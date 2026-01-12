Za nepríjemným zápachom v byte nemusí stáť kuchyňa. Najčastejším zdrojom býva vlhkosť v kúpeľni

Keď sa v byte objaví nepríjemný zápach, mnoho ľudí automaticky predpokladá, že pochádza z kuchyne. Odborné poznatky však ukazujú, že v prevažnej väčšine prípadov má zápach iný pôvod – dlhodobo vlhký textil alebo iné materiály, ktoré nepreschnú, a tým vytvárajú podmienky pre rast mikroorganizmov.
Prečo vlhkosť spôsobuje zápach
Vlhké prostredie podporuje rozmnožovanie baktérií a plesní, ktoré produkujú organické zlúčeniny zodpovedné za charakteristickú vôňu zatuchliny. Tento jav je vedecky zdokumentovaný: mikroorganizmy potrebujú pre svoj rast vlhkosť, teplo a nedostatočné prúdenie vzduchu. Kúpeľňa tieto podmienky spĺňa takmer ideálne.
Najčastejšími zdrojmi vlhkosti sú:
- uteráky, župany a osušky, ktoré sa sušia pomaly
- kúpeľňové predložky nasiaknuté vodou po sprchovaní
- textilné sprchové závesy
- vlhké dekorácie či závesy v kúpeľni
Aj keď vyzerajú na dotyk ako suché, vlákna vnútri materiálu dokážu dlhodobo udržiavať vlhkosť, čo umožňuje rast mikroorganizmov a vznik zápachu.
Vetranie a správne sušenie sú kľúčom
Aby ste zabránili tvorbe nepríjemného pachu, dôležité je:
- zlepšiť ventiláciu kúpeľne, najmä ak nemá okno; ventilátor alebo odsávač dokáže výrazne obmedziť vlhkosť
- nechať dvere kúpeľne po sprchovaní otvorené, aby sa para rýchlo rozptýlila
- sušiť textil rozprestretý, nie zložený či natesno naukladaný vedľa seba
- pravidelne prať uteráky a predložky pri teplotách, ktoré dokážu zlikvidovať baktérie a plesne
Správne sušenie je kľúčové – mokré materiály môžu zapáchať už po niekoľkých hodinách, ak sa nedokážu rýchlo zbaviť vlhkosti.
Môže ísť aj o iné zdroje zápachu – ale oveľa zriedkavejšie
Aj keď je vlhký textil najčastejším vinníkom, v domácnosti sa môžu objaviť aj iné typy zápachov. Tie však majú odlišný pôvod:
- zápach z kanalizácie vzniká pri nesprávnom odvetraní alebo pri vyschnutí sifónu
- chemický či kovový zápach môže pochádzať z prehriatych elektrických zariadení
- pach plynu naznačuje únik a vyžaduje okamžitý zásah
Tieto prípady sú však v porovnaní s vlhkými textíliami menej časté.
Ako udržať byt bez zápachu
Ak chcete v byte stabilne svieži vzduch, nestačí sústrediť sa len na kuchyňu. Vedecké poznatky jasne ukazujú, že vlhkosť v kúpeľni je jednou z najspoľahlivejšie identifikovaných príčin zatuchnutého zápachu v domácnostiach.
Riešením je pravidelné vetranie, dôsledné sušenie textilu a občasné pranie pri vyšších teplotách. Tieto jednoduché opatrenia dokážu dlhodobo eliminovať nepríjemné pachy a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.