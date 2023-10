Poľsko zaviedlo dočasné kontroly na hranici so Slovenskom, funkčných je len 22 priechodov

Poľsko potvrdilo dočasné zavedenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom. Ako ďalej informovalo slovenské ministerstvo vnútra, kontroly by mali trvať od stredy 4. októbra do piatku 13. októbra. Slovensko-poľskú hranicu je tak možné prekročiť len na 22 hraničných priechodoch.

Konkrétne ide podľa rezortu vnútra o priechody Łupków – Palota, Radoszyce, Barwinek, Ożenna, Konieczna, Muszynka, Muszyna – Plaveč, Leluchów, Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom, Niedzica, Jurgów, Łysa Polana, Chochołów, Chyżne, Winiarczykówka, Korbielów, Ujsoły, Bór, Zwardoń-Skalité, Zwardoń – Skalité Platforma, Zwardoń – Mýto a Jaworzynka – Čierne – Skalité.

O zavedení kontrol upovedomilo Poľsko aj Európsku komisiu.