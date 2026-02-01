Slafkovský prekonal osobný rekord v počte gólov, pochválil ho aj brankár súpera - VIDEO

Slovenský útočník Juraj Slafkovský skóroval v NHL v druhom zápase za sebou a dvadsiaty prvýkrát v tejto sezóne. Okrem toho, že prispel k triumfu Montrealu v Bufale (4:2), postaral sa aj o dve rekordné čísla.
Dvadsaťjeden gólov je jeho nový sezónny rekord v kariére v severoamerickej profilige a zároveň 63. gólom počas štyroch rokov v drese Montrealu sa dostal na druhé miesto v počte strelených gólov v tomto kanadskom klube v kategórii hráčov do 21 rokov.
Medzi legendami
O jeden zásah prekonal legendárneho Henriho Richarda a naháňa už len Stéphana Richera s 91 gólmi.
„Bola to parádna strela. Možno som nezakročil tak, ako som chcel, ale takýchto gólov strelil v tejto sezóne už niekoľko,“ pochválil brankár Buffala Alex Lyon Slafkovského na webe NHL.
Slovenský krídelník ho prekonal strelou bez prípravy z ideálnej pozície medzi kruhmi počas presilovej hry. Presne namieril ponad Lyonovu lapačku a v 12. min otvoril skóre zápasu. Celkovo má Slafkovský v tejto sezóne NHL z 55 zápasov 44 bodov (21+23) a tiež 7 plusových bodov.
Chvála od brankára
„Je veľký, silný a fyzický. Odvádza naozaj výbornú robotu pred bránkou počas presilových hier,“ doplnil Lyon na adresu Slafkovského.
Montreal vyhral v Buffale v priamom súboji o tretiu priečku v Atlantickej divízii a štvrtú vo Východnej konferencii NHL a zastavil sériu piatich víťazstiev Sabres. Hrdinom Canadiens sa stal dvojgólový Cole Caufield, ktorý v januári strelil 13 gólov.
Je to najviac od jedného hráča Montrealu v jednom mesiaci počas sezóny od roku 1979. Vtedy exceloval s 13 gólmi rovnako v januári Guy Lafleur. Skvelý bol aj český brankár Jakub Dobeš, ktorý zabodoval v deviatom zápase za sebou, v ktorom nastúpil. Kapitán Montrealu Nick Suzuki si za posledných osem zápasov pripísal 14 bodov za 4 góly a 10 asistencií.
Tri veľké víťazstvá
„Tento týždeň sme zdolali tri veľmi silné tímy Vegas, Colorado a teraz aj Buffalo. Znova sme sa ako tím o niečo posunuli. Čaká nás ešte pár zápasov pred olympijskou prestávkou, do ktorých pôjdeme opäť s väčším sebavedomím,“ uviedol Caufield.
„Cole sa ako hráč výrazne posunul. Už to nie je len hokejista so strelou z perimetra. Dnes operuje aj pred bránkou a aj odtiaľ strieľa góly. Sme veľmi radi, že to tak je,“ povedal tréner Martin St. Louis na adresu Caufielda.