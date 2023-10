Cirque du Soleil si vyskúšali slovenčinu. Rozkošným videom pozývajú na nezabudnuteľnú show

Chrobáčiky z OVO Cirque du Soleil pozývajú na predstavenia, ktoré sa na Slovensku uskutočnia už o pár dní. Video adresované Slovákom vyčaruje úsmev deťom i dospelým!

OVO (portugalsky „vajce“), pestrofarebné predstavenie svetoznámeho Cirque du Soleil, divákom počas siedmich predstavení v dňoch 19. – 22. októbra 2023 v bratislavskej TIPOS Aréne odhalí každodenný život maličkých, roztomilých chrobáčikov.

Podujatie, plné zábavy, pohybu, humoru a v neposlednom rade aj ohromujúcej akrobacie, zobrazuje farebný ekosystém a zabehnutý spôsob života malých chrobáčikov. Všetko sa však zmení, keď sa objaví jedna z hlavných postáv – Cudzinec- bzučiaca mucha, ktorý do komunity prinesie záhadné VAJCE a maličkému obyvateľstvu prevráti život naruby!

Foto: Vivien

Cirque du Soleil s OVOm do Bratislavy pricestuje už o niekoľko dní a milovníci zábavy a akrobatického umenia majú možnosť zoznámiť sa s obyvateľmi bzučiacej komunity počas 7 predstavení. Premiéra predstavenia OVO sa uskutoční vo štvrtok, 19.10.2023 o 20:00. Ďalšie predstavenia sú naplánované na piatok, 20.10.2023 o 20:00, v sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00 a v nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00, kedy sa maličký farební hrdinovia posledným predstavením rozlúčia so Slovenskom.

Foto: Vivien

Príchodu do našich končín sa nevedia dočkať i samotní aktéri! Rozkošný pozdrav, spolu s pozvánkou do svojho farebného sveta posiela jedna z hlavných postáv šou– Lienka. Na pomoc si prizvala kamarátku – červeného pavúčika, ktorá chrobáčiu reč prekladá do slovenského jazyka! Výsledok je kúzelný a video pozdrav zaiste vyčaruje nejeden úsmev na perách a to nie len deťom, ale i dospelým.

Vstupenky na všetky podujatia Cirque du Soleil – OVO, sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

Cirque du Soleil ďakuje svojmu oficiálnemu partnerovi Air Canada.

O Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group je svetovým lídrom v oblasti Live zábavy. Okrem produkcie svetoznámych predstavení cirkusového umenia, prináša spoločnosť svoj kreatívny prístup k širokej škále foriem zábavy, ako sú multimediálne produkcie, fascinujúce zážitky a špeciálne podujatia. Cieľom skupiny Cirque du Soleil Entertainment je, prostredníctvom svojho umenia, pozitívne ovplyvňovať ľudí, komunity a planétu svojimi najdôležitejšími nástrojmi, a to kreativitou a umením. Od svojho vzniku v roku 1984 spoločnosť inšpirovala viac ako 378 miliónov ľudí na 6 kontinentoch a v 86 krajinách sveta. Kanadská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 4000 zamestnancov vrátane 1200 umelcov 80 rôznych národností. Viac informácií o Cirque du Soleil Entertainment Group je dostupných na stránke CDSentertainmentgroup.com

Foto: Vivien

Sledujte #OVOCirque a #cirquedusoleil na sociálnych médiách: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube| TikTok

Cirque du Soleil

OVO

19. – 22. OKTÓBER 2023

TIPOS Aréna – Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal

Informačný servis