Na Slovensku sú stále migranti podozriví z terorizmu, vyhostiť ich však nemôžeme

Slovenským policajtom sa podarilo cez takzvaný systém Migra odhaliť pred pár dňami dvoch migrantov, ktorí sú podozriví z terorizmu.

Keď im vzali odtlačky prstov a odfotili ich, tak pri preverovaní v databázach Interpolu a Schengenu zistili, že niečo nie je v poriadku. Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, obaja sa stále nachádzajú na Slovensku a nemôžeme ich vyhostiť.

Obrátili sa aj na FBI

„Medzi migrantmi, v tej obrovskej vlne migrácie, sú aj členovia rôznych extrémistických organizácií alebo teroristických skupín, ktoré využívajú práve túto migračnú vlnu,“ ozrejmil odborník na terorizmus Jozef Klavec.

Policajti sa okamžite po tomto zistení obrátili na Interpol a FBI. Ako uviedol policajný prezident Štefan Hamran, oslovené boli aj členské štáty. Jeden z podozrivých pochádza z Iraku, k štátnej príslušnosti druhého sa polícia zatiaľ nevyjadrila.

Platí mimoriadna situácia

„V tejto veci sme komunikovali aj s cieľovou krajinou, s Irakom. Čaká sa na zahraničnú pomoc. Dokonca ďalšie členské štáty boli oslovené. Paradoxne jedna z tých osôb bola z Nemecka administratívne vyhostená, má záznam ako osoba podozrivá zo spáchania terorizmu,“ uviedol na tlačovej konferencii Hamran.

Obaja migranti sú zadržaní, ale stále sa nachádzajú na Slovensku. Vyhostiť ich nemôžeme, nakoľko v našej krajine platí mimoriadna situácia.

„Pokiaľ by sa preukázalo, že sú len podozriví, tak mohol by to byť dôvod na vyhostenie. No keďže máme mimoriadnu situáciu, tak sa to nestane,“ vysvetlil právnik Milan Ficek.

Hrozí nám riziko?

Čo sa so zadržanými stane, závisí aj od toho, akými informáciami disponujú policajné zložky i tajné služby.

„Otázkou je, že nakoľko sú známi a čo robili doteraz, kým zasvietili v tom hľadáčiku. Rozhoduje to, do akých akcií boli zapojení,“ poznamenal Klavec.

Našej krajine však v tomto prípade podľa odborníka riziko nehrozí. „Na mieste nie sú žiadne veľké obavy. Ide o to, aby sa táto záležitosť vybavila v rámci spolupráce protiteroristických oddelení tajných služieb,“ povedal na záver Klavec.