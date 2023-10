Kontroly na hranici s Maďarskom podľa Mikulca nevyriešia problém s nelegálnou migráciou, navrhuje iné riešenia

Dočasné obnovenie kontrol na hranici s Maďarskom nie je efektívne opatrenie, ktoré navyše znepríjemní život najmä občanom SR, nie migrantom.

Skonštatoval to v súvislosti so stredajším rozhodnutím vlády bývalý minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Migranti totiž podľa neho nepôjdu cez hraničné priechody, ktoré budú strážené, ale cez zelenú hranicu.

Komplikácie pre obyvateľov

„Oni totiž urobia čokoľvek, aby sa dostali ďalej do Nemecka. Na Slovensko prešli už cez viacero krajín, aj tých, ktoré strážili vonkajšiu hranicu Európskej únie,“ uviedol Mikulec s tým, že absolútne neobhajuje nelegálnu migráciu a to, aby na naše územie prichádzal ktokoľvek nelegálne.

„Naopak, snažím sa navrhovať efektívne riešenia a nie využívať emócie a súhlasiť s niečím, čo síce navonok vyzerá dobre, ale reálne to problém nevyrieši, ale naopak, problém ešte zväčší pre našich vlastných obyvateľov žijúcich v prihraničných oblastiach,“ skonštatoval exminister.

Riešeniami v tejto súvislosti podľa Mikulca sú napríklad spoločný postup krajín EÚ na ochranu vonkajších hraníc EÚ tak, aby Schengen a jeho pravidlá mohli byť zachované, zvýšenie tlaku Európskej komisie na Turecko, aby si plnilo záväzky v oblasti migrácie a nepúšťalo migrantov z blízkeho východu ďalej do Európy, striktné uplatňovanie a dodržiavanie readmisných dohôd medzi členskými krajinami EÚ, ktoré niektoré krajiny ako napríklad Maďarsko, Česká republika a Nemecko ignorujú alebo dopracovanie spoločnej migračnej a azylovej politiky EÚ.

Zrušenie tlačiva z roku 2018

Exminister takisto zdôrazňuje potrebu zefektívnenia návratovej politiky a zvýšenie tlaku Európskej komisie na tretie krajiny ako Sýria a Afganistan, aby ich občania, ktorí nelegálne prichádzajú do Európy, sa mohli vrátiť do ich domovských krajín, uplatňovania mandátu agentúry Frontex na posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ a tiež zrušenia tlačiva, ktoré polícia musí vydávať migrantom a ktoré zaviedla vláda vedená stranou Smer-SD v roku 2018.

„Pre to tlačivo totiž mnohí migranti do Nemecka chcú prechádzať práve cez Slovensko a idú väčšinou za príbuznými, ktorí sa do Nemecka dostali v roku 2015, keď ich tam prepravovali za Angely Merkelovej so súhlasom Fica a spol. vlakmi,“ doplnil Mikulec.