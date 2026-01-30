Zabudnite na drahé Chorvátsko. V roku 2026 si ľudia vyberajú úplne inú destináciu, obľúbenú aj medzi celebritami

Ak premýšľate nad miestom, kde si v zime doprajete teplo, slnko a oddych, Sharm el-Sheikh patrí medzi najlepšie kandidáty. Toto egyptské letovisko ležiace na samotnom juhu Sinajského polostrova je dlhodobo známe ako moderná a bezpečná dovolenková oblasť, ktorá ponúka všetko od krásnych pláží cez potápanie až po možnosti výletov do okolitej púšte či hôr. Turisti z celej Európy sem prichádzajú najmä v období od jesene do jari, keď je podnebie mimoriadne príjemné a stále vhodné na kúpanie.
Pozrite si: Najkrajšie pláže a miesta v Sharm el-Sheikhu
Ak si chcete spraviť predstavu o tom, ako vyzerá pobrežie, hotely a miestne atrakcie, pomôže vám krátke video s prehľadom najkrajších lokalít v letovisku:
VIDEO: Najkrajšie pláže a miesta v Sharm el-Sheikh
Koralový raj pri Červenom mori
Sharm el-Sheikh je celosvetovo známy najmä vďaka svojmu mimoriadne pestrofarebnému podmorskému svetu. Červené more, ktoré obmýva miestne pláže, je domovom koralových útesov a množstva morských živočíchov. Práve preto je oblasť vyhľadávaná potápačmi aj začiatočníkmi, ktorí chcú skúsiť šnorchlovanie v priezračnej vode.
Jedným z najikonickejších miest je národný park Ras Mohammed, ktorý sa nachádza južne od letoviska. Turisti sa sem vydávajú loďou, aby mohli pozorovať koraly a ryby všetkých farieb. Miestne dive centrá ponúkajú kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých, takže potápanie tu zvládne prakticky každý.
Príjemné pláže a celoročné teplo
Sharm el-Sheikh ponúka dlhé piesočnaté pláže a pokojné more s pozvoľným vstupom, čo ocenia rodiny aj menej skúsení plavci. Hoci leží mesto v púštnej oblasti, podnebie je tu priaznivé väčšinu roka. Zimy sú suché, slnečné a teploty bežne presahujú 22 °C, čo je veľký rozdiel oproti strednej Európe.
Preto niet divu, že je Sharm v zimných mesiacoch jednou z najobľúbenejších destinácií pre tých, ktorí si chcú dopriať pár dní pri mori bez toho, aby museli cestovať na druhý koniec sveta.
Výpravy do hôr aj púšte
Hoci je Sharm el-Sheikh predovšetkým prímorským letoviskom, svojou polohou poskytuje aj možnosť objavovať vnútrozemie Sinajského polostrova. Medzi najznámejšie výletné miesta patrí:
Mojžišova hora (Mount Sinai)
Jedno z najdôležitejších náboženských miest v regióne, ktoré navštevujú pútnici aj turisti. Výstup na vrchol je obľúbený najmä pri východe alebo západe slnka, keď je výhľad na okolitú krajinu skutočne pôsobivý.
Kláštor svätej Kataríny
Nachádza sa pod Mojžišovou horou a je jedným z najstarších fungujúcich kresťanských kláštorov na svete. Objekt je zapísaný na zozname UNESCO a pre mnohých návštevníkov predstavuje významný historický zážitok.
Okrem hôr lákajú turistov aj výlety do púšte – jazdy na štvorkolkách, beduínske večere či prechádzky po piesočných dunách sú populárnym doplnkom k pobytu pri mori.
Moderná turistická infraštruktúra
Sharm el-Sheikh patrí medzi najlepšie vybavené letoviská v krajine. Nájdete tu kvalitné hotely rôznych cenových kategórií, možnosti nakupovania, reštaurácie, promenády, trhoviská a množstvo služieb pre turistov. Letovisko je známe tým, že je orientované najmä na zahraničných návštevníkov, čo sa odráža v údržbe aj bezpečnosti.
Jednoduché spojenie z Európy
V meste sa nachádza medzinárodné letisko Sharm el-Sheikh (SSH), ktoré má pravidelné aj charterové spojenia z mnohých európskych miest vrátane Českej republiky. Lety trvajú približne štyri až päť hodín a ponuka spojení býva najbohatšia v hlavnej dovolenkovej sezóne.
Pre koho je Sharm el-Sheikh ideálny?
- pre dovolenkárov túžiacich po teple počas zimy
- pre rodiny s deťmi hľadajúce pokojné more
- pre fanúšikov potápania a šnorchlovania
- pre cestovateľov, ktorí chcú skombinovať oddych s výletmi za históriou
- pre tých, ktorí chcú cenovo dostupnú exotiku len pár hodín letu od Európy