Veľké záhradné kvetináče môžu byť betónové aj z dreva

Zdá sa vám spojenie záhrady s kvetináčom vtipné? Vôbec nemusí. Nehovoríme totiž o malých nádobkách, ale veľkých okrasných kvetináčoch, s ktorými vytvoríte v záhrade zaujímavé zákutia. Inšpirujte sa.

Skôr než budete vyberať kvetináče a truhlíky, je potrebné mať dopredu premyslené, ktoré rastliny budete pestovať. Či túžite po pestovaní okrasných kvetín, balkónových a izbových rastlín alebo plánujete vysadiť bylinky, dreviny či sadenice zeleniny. Ďalej zvážte veľkosť kvetináča alebo truhlíka. Pri výbere potom myslite na to, či rastlinu v kvetináči ponecháte alebo ju budete ešte presádzať. Ponuka kvetináčov je v dnešnej dobe rozmanitá, preto vyberajte podľa osobného vkusu, materiálu, umiestnenia, objemu a pochopiteľne ceny.

Záhradné kvetináče

Dôležitou otázkou pre správny výber kvetináča je miesto jeho uloženia. Nemenej dôležitá je tiež otázka, či bude kvetina živá alebo umelá. V prípade umelých kvetov ide viac menej o dizajnovú záležitosť, zatiaľ čo živé rastliny sú o niečo náročnejšie.

Kvetináče do interiéru Pri výbere kvetináča do bytu alebo domu je vhodné riadiť sa osobným vkusom a vlastnými preferenciami. Pre výsev vyberajte obyčajné, úžitkové kvetináče, zatiaľ čo pre pestovanie okrasných rastlín môžete vybrať dizajnovo zaujímavejšie kusy, ktoré vám budú ladiť s prostredím.

Kvetináče do exteriéru Kvetináče do exteriéru sú určené pre umiestnenie vonku, v zimnej záhrade, na terasu, balkón, lodžiu a záhradu. Na celoročné použitie sú ideálne nerezové mrazuvzdorné kvetináče. Cenovo dostupnejším variantom sú kvetináče z umelého ratanu, ktoré poskytujú atraktívny dizajn a nízku hmotnosť. Sklolaminátové kvetináče sú odolné voči poveternostným vplyvom a sú navyše mrazuvzdorné.

Správna veľkosť Nielen správnou starostlivosťou, ale tiež vďaka správne zvolenému kvetináču dosiahnete pri pestovaní rastlín optimálnych výsledkov. Veľkosť, teda objem kvetináča závisí od druhu pestovanej rastliny, na jeho umiestnení a tiež na tom, či má slúžiť k dočasnému alebo trvalému vysadeniu rastliny. Existujú rôzne veľké kvetináče. Vyberať môžete podľa štandardných jednotiek miery, tj. podľa výšky, šírky a hĺbky alebo taktiež podľa objemu a v prípade kvetináča aj priemeru. Okrúhle kvetináče možno kúpiť s priemerom od troch centimetrov až do viac ako sto tridsiatich centimetrov. Najmenšie kvetináče sú určené predovšetkým pre výsev osív rastlín. Kvetináče s priemerom medzi 10 a 15 cm a rovnakou výškou môžu slúžiť na pestovanie drobných izbových rastlín. Pre pestovanie rastlín s priestorovo náročnými koreňmi (typicky orchidea) sa hodia kvetináče s priemerom medzi 15 a 20 cm a výškou okolo 25 cm. Kvetináče s priemerom od 30 do 40 cm sa hodia pre pestovanie stredne veľkých izbových rastlín (lopatkovec), zatiaľ čo od priemeru 40 cm už môžeme hovoriť o veľkých izbových rastlinách (fikus, dracena i.), rastlinách na terasu, vrátane okrasných stromčekov. Debničky môžete kúpiť v bežnej dĺžke medzi 40 a 60 cm. Kúpiť však môžete aj truhlíky dĺžky viac ako meter. Ich výška a šírka je však plus mínus rovnaká. Plusom u takýchto truhlíkov je stredová spona, ktorá drží ich tvar.

Klasické verzus samozavlažovacie kvetináče Rastliny pestované v obyčajných kvetináčoch je nutné pravidelne zalievať. Denná zálievka však niekedy môže byť problém a v letných horúcich dňoch, kedy je potrebné zvýšiť zálievku, predstavuje potreba častého zalievanie vašu častú účasť. Riešením môžu byť samozavlažovacie kvetináče, ktoré zaistia dlhšiu zásobu vody. Samozavlažovacie kvetináče sú opatrené zásobníkom na spravidla 2-3 litre vody, drahšie truhlíky dokonca až 3x toľko. Ich výhodou je voľnejšia starostlivosť o rastliny v čase, keď napríklad nemôžete byť doma. Ak jazdíte na víkend na chalupu a nemáte tak možnosť svoje rastliny na balkóne denne zaliať, môže vám samozavlažovací kvetináč dobre poslúžiť. Princíp samozavlažovacích kvetináčov a truhlíkov spočíva v tom, že si rastliny berú vodu podľa potreby. Je tak zaistená stála a rovnomerná zálievka. Rastlina prijíma vodu vďaka samozavlažovaniu zo spodu koreňov rovnako ako vo voľnej prírode.

Materiál Rastliny môžete pestovať v rôznych typoch kvetináčov a truhlíkov. Na výber sú rôzne materiály truhlíkov a kvetináčov. Vyberať môžete lacné plastové, odolnejšie keramické a porcelánové kvetináče, dizajnovo zamerané nerezové, drevené a zinkové varianty alebo kvetináče z umelého ratanu. Na najbežnejšie a tiež najlacnejšie typy kvetináčov a truhlíkov je použitý plast. Jeho výhoda spočíva v nízkej cene. Nevýhodou je však nižšia odolnosť a životnosť. Keramické a porcelánové kvetináče sú cenovo dostupným variantom, ktorý je pomerne rozšírený. Dizajnové kvetináče a truhlíky môžete zakúpiť v rôznych farbách. Okrem klasickej hnedej a čiernej sa dajú kúpiť rôzne pastelové farby kvetináčov podľa osobného vkusu. Drevené kvetináče skrášlia a zútulnia terasu a záhradu. Tomuto typu je však nutné dopriať potrebnú starostlivosť, aby vyzeral stále vitálne. Nerezové kvetináče sa hodia do moderných domácností. Vyjadrujú luxus a eleganciu. Je nutné dodať, že ich cena sa obvykle pohybuje okolo sto eur. Zinkové kvetináče nehrdzavejú, skvele vyzerajú a sú ideálne ako do domu, tak na záhradu. Dobre sa udržujú a sú odolné. Ratanové kvetináče ponúkajú moderný vzhľad a dodávajú potrebnú eleganciu. Umelý ratan sa hodí na terasy aj do domácností.

