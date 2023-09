Celoslovenský Cinema Day pozýva do kina len za 3,90 €

Cinema Day sa stáva tradíciou už aj na Slovensku! Vo viacerých krajinách na celom svete už koncept dňa, kedy kiná ponúknu svoj program za mimoriadne zľavnené vstupné, už dobre poznajú. U nás ho čaká druhý ročník a po minuloročnom decembri padol tohtoročný dátum na nedeľu 17. septembra 2023.

Už na konci tohto týždňa si vďaka tomu budete môcť vychutnať filmy za 3,90 €, čo je suma, ktorá platí pre všetky zapojené kiná – jednosálové aj viacsálové – naprieč celým Slovenskom. Cinema Day tak bude ozajstnou oslavou kinematografie a predpredaje naznačujú, že kiná budú praskať vo švíkoch! Tešiť sa môžete aj na filmy, ktoré na slovenské plátna prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Ak ste napríklad ešte nevideli komédiu Barbie, ktorá sa pýši titulom najnavštevovanejšieho filmu tohto roka, určite si ju v nedeľu nenechajte ujsť! Zoznámi vás s unikátnou hrdinkou a jej podobne výnimočným priateľom, teda s dvojicou, ktorej život v príbehu prejde radikálnou – a nesmierne zábavnou – zmenou.

Fanúšikov a fanúšičky komiksových veľkofilmov poteší Blue Beetle. Tento nový superhrdina je známy publiku komiksov vydavateľstva DC Comics, ale na filmovom plátne sa predstavuje celkom prvý raz. Superschopnosti mu dodáva symbiotické mimozemské brnenie, vďaka ktorému sa však dostane aj do poriadnych problémov.

Výnimočným filmom je Čarovná flauta – fantasy snímka, ktorá vás zavedie do sveta známej Mozartovej opery. Vyberiete sa tam spoločne so študentom Timom, ktorý sa cez deň snaží presadiť na prestížnej hudobnej akadémii, no po nociach sa vkráda do fantastickej krajiny, plnej neuveriteľných dobrodružstiev.

Ak vám chýba leto a morské radovánky, určite stojí za pozornosť snímka Meg 2: Návrat do hlbín. Nevezme vás síce na dovolenku snov, ale v mori sa vykúpete poriadne – spoločne so svorkou prehistorických megalodonov, ktorí budú prahnúť po vašej krvi! Spoločnosť vám pritom bude robiť Jason Statham, s ktorým sa určite nebudete musieť báť o svoj život. Alebo…?

Nuž a ak vám hororových zimomriavok nebude stačiť, zaručene vás rada vystraší aj Mníška 2, pokračovanie mimoriadne úspešného filmu z prepojeného sveta V zajatí démonov. Odvážna rádová sestra Irene sa bude musieť znova postaviť zoči-voči démonovi Valakovi, ktorý na seba berie podobu desivej mníšky. A ich nerovný súboj môže mať fatálne následky…

Z ponuky svojho kina si vďaka podujatiu Cinema Day zaručene vyberie každý filmový fanúšik či fanúšička. Stačí si pozrieť, či sa kino zapojilo a aké snímky vybralo. Ktorý z množstva ponúkaných filmov bude vašou voľbou?

