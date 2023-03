Šatníková skriňa

Ranný zhon dokáže človeku veľakrát znepríjemniť aj celý deň. Aby ste sa vyhli chaosu pri obliekaní, šikovné úložné riešenia skrine vám ušetria drahocenné minúty. Tie môžete venovať dlhšiemu spánku alebo pokojnému vychutnávaniu raňajšej kávy. Vnútorné vybavenie si navyše v mnohých prípadoch môžete „vyskladať“ sami.

Šatníková skriňa nemusí výhradne slúžiť na uskladnenie oblečenia. Využijete ju aj v iných miestnostiach domácnosti. Výklenok v chodbe poskytne priestor na vstavanú skriňu, kde okrem samotného oblečenia môžete uskladniť aj veci a predmety, na ktoré už nezostalo miesto v iných skriniach či druhoch nábytku. Uplatnenie nájde rovnako v predsieni, kde zaručí poriadok napríklad aj v topánkach.

Šatník

Bez úložných priestorov sa v domácnosti nezaobídete. Ak navyše patríte medzi ľudí, ktorí majú radi módu a vaše skrine praskajú vo švíkoch, prehľadný šatník vám určite príde vhod. Ak ste ušetrili zopár metrov štvorcových vo vašej spálni, šatník bude ideálnou voľbou. Dopriať si môžete dokonca celé šatníkové zostavy a využiť aj roh izby pre rohový variant šatníka.

V moderných domoch či bytoch sa stretnete s rôznymi podobami šatníka. Niektoré sú priamou súčasťou spální, iné predstavujú samostatnú miestnosť, ďalšie sú súčasťou spálne, ktorú oddeľuje iba sadrokartónová priečka. Prístup ku šatníku máte v poslednom prípade z oboch strán, pričom manželská posteľ je čelom prisunutá k priečke.

Veľa šatníkov je vyriešených jednoduchou obdĺžnikovou dispozíciou spálne. Určitá časť je následne prenechaná šatníku, ktorý je predelený posuvnými dverami. Tie zaručia prirodzený prechod do „šatníkovej miestnosti“. Zo spálne potom v podstate zostane „štvorec“. Podobne vyriešené môžu byť aj spálne s výklenkom.

Posuvné dvere alebo otvorený šatník?

Otvorený šatník vám taktiež pomôže usporiadať oblečenie a vďaka jeho jednoduchému a kompaktnému riešeniu sa hodí nielen do spálne, ale tiež do predsiene. V podstate ide o otvorené šatníkové regály, ktoré pozostávajú zo závesnej tyče, políc, prípadne „košov“ na topánky. Túto verziu oceníte najmä v prípade, že súperíte s nedostatkom miesta.

Šatníkové dvere majú okrem možnosti šikovne ukryť všetky druhy oblečenia a doplnkov aj ďalšie výhody. Jednou z nich je nepochybne samotný dizajn. Ten si môžete navrhnúť podľa vašich špeciálnych požiadaviek. Okrem klasických dekorov dreva a farebných prevedení materiálov môžu dvere skrine zdobiť aj zrkadlá, sklo (mliečne vyzerá naozaj dobre), rôzne motívy, vzory či fototapety.

Výhodou posuvných dverí je taktiež fakt, že môžu siahať až ku stropu. Aj v prípade vyšších stropov v miestnosti môžete efektívne využiť priestor a do vrchnej časti skrine odložiť škatule, úložné boxy a všetko, k čomu nepotrebujte pravidelný a každodenný prístup. Aj keď usadzovaniu prachu nezabránite, dvere poslúžia ako prevencia.

Pozrite si šatníkové skrine v týchto e-shopoch:

Výhoda „kamufláže“? Je súčasťou chodby veľký počet dverí a chcete zamaskovať úzky priestor botníka či komory? Posuvné dvere zabezpečia nielen maskovanie, ale v zrkadlovej verzii sa postarajú o optické zväčšenie miestnosti. To, že sa neotvárajú do priestoru, ale zasúvajú „do seba“, patrí nepochybne medzi výhody najmä menších izieb. Ak uprednostňujete iné varianty otvárania skríň, viac sa dočítate v článku „Skrine na mieru do spálne aj detských izieb“.

Šatník v podkroví

Šatníkové skrine sa hodia aj do podkrovia, tu však rátajte s ich výrobou na mieru. Profily, vodiace systémy a komponenty skríň sa totiž musia prispôsobiť šikmému riešeniu stien. Skrine v podkroví môžu byť vyhotovené vo viacerých variantoch. Otvárací systém ich dverí môže byť buď „klasický“, pomocou pántov, ďalej prostredníctvom posuvných dverí, alebo môžete vysunúť v podstate celú jednu časť skrine na vodiacich koľajniciach.

Atypický priestor nemusí byť nevýhodou pre zariadenie miestnosti a rozloženie nábytku v nej. Naopak, z takéhoto dispozičného riešenia môžete vyťažiť maximum. Aj keď pravdou zostáva, že za nábytok na mieru si priplatíte, tento zaujímavý dizajn oceníte nielen čo sa štýlu týka. Funkčnosť bude tou vlastnosťou, vďaka ktorej svoj výber neoľutujte.

Na mieru alebo vo výpredaji?

Vnútorné riešenie šatníkových skríň či šatníkov premyslene kombinuje otvorené police, závesné tyče, zásuvky či ďalšie možné organizéry oblečenia a šperkov. Možnosť výberu spočíva aj vo veľkosti skríň a šatníkových regálov. Preto nie je nutnosťou ich výroba na mieru. Avšak, ak hľadáte šatníkové skrine do atypického priestoru alebo podkrovia, výrobe na mieru sa nevyhnete.

Typizovaných skríň je v ponuke obrovské množstvo a sortiment naozaj široký. Často bývajú súčasťou sektorového nábytku, a tak prípadné zladenie nemusí byť žiadnym problémom. Sú vhodné najmä pre tých, ktorí síce majú sen o vlastnom šatníku, no ten sa rozplýva spolu s nedostatkom priestoru, napríklad v byte.

Pozrite si aj tieto šatníkové skrine:

Šatníkový závesný systém a organizér do skrine

Úložné riešenia šatníkových skríň majú v súčasnosti kombinovateľné variácie. Táto možnosť platí najmä v prípade výroby nábytku na mieru, no nevylučuje sa ani s produktmi, ktoré bežne kúpite v kamenných predajniach či prostredníctvom eshopov. Výsuvné a závesné systémy, košové systémy a typy organizérov zaručia poriadok a prehľad vo veciach.

Ponuka organizérov je naozaj rozmanitá. Kravaty si zoradíte podľa farieb, hodinky si taktiež nájdu svoje miesto, šperky sa vám viac nezamotajú a už viac nebude strácať čas hľadaním druhého páru náušnice. Prehľadne usporiadať si môžete aj nohavice či ďalšie kusy oblečenia.

Vybavenie šatníkov môže pozostávať z:

vešiaková tyč – oválna alebo okrúhla

výsuvný vešiak (ideálny napríklad na bundy a kabáty)

viacramenné vešiaky (na kravaty, opasky a pod.)

sklopný vešiak (určený do vstavaných aj otvorených šatníkov)

police a ich výsuvná alternatíva

drôtené koše

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: