Česi nedosiahli na vytúžené zlato z MSJ 2026. Tretíkrát v histórii ho získali Švédi - VIDEO

O rok v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa slovenský výber predstaví v základnej skupine proti rovesníkom zo Švédska, Fínska, USA a Nemecka.
Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MSJ 2026 v USA po finálovom triumfe nad rovesníkmi z Česka. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP
Hokejoví mladíci z Česka nedotiahli túžbu po zlate zo svetového šampionátu hráčov do 20 rokov až do konca. Na turnaji v americkom St. Paul v pondelkovom finále podľahli rovesníkom zo Švédska 2:4.

Napriek smútku po finálovej prehre sú Česi v ostatných rokoch mimoriadne úspešní, veď cenný kov získali už štvrtýkrát bez prerušenia a v Top 4 sú už piatykrát v rade.

„Švédi boli dve tretiny jednoducho lepší, to si musíme priznať. Hrali lepší hokej, ale nič sa nedá robiť. Stále máme striebro a myslím si, že je to veľký úspech. Ďalšiu šancu máme o rok,“ vyhlásil útočník Václav Nestrašil podľa webu hokej.cz.

Česi mali vo svojom kádri najužitočnejšieho hráča turnaja Vojtěcha Čihařa, ktorý sa spolu s obrancom Tomášom Galvasom dostal aj do najlepšej formácie podujatia. A Adama Jiříčka vyhlásili za najlepšieho beka šampionátu.

Švédi na turnaji ani raz nezaváhali. V A-skupine nestratili ani bod, pričom majstrovskú púť odštartovali tesným triumfom nad Slovákmi 3:2. Vo vyraďovacej časti prešli cez Lotyšov a Fínov, vo finále si poradili aj s Čechmi a tretíkrát v histórii sa tešia zo zlata na MSJ. V minulosti sa im to podarilo aj v rokoch 2012 a 1981.

„Je to neuveriteľné. Nastal čas na zlato a my sme to dokázali. Je to úžasné. Sme veľká rodina. Máme sa radi. Urobili sme správne veci pre tím, aby vyhral. Nešlo o to, aby jednotlivci strieľali góly alebo niečo podobné. Išlo len o zlatú medailu a odviedli sme skvelú prácu až do konca, aj keď súper strelil dva góly,“ povedal po finálovom súboji krídelník Anton Frondell podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

V konečnom účtovaní šampionátu obsadili slovenskí mladíci 8. priečku, keďže vo štvrťfinále nestačili na bronzových Kanaďanov. Konečné poradie turnaja v St. Paul určilo aj zloženie skupín pre ďalšie MS.

O rok v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa slovenský výber predstaví v základnej skupine proti rovesníkom zo Švédska, Fínska, USA a Nemecka. V druhej skupine sa predstavia Česi, Kanaďania, Švajčiari, Lotyši a Nóri.

