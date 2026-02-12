Bzučiace oči nad zjazdovkami. Drony vnášajú novú emóciu do príbehu olympiády v Miláne a Cortine

Nová generácia dronov s pohľadom z prvej osoby prináša na ZOH 2026 dynamickejší a pohlcujúcejší zážitok než kedykoľvek predtým.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Dron sleduje Rakúšanku Lisu Ederovú, ako letí vzduchom počas súťaže zmiešaných tímov v skokoch na lyžiach na ZOH 2026 v Predazze v Taliansku v utorok 10. februára 2026. Foto: SITA/AP
Mnohí športoví fanúšikovia si v doterajšom priebehu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo všimli bzukotavé zvuky a drony letiace za súťažiacimi športovcami. Tie kopírujú ich jazdu pretekárov a divákom pri televíznej obrazovke ponúkajú bezprostredný pohľad priamo do diania. Dokážu vyvinúť rýchlosť až 120 kilometrov za hodinu a zároveň snímať široké panorámy ikonických alpských scenérií.

Generálny riaditeľ Olympic Broadcasting Services Giannis Exarchos priblížil rozsah ich využitia slovami: „Používame celkovo 25 dronov. Používame ich takmer vo všetkých športoch, s výnimkou ľadového hokeja a curlingu,“ povedal podľa webu AIPS Media. Podľa neho nejde o technologickú atrakciu, ale o nástroj, ktorý má diváka vtiahnuť hlbšie do príbehu každých pretekov.

Cieľom je rozprávať silnejšie príbehy

Exarchos zdôrazňuje, že cieľom nie je ohurovať technikou, ale rozprávať silnejšie príbehy. „Technologické inovácie používame len vtedy, ak pridávajú hodnotu príbehu, ktorý rozprávame. Nie preto, aby sme predvádzali technológie. Najmä v hustote olympijských hier – ak by sme len tak lietali s dronmi a ukazovali náhodné veci, ľudia by toho mali po prvom dni dosť.“ Každý šport má preto presne navrhnutý spôsob, ako sa drony zapájajú do prenosu.

Nasadenie FPV dronov predchádzali roky príprav a testovania ešte pred Parížom 2024. Organizátori úzko spolupracovali s medzinárodnými federáciami, technickými delegátmi aj samotnými športovcami, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť. „Nechceli sme, aby sa z toho stal faktor, ktorý ich ovplyvní. Chceli sme, aby to bol faktor, ktorý ich výkon podporí,“ vysvetlil Exarchos.

Typický bzukot vrtúľ

Kľúčovým prvkom je aj ľudský faktor. FPV dron neovláda len pilot, ale aj tzv. spotter, ktorý sleduje okolie a naviguje let. „Pri FPV dronoch máme pilota a vedľa neho pozorovateľa, ktorý ho usmerňuje v každej situácii v prostredí. Pilot má totiž na očiach okuliare ako pri virtuálnej realite.“ Mnohí piloti majú navyše športové zázemie – napríklad pilot pri skokoch na lyžiach je sám bývalý skokan a detailne pozná dynamiku aj emóciu tohto športu.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Diskusiu vyvolal aj typický bzukot vrtúľ. Exarchos však upozorňuje, že olympijské vysielanie pracuje s mimoriadne prepracovaným zvukovým plánom: „Na pokrytie hier používame 860 kamier, ale používame 1 800 mikrofónov. Nemusíte ich nevyhnutne vidieť, pretože roky plánujeme, ako ich ukryjeme do snehu, za prekážky a podobne, ale zachytávame každý jeden zvuk.“

Podľa neho samotní športovci hluk prakticky nevnímajú – dron letí za nimi, majú prilby a v rýchlostných disciplínach dominuje zvuk vetra. Do budúcna očakáva ďalšie zníženie hluku aj pomocou umelej inteligencie, no atmosféra štadiónov podľa neho musí zostať autentická.

Milan Cortina Olympics Luge
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Luge
Milan Cortina Olympics Biathlon
