči, ktorí nám dali hlas, sa dožadujú takýchto zmien, pomsty, nápravy, vraj skrivodlivostí, ktoré sa v minulosti odohrali,“ uviedla v rozhovore pre SITA.
Politici koalície uprednostňujú dezinfoscénu
Ostatných občanov, tých podľa expremiérky nikto neoslovuje, naopak, tí sú charakterizovaní ako nepriatelia, ako tí, ktorí spôsobujú konflikty a problémy v spoločnosti. „Najväčší nepriatelia sú vedci a neviem, či súťažia média, kto je väčší nepriateľ, ale dajme ich do jednej kategórie, že sú na tom zhruba rovnako, mám na mysli štandardné regulované médiá,“ doplnila.
Podľa Radičovej nie je náhoda, že politici vládnej koalície uprednostňujú dezinfoscénu, kde poskytujú rozhovory a dokonca obhajujú aj odsúdeného dezinformátora. „Kde sme sa to dostali,“ pýta sa s dôvetkom, že lož sa stala normálnym, každodenným nástrojom robenia politiky a pomaly rezignujeme na rozlišovanie pravdy a lži. „A keď sa domáhame pravdy, tak v tom okamihu nastupuje už spomínaný pocit,“ skonštatovala.
Ceny energií a energopomoc
Na trvaní niektorých krajín v rámci Európskej únie v presadzovanie národnej integrity reagovala, že sú to nezvládnuté dopady globalizácie.
„Politika má obmedzené možnosti, čo môžete urobiť s efektami globalizácie. A práve to sa potom premieta, že hľadá únikovú cestu a tú nachádza v uzatváraní spoločnosti, v národnej identite v dôraze na tom, vládnime si v úvodzovkách sami, pričom podotýkam, keď spomínate EÚ, že Brexit bol dostatočnou ukážkou toho, čo to znamená byť oddelený a nebyť súčasťou väčších partnerstiev,“ dodala.
Na margo schválenej energopomoci konštatovala, že netreba dávať do jedného vreca ceny pre domácnosti a firmy. „To je zavádzajúce a nezmysel,“ hovorí s tým, že ceny pre domácnosti, vďaka reguláciám, u nás patria medzi najnižšie v EU, ale ceny pre firmy, naopak, medzi najvyššie.
„Keď firmy energeticky draho vyrábajú, strácajú konkurencieschopnosť, znižuje to výkonnosť ekonomiky, premieta sa to do nižšieho, hrubého domáceho produktu (HDP) a keďže deficit sa počíta k HDP a čím je nižší, tým vám prirodzene stúpa deficit, aj keby ste nemali väčšie výdavky, teda výkonnosť ekonomiky, ktorá sa odvíja aj od toho, aké sú ceny energií pre firmy, nepočujem, že by sme riešili tento zásadný problém,“ uviedla.
