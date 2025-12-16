Koubeka v septembri vyhodili z Plzne, jeho ďalšou zastávkou by mohla byť česká reprezentácia

Prioritou číslo jeden pre zväz bol Jindřich Trpišovský, no keď táto alternatíva nevyšla, asociácia sa obrátila na Miroslava Koubeka.
Miroslav Koubek
Tréner Miroslav Koubek na lavičke Viktorie Plzeň v súboji Európskej ligy 2025/2026 na pôde maďarského Ferencvárosu Budapešť. Foto: archívne, SITA/AP
Česko naďalej nemá reprezentačného trénera na marcovú baráž o postup na futbalové MS 2026. Tamojší zväz si dal za úlohu obsadiť voľné miesto do Vianoc. Po neúspešnom lanárení Jindřicha Trpišovského to cez víkend vyzeralo ako zložitá misia, ale v pondelok sa veci údajne dali výrazne do pohybu.

Ako referuje web isport.blesk.cz, novým koučom českej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Miroslav Koubek. Generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd a prezident zväzu David Trunda vstúpili do diskusie s Koubekom, ktorý je momentálne na voľnej nohe po septembrovom nútenom odchode z Viktórie Plzeň.

Už 74-ročný tréner, ktorý v ostatných rokoch zažil mimoriadne úspešné časy v Hradci Králové aj v Plzni, by chcel kontrakt nielen na baráž a prípadné majstrovstvá sveta 2026, ale rovno na cyklus až do majstrovstiev Európy v roku 2028, ktoré bude hostiť Veľká Británia a Írsko.

O týchto veciach sa mal rozprávať medzi štyrmi očami s Pavlom Nedvědom, a to na schôdzke, ktorá sa uskutočnila niekedy medzi októbrovým a novembrovým reprezentačným zrazom.

Prioritou číslo jeden pre zväz bol Trpišovský, no keď táto alternatíva nevyšla, asociácia sa znova obrátila na Koubeka, ktorý v minulosti viedol českú reprezentačnú „devätnástku“ a bol tiež asistentom pri „áčku“. Špekulovalo sa tiež o Chorvátovi Slavenovi Biličovi, no ten údajne mal záujem o prevzatie mužstva až po MS 2026.

