Koubeka v septembri vyhodili z Plzne, jeho ďalšou zastávkou by mohla byť česká reprezentácia

Česko naďalej nemá reprezentačného trénera na marcovú baráž o postup na futbalové MS 2026. Tamojší zväz si dal za úlohu obsadiť voľné miesto do Vianoc. Po neúspešnom lanárení Jindřicha Trpišovského to cez víkend vyzeralo ako zložitá misia, ale v pondelok sa veci údajne dali výrazne do pohybu.
Ako referuje web isport.blesk.cz, novým koučom českej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Miroslav Koubek. Generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd a prezident zväzu David Trunda vstúpili do diskusie s Koubekom, ktorý je momentálne na voľnej nohe po septembrovom nútenom odchode z Viktórie Plzeň.
Česi majú v hľadáčiku na post trénera futbalovej reprezentácie veľké meno. Ide o nemeckú legendu
Už 74-ročný tréner, ktorý v ostatných rokoch zažil mimoriadne úspešné časy v Hradci Králové aj v Plzni, by chcel kontrakt nielen na baráž a prípadné majstrovstvá sveta 2026, ale rovno na cyklus až do majstrovstiev Európy v roku 2028, ktoré bude hostiť Veľká Británia a Írsko.
O týchto veciach sa mal rozprávať medzi štyrmi očami s Pavlom Nedvědom, a to na schôdzke, ktorá sa uskutočnila niekedy medzi októbrovým a novembrovým reprezentačným zrazom.
Calzona na rovinu o Pekaríkovi, Valjentovi či Makovi. Niké liga je podľa neho podpriemerná, kvalitu musí hľadať inde - FOTO
Prioritou číslo jeden pre zväz bol Trpišovský, no keď táto alternatíva nevyšla, asociácia sa znova obrátila na Koubeka, ktorý v minulosti viedol českú reprezentačnú „devätnástku“ a bol tiež asistentom pri „áčku“. Špekulovalo sa tiež o Chorvátovi Slavenovi Biličovi, no ten údajne mal záujem o prevzatie mužstva až po MS 2026.