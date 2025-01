Česká eufória na MS do 20 rokov! Domácu Kanadu vyradili gólom v poslednej minúte - VIDEO

Porekladlo „Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky“ si mladí kanadskí hokejisti budú pamätať do konca života. Minimálne tí, ktorí pred rokom zažili vyradenie Čechmi vo štvrťfinále majstrovstiev sveta do 20 rokov a teraz sa im stalo to isté. Drobný rozdiel je vo výsledkoch 2:3 a 3:4.

Pred rokom vo švédskom Göteborgu zostávalo do konca riadneho hracieho času 11 sekúnd, keď Jakub Štancl strelil víťazný český gól na 3:2. Teraz na domácom ľade v hlavnom meste Ottawe pred vyše 18-tisíc divákmi dostali Kanaďania rozdielový gól od Adama Jecha 40 sekúnd pred koncom.

Za krátky čas, ktorý zostával do naplnenia 60 minút, už „javorové listy“ nenašli spôsob ako vyrovnať a dostať zápas do predĺženia. Český komentátor v eufórii pri rozhodujúcom góle kričal: „Vypálil Adam Jecho a v aréne nastalo ticho!“

Čechom vo štvrťfinále pomohli aj Kanaďania vlastným gólom, ktorým poslali súpera do vedenia 2:1, ale aj tým, že to preháňali s tvrdosťou. Mali deväť vylúčených hráčov s dovedna 55 trestnými minútami a dva české góly vrátane víťazného padli v presilovkách.

Jechov gól stál za to. Strelou bez prípravy prepálil maličký voľný priestor medzi nohou kanadského brankára Cartera Georgea a žŕdkou domácej bránky. Česi postúpili do semifinále MS do 20 rokov štvrtýkrát za sebou, z vlaňajška obhajujú bronzové medaily, pred dvoma rokmi boli strieborní.

„Posledných 40 sekúnd zápasu som mal tep viac ako 200 úderov. Tie pocity po záverečnej siréne však stáli za to. Všetci sme si to náramne užili,“ povedal Adam Jecho, hráč tímu Edmonton Oil Kings v kanadskej juniorskej súťaži WHL, pre ČT Sport.

„Som hrdý na hráčov, ale stále sme iba v semifinále. Za to sa ešte medaily nedávajú. Na druhej strate vyhrať zápas nad Kanadou u nich doma pred 18-tisíc divákmi je niečo, čo si naši hráči zapamätajú do konca života. A zocelí ich to charakterovo v ich kariérach. Zápas rozhodla prvá tretina, ktorú sme vyhrali 3:1. Samozrejme, ešte nebol koniec, ale hráči si uvedomili, že môžu nad Kanadou zvíťaziť,“ cituje českého trénera Patrika Augustu oficiálny web IIHF.com.

V semifinále Česi narazia na obhajcov titulu Američanov. Zápas odohrajú 5. januára od 1:30 h SEČ. Hokejisti USA vo štvrťfinále rozobrali Švajčiarov 7:2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Fíni (4. 1. od 21.30). Švédi si s ťažkosťami poradili s Lotyšmi 3:2 a Fíni zdolali Slovákov po vydarenej prvej tretine 5:3.