Záhradkári by mali hortenziám ešte pred marcom dopriať túto nevyhnutnú výživu

Koncom zimy sa hortenzie síce navonok ešte neprejavujú novým rastom, no koreňový systém sa už pripravuje na sezónu. Práve preto je obdobie od konca februára do začiatku marca vhodný čas na niektoré úkony, ktoré ovplyvnia ich rast a kvitnutie v nasledujúcich mesiacoch.
Prečo je toto obdobie dôležité?
Hortenzie po zime začínajú postupne aktivovať korene, aj keď teploty a svetelné podmienky ešte neumožňujú nadzemný rast. Rastlina však už dokáže prijímať živiny, ktoré využije na vývin listov a neskôr kvetných pukov.
➡️ Pravdivá informácia: Skoré jarné hnojenie je bežná, odborníkmi odporúčaná prax.
Hnojenie hortenzií: čo je skutočne potrebné?
Kedy hnojiť hortenziu?
Ideálne: koniec februára – začiatok marca
V chladnejších oblastiach aj neskôr, podľa počasia.
➡️ Rastlina už prijíma živiny, ale ešte nerastie tak rýchlo, aby ju jarný mráz ohrozil pri príliš skorom bujnom raste.
Aké hnojivo použiť?
✔️ Hnojivo s postupným uvoľňovaním
Granulované hnojivá, ktoré uvoľňujú živiny počas niekoľkých týždňov, sú pre hortenzie vhodné, pretože zabezpečia stabilný príjem prvkov v období začiatku vegetácie.
✔️ Dôležité prvky pre hortenzie v predjarí:
Draslík (K)
- podporuje pevnosť pletív a odolnosť stoniek
- pomáha rastline lepšie regulovať vodu
- zvyšuje odolnosť voči poveternostným podmienkam
➡️ Pravda: Draslík je nevyhnutný na spevnenie rastliny a celkovú vitalitu.
Fosfor (P)
- podporuje rozvoj koreňového systému
- je dôležitý pre tvorbu kvetných pukov
➡️ Pravda: Bez fosforu je kvitnutie slabé a puky sa tvoria ťažšie.
Dusík (N) – opatrne
- podporuje rast listov
- príliš skoré dodanie môže vyvolať rýchly rast citlivých výhonkov
➡️ Fakt: Príliš skorý rast môže poškodiť jarný mráz, preto sa v zimnom období volí nižší podiel dusíka.
Pravdivé informácie o farbe hortenzií a pH pôdy
Farba kvetov pri niektorých druhoch hortenzií (najmä pri Hydrangea macrophylla) závisí od pH pôdy a dostupnosti hliníka (Al).
✔️ Kyslá pôda (pH okolo 5,0–5,5)
- hortenzie sú modré, ak majú v pôde dostupný hliník
- dosiahnuť sa to dá síranom hlinitým alebo substrátom pre kyslomilné rastliny
✔️ Zásaditá pôda (pH okolo 6,0–6,5)
- kvety bývajú ružové až červené
- farbu podporí vápencová prísada (zvyšuje pH)
➡️ Toto je vedecky potvrdený jav, nie mýtus.
Je február vhodný čas na úpravu pH?
Áno, z týchto dôvodov:
- pôda je vlhká a reaguje na úpravy lepšie
- rastline to poskytne čas adaptovať sa ešte pred rastovým obdobím
- zásahy sa do začiatku sezóny rovnomerne rozptýlia v pôde
➡️ Pravdivé: Je to odporúčaný termín pre prípravu pôdy na sezónu.
Zhrnutie
- ✔️ koniec februára – ideálny čas na hnojenie hortenzií
- ✔️ použiť hnojivo s postupným uvoľňovaním
- ✔️ dodať draslík a fosfor
- ✔️ dusík v tomto období len obmedzene
- ✔️ úprava pH pôdy ovplyvňuje farbu kvetov
- ✔️ február je vhodný na prípravu pôdy pre jarnú vegetáciu