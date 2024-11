Calzona po prehre vo Švédsku: Nemalo by sa stávať, že inkasujeme hneď v úvode oboch polčasov, musíme si to prejsť

aktualizované 23:25

Po ďalšom vzájomnom stretnutí si Švédi vylepšili bilanciou s našimi futbalistami, keď vyhrali v domácom prostredí 2:1 a postúpili tak do B-divízie Ligy národov.

Slováci sa musia uspokojiť len s barážou, ktorá sa bude konať v marci budúceho roka. Súpera zatiaľ nepoznáme.

Martin Dúbravka, brankár SR – zdroj STVR: „Bol to náročný duel proti dobrému súperovi na ťažkom teréne. Švédi ukázali extra triedu hlavne v útočnej fáze, keď Alexander (Isak) alebo Viktor (Gyökeres), akonáhle majú trochu priestoru, dokážu sa presadiť. Hlavne druhý gól z Isakovej strany bol podľa mňa niečo výnimočné. S klubovým spoluhráčom sme si aj niečo povedali. Pýtal som sa ho, prečo práve on. Nesústredil som sa len na neho, ale teraz to budem od neho počúvať minimálne do Vianoc. S tým sa dokážem vyrovnať, horšie beriem tú prehru. Prišli sme o dvoch hráčov pre zranenia a dvoch pre kartový trest, vnímam to negatívne. Doma budeme chcieť zvíťaziť, fanúšikom sa chceme revanšovať fanúšikom peknou hrou a víťazstvom.“

Ivan Schranz, útočník SR – zdroj STVR: „Na ihrisku som sa cítil v úvode ťažšie, ale postupne som sa rozdýchal a dostával sa do svojich nábehov, chýbalo mi tam však lepšie riešenie. Bolo to náročné, Švédi majú skvelý tím. Naši obrancovia to mali veľmi ťažké. Niektoré pasáže mali oni skvelé, ale aj my sme tam mali dobré veci. Remíza by bola pekná, ale dnes to skončilo takto, to je futbal. Čaká nás ešte posledný zápas v skupine a rozlúčiť sa chceme víťazne pred domácimi fanúšikmi.“

Dávid Hancko, obranca SR, autor gólu – zdroj STVR: „Vieme, že sme prišli o šancu na prvé miesto a veľmi nás to mrzí. Po inkasovanom góle sme sa opäť dostali do zápasu a bojovali. Klobúk dole pred Švédmi, majú neskutočnú ofenzívnu silu. Chalani dali do toho maximum, ale mrzí ma to. Na reprezentačnej úrovni som dlho nezažil taký tvrdý zápas. Bolo neskutočne náročné sa Švédom vyrovnať. Terén tiež nebol úplne ideálny a trochu sa mi podvrtol si to môj členok. Po prehre som sklamaný, videl som to aj na chalanoch v šatni. Tréner nám v šatni povedal, že je hrdý na to, aké mužstvo vedie. Že toto je cesta, ktorou sa chceme uberať a keď máme prehrať, tak takto. Rozoberieme si to ešte, ale páčilo sa mu, že sme bojovali až do konca.“

Milan Škriniar, obranca SR, kapitán – zdroj STVR: „Bol to veľmi ťažký zápas. Vedeli sme, že doma budú Švédi ešte agresívnejší ako u nás. V prvom polčase sme prehrávali veľmi veľa osobných súbojov a nezbierali sme druhé lopty, z toho pramenili šance súpera. Na tomto ihrisku to bolo ťažké, nedal sa tu hrať kombinačný futbal, ktorý nás zdobí. My nie sme tím, ktorý sa toľko zráža. Skúšali sme to aj bojovnosťou, nejaké šance tam boli. Švédi sú však kvalitný tím a patrí im rešpekt. Škoda, že nám to nevyšlo aspoň na remízu. Nechcem sa veľmi vyjadrovať k rozhodcovi, ale podľa mňa meter nebol úplne vyrovnaný.“

Francesco Calzona, tréner SR – zdroj STVR: „Bol to ťažký zápas, ale to sme čakali. Držali sme zápas otvorený až do posledného hvizdu. Nemalo by sa stávať, že inkasujeme hneď v úvode oboch polčasov. Musíme si to prejsť. V zápase proti Estónsku dostanú priestor ďalší chlapci a je na nich, ako sa toho chytia.“