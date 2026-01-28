Drsné útesy, vietor od Atlantiku, ticho prerušované len vlnami a ovčími zvoncami. Západné pobrežie Írsko** je považované za jedno z najkrajších miest Európy, no zároveň čelí vážnemu problému – postupnému vyľudňovaniu. Najviac to pociťujú malé obývané ostrovy pri pobreží, kde mladí ľudia odchádzajú na pevninu, domy roky chátrajú a celé komunity sa scvrkávajú.
Aj preto írska vláda spustila ambiciózny program Our Living Islands, ktorého cieľom nie je prilákať turistov, ale vrátiť na ostrovy trvalý život. Internet síce zaplavili titulky o tom, že „Írsko platí ľuďom za presťahovanie“, realita je však o niečo zložitejšia – a oveľa realistickejšia.
Virálne mýty vs. realita
Na sociálnych sieťach sa rýchlo rozšírila informácia, že Írsko vypláca ľuďom obrovské sumy len za to, že sa presťahujú na opustené ostrovy. To nie je pravda. Štát neodmeňuje zmenu adresy ani samotné rozhodnutie žiť na ostrove.
V skutočnosti ide o granty na rekonštrukciu dlhodobo opustených domov, ktoré majú po obnove slúžiť ako trvalé bývanie. Program je súčasťou širšej stratégie na obnovu vidieka, zachovanie ostrovných komunít a podporu dlhodobého usídlenia.
📹 Video, ktoré program preslávilo po celom svete:
https://www.youtube.com/watch?v=w5Afryo3TcY
Koľko peňazí môžete získať?
Výška podpory závisí od stavu nehnuteľnosti a jej polohy. Maximálne sumy sú nasledovné:
- do 50 000 € – pri rekonštrukcii bežne neobývaného domu,
- až do 84 000 € – pri veľmi zanedbaných alebo vážne poškodených domoch, najmä na odľahlých ostrovoch.
V prepočte ide takmer o 2 milióny českých korún, čo už predstavuje výrazný zásah do rozpočtu rekonštrukcie. Peniaze pochádzajú z vládneho fondu určeného na regeneráciu vidieckych oblastí a nie sú určené na luxusné úpravy, ale na uvedenie domu do obývateľného stavu.
Prísne podmienky, ktoré nemožno obísť
Získať grant nie je automatické a štát si dôsledne stráži, aby podpora neskončila v rukách špekulantov. Medzi hlavné podmienky patria:
- nehnuteľnosť musí byť neobývaná minimálne 2 roky pred podaním žiadosti,
- dom musí byť vo vlastníctve žiadateľa, prípadne musí existovať právne záväzná dohoda o jeho nadobudnutí,
- po rekonštrukcii musí slúžiť výlučne ako trvalé bývanie, nie ako víkendová chata či investícia na prenájom,
- majiteľ sa zaväzuje dom obývať aspoň 10 rokov,
- grant sa nevzťahuje na novostavby, len na existujúce objekty,
- ak sa dom predá alebo prestane obývať do 5 rokov, dotáciu treba vrátiť.
Inými slovami – štát hľadá ľudí, ktorí chcú na ostrovoch reálne žiť, nie len využiť finančnú pomoc.
Kto môže o podporu požiadať?
Program nie je určený len pre Írov. O grant môžu požiadať aj zahraniční záujemcovia, vrátane občanov EÚ, ktorí majú právo žiť a pracovať v Írsku. Podmienky sú však pre všetkých rovnaké – vrátane povinnosti dlhodobého bývania.
Dôležité je zdôrazniť, že grant automaticky nezaručuje povolenie na pobyt. Záujemcovia z krajín mimo EÚ si musia víza alebo pobytové povolenie vybaviť podľa platnej írskej legislatívy.
Ktoré ostrovy sú do programu zapojené?
Do iniciatívy Our Living Islands patrí 23 obývaných ostrovov pri západnom pobreží krajiny. Medzi najznámejšie patria:
- Aranské ostrovy – Inis Mór, Inis Meáin a Inis Oírr,
- Inishbofin a Inishturk (grófstvo Mayo),
- Arranmore (Donegal),
- Clare Island,
- Bere Island (Cork).
Každý z týchto ostrovov má vlastnú kultúru, tempo života a silný komunitný charakter. Treba však rátať s tým, že najmä v zime môže byť doprava obmedzená, dostupnosť služieb nižšia a život náročnejší než na pevnine.
Záujem je obrovský, realita menej romantická
Program vyvolal masívny medzinárodný záujem – hlásia sa ľudia z USA, Kanady, Indie aj kontinentálnej Európy. Mnohých láka predstava pokojného života pri oceáne, ďaleko od stresu miest.
Realita je však drsnejšia: rekonštrukcie sú náročné, počasie nevyspytateľné a bežné služby často vzdialené desiatky kilometrov. Program preto oslovuje najmä ľudí, ktorí hľadajú udržateľný, pokojný a komunitný spôsob života, nie rýchlu zmenu scenérie.
Zhrnutie: čo je pravda a čo len internetový mýtus?
- ✔️ Áno, Írsko ponúka až 84 000 € – ako grant na rekonštrukciu.
- ❌ Nie, peniaze nedostanete len za presťahovanie.
- ✔️ Áno, zapojiť sa môžu aj cudzinci, ak splnia podmienky.
- ❌ Nie, nejde o jednoduchú cestu k pobytu či občianstvu.
Pre niekoho je to životný sen, pre iného príliš veľká výzva. Isté však je, že Írsko týmto programom nepredáva ilúzie – ale ponúka reálnu šancu tým, ktorí chcú začať odznova a natrvalo.