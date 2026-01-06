Česi nedosiahli na vytúžené zlato z MSJ 2026. Tretíkrát v histórii ho získali Švédi - VIDEO

Hokejoví mladíci z Česka nedotiahli túžbu po zlate zo svetového šampionátu hráčov do 20 rokov až do konca. Na turnaji v americkom St. Paul v pondelkovom finále podľahli rovesníkom zo Švédska 2:4.
Napriek smútku po finálovej prehre sú Česi v ostatných rokoch mimoriadne úspešní, veď cenný kov získali už štvrtýkrát bez prerušenia a v Top 4 sú už piatykrát v rade.
„Švédi boli dve tretiny jednoducho lepší, to si musíme priznať. Hrali lepší hokej, ale nič sa nedá robiť. Stále máme striebro a myslím si, že je to veľký úspech. Ďalšiu šancu máme o rok,“ vyhlásil útočník Václav Nestrašil podľa webu hokej.cz.
Česi mali vo svojom kádri najužitočnejšieho hráča turnaja Vojtěcha Čihařa, ktorý sa spolu s obrancom Tomášom Galvasom dostal aj do najlepšej formácie podujatia. A Adama Jiříčka vyhlásili za najlepšieho beka šampionátu.
Švédi na turnaji ani raz nezaváhali. V A-skupine nestratili ani bod, pričom majstrovskú púť odštartovali tesným triumfom nad Slovákmi 3:2. Vo vyraďovacej časti prešli cez Lotyšov a Fínov, vo finále si poradili aj s Čechmi a tretíkrát v histórii sa tešia zo zlata na MSJ. V minulosti sa im to podarilo aj v rokoch 2012 a 1981.
„Je to neuveriteľné. Nastal čas na zlato a my sme to dokázali. Je to úžasné. Sme veľká rodina. Máme sa radi. Urobili sme správne veci pre tím, aby vyhral. Nešlo o to, aby jednotlivci strieľali góly alebo niečo podobné. Išlo len o zlatú medailu a odviedli sme skvelú prácu až do konca, aj keď súper strelil dva góly,“ povedal po finálovom súboji krídelník Anton Frondell podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
V konečnom účtovaní šampionátu obsadili slovenskí mladíci 8. priečku, keďže vo štvrťfinále nestačili na bronzových Kanaďanov. Konečné poradie turnaja v St. Paul určilo aj zloženie skupín pre ďalšie MS.
O rok v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa slovenský výber predstaví v základnej skupine proti rovesníkom zo Švédska, Fínska, USA a Nemecka. V druhej skupine sa predstavia Česi, Kanaďania, Švajčiari, Lotyši a Nóri.