Vedeli ste, že avokádová šupka nie je odpad? Tu je 4-krát, ako ju šikovne využiť u vás doma

Pestovanie vlastnej rastliny

Ak ste niekedy premýšľali nad tým, ako vypestovať avokádo zo semienka, vedzte, že je to jednoduchšie, než si myslíte. Potrebujete len tri špáradlá a vhodnú sklenenú nádobu s vodou. Kôstku prepichnite tak, aby špáradlá vytvorili oporu a udržali ju na povrchu, pričom spodná časť semienka by mala byť ponorená vo vode. Následne umiestnite sklenicu s kôstkou na slnečné miesto, napríklad na parapet. Po niekoľkých týždňoch sa začnú objavovať korienky aj stonka. Keď bude rastlinka vysoká zhruba 15 cm, odporúča sa ju zaštipnúť, aby sa podporil jej ďalší rast. Až opäť dorastie do približne 15 cm, môžete ju presadiť do kvetináča s vhodným substrátom. Takto sa k vám domov dostane kúsok exotiky a ešte si užijete radosť z pestovania.