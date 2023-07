Záhradné letné kuchyne postavíte aj sami

Kuchyňa je nevyhnutnou súčasťou každej domácnosti. Avšak nemusí to platiť len pre interiér, ale rovnako aj pre vašu záhradu. Tzv. letnú kuchyňu oceníte pri grilovačkách, posedeniach s priateľmi, no hlavne pre jej spojenie s okolitou prírodou. Poďte sa s nami inšpirovať.

Vonku je príjemný jarný, letný alebo jesenný deň, máte krásnu záhradu, ale väčšinu času v nej vlastne nie ste. Prídete domov, popoludňajšie a večerné slniečko pobáda relaxovať vonku na lavičke, ale vy musíte ešte niečo pripraviť na večeru. Prečo sa znovu zatvárať doma? Postavte si radšej vonkajšiu kuchyňu.

Suroviny na dosah ruky

Čím bližšie je vonkajšia kuchyňa k tej domácej, vnútornej, tým lepšie. Je to praktické, keď treba napríklad rýchlo priniesť chýbajúce veci. Aj keď máte všetko dokonale zariadené, no napríklad sa zhorší počasie, je jednoduchšie preniesť potraviny aj riad dnu. Veľkosť kuchyne sa odvíja od veľkoleposti vašich kulinárskych plánov. Ak často organizujete rodinné párty alebo oslavy, prípadne spracovávate úrodu, doprajte si radšej viac miesta. Ďalším kritériom je dostupnosť vody, elektriny a jednoduchý prístup zo záhrady aj z domu.

Dizajn stavby Vonkajšia kuchyňa môže byť obyčajný drevený prístrešok v ľubovoľnom tvare, ale aj záhradný altán, kamenný antický chrám, jaskyňa vytesaná do skaly alebo zastrešená pergola obrastená popínavkami (odolnou odrodou viniča či sibírskym kivi). Dôležité je, aby sa vám páčila, bola praktická, ladila so zvyškom záhrady, svietilo na ňu len dopoludňajšie a neskoro popoludňajšie slnko (chránená zástenou, záclonou alebo vegetáciou pred južným úpalom) a aby strana, odkiaľ často fúka vietor, ako aj severná strana boli uzatvorené. Luxus alebo skromnosť závisia od šikovnosti staviteľa, financií a osobného vkusu. Betónové monštrá, zložité dlažby, obklady a oceľové konštrukcie strácajú na kráse, časom chátrajú a ťažko sa menia. Čím je stavba jednoduchšia a prírodnejšia, tým lepšie sa dá prispôsobiť novým potrebám, o ktorých ste predtým nevedeli. Podlaha môže byť napríklad z udupanej hliny pokrytej drevenou štiepkou či slamou – celý rok sa nemusí umývať, na jeseň ju použijete ako mulč k rastlinám a na jar si do kuchyne doprajete celkom novú vrstvu. Ak nemôžete alebo nechcete do kuchyne inštalovať vodovod s pitnou vodou (na zimu sa musí vypustiť), riešením je nosiť ju v plastových bareloch, ktoré sa používajú v kancelárskych aquamatoch – dá sa na ne dokúpiť pumpička, ktorú ľahko nasadíte na hrdlo nádoby.

Kolobeh vody Dažďová voda zo strechy kuchyne (aj domu, ak je blízko) sa môže zachytávať do nádrže s kohútikom a využiť na umývanie riadu. Môžete ju filtrovať cez piesok alebo drevené uhlie. Špinavá voda je skvelé hnojivo, odpad z drezu možno zaviesť do záhrady – s takouto vodou môžete zavlažovať stromy, kry, trvalky aj popínavky, ktoré rastú naokolo. Stačí jednoduchá vsakovacia jama vysypaná štrkom, do ktorej vedie rúra z odpadu z drezu. Samozrejme, ideálne je používať ekologické umývacie prostriedky. V jednoduchšom variante môžete mať namiesto drezu len lavór a z neho vylievať vodu na záhony.

Prepojenie s ekozáhradou Ak pestujete vlastnú zeleninu, ovocie, bylinky, jedlé trvalky, potom je skvelé, keď dizajn záhrady začlení tieto rastliny do blízkeho okolia kuchyne. Čím bližšie niečo z toho rastie, tým je väčšia šanca, že to pozberáte a využijete. Kopček s kameňmi, levanduľou, šalviou a materinou dúškou navodí príjemnú stredomorskú atmosféru. Čo je na očiach, to sa počíta. Na slnečnej strane kuchyne sa môžu povíjať dyne ho­kaido, ačokča, uhorky či fazuľa. Blízko by mal byť aj kompost, do ktorého možno dávať organické zvyšky po každom varení. Záhradné posedenie so stolom a ohniskom by malo byť súčasťou letnej kuchyne, aby ten, kto pripravuje jedlo, bol začlenený do spoločnosti.

Varenie Môžete si vybrať z viacerých variantov. Elektrina s platničkami sa nám však zdá najmenej zaujímavá. Na mikrovlnku radšej zabudnite (aj doma) – ničí potraviny a žiarenie, ktoré vydáva, nie je pre ľudí zdravé. Plynové varné dosky na propán-butánové bomby môžu byť praktické, 10-kilogramová bomba vydrží celú sezónu, ich prevádzka je lacnejšia ako elektrina. Na tento účel možno zakúpiť luxusnú 4- alebo 5-horákovú plynovú dosku (vhodnú na propán-bután), prípadne si vystačíte aj s kempingovým varičom a malou 2-kilogramovou bombou. Báječný je antikorový kotlík na trojnožke nad ohniskom. Kedykoľvek je pekné počasie, je to skvelá voľba na varenie kotlíkových gulášov, polievok aj bylinkových čajov. Vôňa ohňa, trocha dreva – romantika zaručená. Navyše, vždy si môžete na palici niečo opiecť. Počas silnejšieho vetra či dažďa to však nie je praktické. Keď je veľmi slnečno, dá sa využiť aj koncentračný solárny varič – ide o konštrukciu v tvare televízneho satelitu z lešteného kovu, ktorá smeruje slnečné lúče na hrniec umiestnený na stojane v strede. Veľký hrniec vody sa pri popoludňajšom slnku uvarí v priebehu desiatich minút. Takto sa dá aj zapekať (v dvoch hrncoch v sebe). S mrakmi však výkon solárneho variča klesá a takisto ho treba po polhodinách otáčať – podľa toho, ako putuje slnko po oblohe.

