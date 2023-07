Čerpanie starých eurozdrojov sa blíži k 11 miliardám eur, najvyšší nárast zaznamenal regionálny program

Využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur a ostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy eur.

Dočasne poverená podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a eurofondy Lívia Vašáková o tom informovala po štvrtkovom rokovaní vlády.

Podiel čerpania eurozdrojov sa v priebehu júna zvýšil medzimesačne zo 70,41 % na 73,58 % „Čerpanie za posledný mesiac bolo 458 miliónov eur,“ uviedla vicepremiérka.

Dočerpanie starých eurofondov

Vláda znova prerokovala informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a plánu obnovy. Podľa Vašákovej prijali uznesenie zamerané na zefektívňovanie procesu dočerpania starých eurofondov, napríklad zjednodušovaním verejného obstarávania.

„Takisto rezorty budú mať za úlohu nájsť náhradné opatrenia pre prípad, že by nebolo možné zazmluvnené projekty zrealizovať. Sú to rýchle opatrenia na to, aby sme peniaze do konca roka vedeli vyčerpať,“ priblížila Vašáková.

Ďalšie úlohy sa podľa nej týkajú jednotlivých rezortov a plánu obnovy. Napríklad, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie dostalo úlohy ku kvantovým komunikačným technológiám a k superpočítaču.

Najvyššiu úroveň čerpania starých eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020 zároveň v júni tohto roka dosiahol Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Fond na spravodlivú transformáciu

Medzimesačný nárast o 10,84 % v tomto programe, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, je najvyšší od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Po štvrtkovom rokovaní vlády o tom informoval dočasne poverený minister investícií Peter Balík.

„V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra za posledný mesiac narástlo čerpanie o 3,44 % a pri ostatných operačných programoch do 1 %,“ uviedol.

V rámci programového obdobia 2021 až 2027 chce rezort investícií v piatok vyhlásiť v Programe Slovensko tretiu výzvu na čerpanie nových eurofondov. Podľa ministra investícií bude zameraná na obnovu regionálnych ciest druhej a tretej triedy v objeme 46 miliónov eur.

Prvá vyhlásená výzva v hlavnom programe na využívanie eurozdrojov sa týka Fondu na spravodlivú transformáciu, resp. podpory odborného vzdelávania na stredných školách za 46 miliónov eur.

Integrácia rómskych komunít

„Druhá výzva, ktorá bola vyhlásená začiatkom tohto týždňa, je zameraná na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít v celkovej alokácii 50 miliónov eur,“ pripomenul Balík.

Ako minister dodal, úradnícka vláda sa snaží zachraňovať staré eurofondy, naštartovať nové a transformovať niektoré regióny investíciami do ekologických riešení.