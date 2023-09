Čaputová: Hranicu medzi Maďarskom a Srbskom sa absolútne nedarí ochrániť či hermeticky uzavrieť (foto)

Schengenskú hranicu medzi Maďarskom a Srbskom sa nedarí absolútne ochrániť či hermeticky uzavrieť. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na brífingu po skončení samitu Iniciatívy Trojmoria v Bukurešti.

Čaputová hovorila o migrácii s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, keďže nelegálna migrácia nie je problémom len Slovenska, ale aj Maďarska a celej Európy. Prezidentku zaujímalo, či sa darí ochrániť schengenskú hranicu.

Ako pripomenula, slovenskí policajti pomáhajú strážiť maďarsko-srbské hranice, no nedarí sa ich úplne ochrániť. „To je primárny problém, pretože je to brána pre vstup migrácie do celej EÚ,“ uviedla prezidentka a dodala, že sa maďarskej prezidentky pýtala aj na dôvod prepustenia prevádzačovi.

„Vieme, že išlo o 1500 ľudí, ktorí zarábajú na prevážaní migrantov. Maďarská prezidentka spomenula ako hlavný dôvod prepustenia kapacitné dôvody, pokiaľ ide o väznice. Informovala som ju o krokoch slovenskej vlády, ktoré chce prijať. Je to spoločný problém, ktorý musíme riešiť spoločne, a to najmä ochranou vonkajšej schengenskej hranice,“ uzavrela prezidentka.