Bzučiaca mucha do komunity prinesie záhadné vajce a maličkému obyvateľstvu prevráti život naruby (video!

OVO (portugalsky “vajce“), pestrofarebné predstavenie svetoznámeho Cirque du Soleil, divákom počas siedmich predstavení v dňoch 19. – 22. októbra 2023 v bratislavskej Tipos Aréne odhalí každodenný život maličkých, roztomilých chrobáčikov.

Podujatie, plné zábavy, pohybu, humoru a v neposlednom rade aj ohromujúcej akrobacie, zobrazuje farebný ekosystém a zabehnutý spôsob života malých chrobáčikov. Všetko sa však zmení, keď sa objaví jedna z hlavných postáv – Cudzinec- bzučiaca mucha, ktorý do komunity prinesie záhadné vajce a maličkému obyvateľstvu prevráti život naruby.

Cirque du Soleil s OVOm do Bratislavy pricestuje už o niekoľko dní a milovníci zábavy a akrobatického umenia majú možnosť zoznámiť sa s obyvateľmi bzučiacej komunity počas 7 predstavení. Premiéra predstavenia OVO sa uskutoční vo štvrtok, 19.10.2023 o 20:00.

https://youtube.com/shorts/tmW7xrXI3XI

Ďalšie predstavenia sú naplánované na piatok, 20.10.2023 o 20:00, v sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00 a v nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00, kedy sa maličký farební hrdinovia posledným predstavením rozlúčia so Slovenskom.

Príchodu do našich končín sa nevedia dočkať i samotní aktéri! Rozkošný pozdrav, spolu s pozvánkou do svojho farebného sveta posiela jedna z hlavných postáv šou– Lienka. Na pomoc si prizvala kamarátku – červeného pavúčika, ktorá chrobáčiu reč prekladá do slovenského jazyka! Výsledok je kúzelný a video pozdrav zaiste vyčaruje nejeden úsmev na perách a to nie len deťom, ale i dospelým.

Vstupenky na všetky podujatia Cirque du Soleil – OVO, sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal. Cirque du Soleil ďakuje svojmu oficiálnemu partnerovi Air Canada.