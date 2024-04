Čaputová: Ani Pellegrini, ani Korčok nás do vojny nezatiahnu a nevyšlú vojakov na Ukrajinu, prezident nemá takú právomoc

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby v sobotu prišli k volebným urnám zvoliť si svojho budúceho prezidenta.

Rozhodnutie neísť voliť podľa nej znamená nechať za seba rozhodnúť iných, no zúčastniť sa ich znamená podieľať sa na budúcnosti Slovenska.

Zahrávanie sa so strachom

Hlavu štátu mrzí, že súčasťou kampane aktuálnych prezidentských volieb bolo zahrávanie sa so strachom, podsúvanie obáv, že je tu niekto iný, kto o nás rozhoduje a určuje, kam smerujeme. Voličov ubezpečila, že na mieste nie sú obavy, že nás niekto zatiahne do vojny.

„Za päť rokov vo funkcii som mohla spoznať obidvoch kandidátov na prezidenta a s čistým svedomím a presvedčením môžem povedať, že ani Peter Pellegrini (Hlas-SD), ani Ivan Korčok nás do žiadnej vojny nezatiahnu a ani nevyšlú na Ukrajinu žiadneho nášho vojaka. Jednak na to prezident nemá právomoc a nemajú na to ani žiaden dôvod,“ zdôraznila prezidentka Čaputová.

Súčasne je toho názoru, že Slovensko je úspešnou krajinou. Pre úspešný príbeh našej vlasti však podľa nej potrebujeme vytvárať živnú pôdu aj tu doma.

Dokonalého politika nenájdeme

Podľa hlavy štátu je potrebné udržiavať priaznivú spoločenskú klímu a prostredie, ktoré bude žičiť vzdelanosti, demokracii, kreativite, ale aj slobode myslenia.

„Pri svojom rozhodovaní nehľadajme dokonalého politika, lebo takého nenájdeme. Všetci sme omylní. Hľadajme najväčšiu mieru svojho stotožnenia s niektorým z kandidátov. Stotožnenia názorového a hodnotového. Všímajme si, čo ponúkajú, či sú ich slová a skutky v súlade, či sa v kampani správajú férovo, do akej miery majú potrebu útočiť v osobnej rovine, ako zvládajú svoje emócie. Pretože tak, ako kandidát vedie svoju kampaň, tak bude neskôr vykonávať aj svoj mandát,“ uviedla hlava štátu vo svojom prejave.

Prezidentka Čaputová si však praje, aby zo sobotňajších volieb vzišiel prezident so silným mandátom, aby sa tak mohol venovať skutočným témam dôležitým pre Slovensko. Takými sú podľa prezidentky kvalita života, sociálna inklúzia, vzdelávanie, kultúra, ochrana menšín, životné prostredie, zahraničná politika či obhajoba záujmov našej krajiny.

„Osobitne sa chcem obrátiť na voličov, ktorí žijú v zahraničí. Či ste odišli študovať a plánujete sa po štúdiu vrátiť, alebo ste odišli zo Slovenska z iných dôvodov, rovnako máte možnosť svojím hlasom prispieť k tomu, aby vás reprezentoval prezident, ktorého predstava Slovenska je vám bližšia,“ uviedla.