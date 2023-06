Čaputová má obavy o vývoj demokracie, vyjadrila sa aj ku kandidátom na prezidenta

Prezidentka Zuzana Čaputová sa neobáva, že by sa nenašli kandidáti na prezidenta, ktorí by boli hodní tejto funkcie. Exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok tento týždeň oznámil, že kandidatúru na prezidenta zvažuje.

Prezidentka Čaputová ho považuje za slušného a kompetentného človeka. Ako ďalej uviedla v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, má však obavy o vývoj demokracie v širšom kontexte, a nielen na Slovensku.

„Vidíme nárast populizmu, extrémizmu. Demokracia nie je formou vlády, keď príde autokrat, buchne do stola a povie ,takto to bude´. Je to spôsob hľadania a nachádzania najlepších riešení v dialógu a participácii s inými,“ povedala prezidentka.