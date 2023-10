Česko aj Poľsko predlžujú kontroly na hraniciach, postup je v súlade so schengenským kódexom

Česká vláda rozhodla o pokračovaní kontrol na hraniciach so Slovenskom až do 2. novembra. Ako referuje web iDnes.cz, po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister vnútra Vít Rakušan.

Desiatky nelegálnych migrantov

Kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedla vláda pred týždňom podľa Rakušana preto, že rovnaký krok oznámilo Poľsko.

Náklady na kontroly budú podľa Rakúšana predstavovať 53,4 milióna korún. Od minulej stredy do pondelka polícia skontrolovala 43 749 osôb a pri nelegálnej migrácii odhalila 283 ľudí, povedal minister.

Vstup na české územie odopreli policajti 234 osobám. Policajti tiež zadržali 12 prevádzačov. Kontroly sa vrátili po roku. Vlani ich pre prílev migrantov Česko zaviedlo koncom septembra a trvali do začiatku februára.

Poľsko predlžuje kontroly

Pre rovnaký krok sa vo štvrtok rozhodlo taktiež Poľsko. Ako uvádza web wpolityce.pl, poľský minister vnútra Mariusz Kamiński, postup je v súlade so schengenským kódexom.

„Štvrtok oznámime, že dočasná kontrola bude predĺžená do 2. novembra. Budeme informovať taktiež Európsku komisiu, že vstupujeme do druhej etapy a predlžujeme dočasnú kontrolu. Existujú dobré výsledky, existujú jasné účinky. Cez Poľsko nepovedú nelegálne migračné trasy,“ skonštatoval Kamiński.