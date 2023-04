Vstavané skrine sa hodia aj do chodby

Vstavané skrine do chodby sú riešením pre každého, kto chce prakticky využiť každý centimeter úložných priestorov. Hodia sa najmä do výklenkov, kde vytvárajú „funkčnú stenu“. V prípade vhodne zvolených materiálov navyše môžu opticky presvetliť priestor. Ideálnym spôsobom ako vyriešiť úložné priestory a zároveň zladiť interiér chodby so zvyšnou časťou domácnosti sú vstavané skrine. Do chodby sa hodia najmä kvôli ich praktickosti uskladnenia veľkých kusov oblečenia, akými sú napríklad kabáty. Oceníte ich ale tiež pri úschove rôznych vecí a predmetov, ktoré každodenne nevyužívate.

Vstavané skrine so zrkadlom do chodby

Vstavané skrine do chodby, a nielen tie, majú rôzne varianty otvárania dverí. Ponúka sa možnosť klasického otvárania, no aj verzia posuvných dverí. Preferované sú najmä posuvné dvere, a to nielen kvôli praktickosti a jednoduchej manipulácii, ale tiež kvôli „úspore priestoru“. Tento spôsob otvárania totiž necháva plynulý priechod v chodbe a nezavadzia tak ani viacerým členom domácnosti, ktorí prechádzajú chodbou alebo sa v nej zdržujú kvôli prezúvaniu. Vstavané skrine v chodbe v správnej kombinácii materiálov a farieb pôsobia úhľadne, čisto a elegantne. Je to napríklad aj vďaka možnosti umiestnenia zrkadiel na posuvné dvere skrine. Tie môžete použiť v zmenšenom či zúženom variante alebo v celoplošnej verzii zrkadlových dverí. Takýto dizajn navyše opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Vstavané skrine do predsiene

Vstavané skrine do predsiene majú najmä funkciu uskladnenia vecí, podobne ako tie umiestnené v chodbe. V predsieni sa však orientujú hlavne na odkladanie a úschovu oblečenia. V podstate ide o šatníkové skrine. No ich využitie môže mať aj rozšírené možnosti. V predsieni každý rád uvíta miesto na sedenie, ktoré ponúkne pohodlné prezúvanie. Vybrať sa dá z ponuky botníkových lavíc alebo taburetov, ktoré sú taktiež obľúbenou súčasťou chodby. Miesto na sedenie vám však môže ponúknuť aj vstavaná skriňa. V prípade výroby vstavanej skrine na mieru sa stretnete aj s možnosťou výklenku časti skrine určeného na sedenie.

Takéto riešenie je nielen praktické, ale tiež pôsobí zaujímavo a vytvára tak nevšedný a atraktívny dizajn. Rozhodujúca v tomto prípade bude určite cena. Tá sa totiž pri výrobe na mieru a navyše s atypickým vzhľadom môže vyšplhať niekoľkonásobne vyššie ako pri bežne dostupných vstavaných skriniach. Cena vstavaných skríň do chodby či predsiene sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých stoviek či tisícok eur. Všetko, samozrejme, závisí od samotného návrhu skrine, jej rozmerov, použitých materiálov a vnútorných organizérov či výsuvných mechanizmov.

Šatníkové skrine na chodbu

Možno práve vy ste sa stretli s problémom malej predsiene, no veľkej chodby. Vtedy je vhodné do predsiene umiestniť iba malý botník slúžiaci na úschovu topánok aktuálneho ročného obdobia. Na stenu môžete namontovať niekoľko vešiakov na odloženie ľahkej bundy a taktiež myslite na dizajnové zrkadlo. To zaručí nielen zaujímavosť interiéru, ale tiež vašu poslednú kontrolu pred odchodom z bytu či domu. Súčasťou chodby môže byť aj šatníková skriňa. Aj keď vstavané skrine do chodby slúžia na uskladnenie rôznych vecí a predmetov, ich využitie môžete zamerať výhradne na úložné priestory oblečenia či topánok. Podobne ako v šatníkových skriniach do spálne je vhodné premyslieť si vnútorné rozloženie skrine a možné organizéry či výsuvné mechanizmy. Viac o členení úložných priestorov vstavaných a šatníkových skríň sa dočítate v článku „Skrine na mieru do spálne aj detských izieb.“ a taktiež v čánku „Šatníkové skrine alebo šatník?“. Vhodným riešením úložných priestorov vstavaných skríň do chodby je rozdelenie skrine na topánkovú časť a časť určenú na oblečenie. Je to najmä z hygienických dôvodov, a preto sa okrem samotného rozdelenia odporúčajú vône a pohlcovače vlhkosti do skrine.

Niekoľko tipov pri výbere vstavanej skrine do chodby:

nestačí navrhnúť iba vonkajšie rozmery skrine, pozor aj na vnútorný priestor

využite police, vešanie aj zásuvky

v prípade vstavanej skrine až po strop môžete ušetriť na vrchnej doske, keďže jej „náhradou“ môže byť stena (rovnako to môže byť v prípade bočných stien)

hĺbka skrine je dôležitá – keďže skriňa v chodbe má pôsobiť elegantne, no zároveň nenápadne, hĺbku ponechajte pokojne väčšiu. Problém s ťažko dostupnými vecami raz za čas oželiete, prípadne vyriešite výsuvnými mechanizmami a špeciálnymi úložnými organizérmi.

pozor na priestor pred vstavanou skriňou – jeho minimum by malo byť 90 cm

výber materiálu nepodceňujte, rovnako ako dizajn (posuvné dvere môžu byť nielen zrkadlové, ale tiež v dekore dreva, lakovaných skiel či fototapiet)

