Väčšina Slovákov má nastavenú chladničku nesprávne. Tento rok sa im to môže predražiť na faktúrach za energie

V poslednom období sa ceny energií síce stabilizovali, no ich predchádzajúci prudký rast spôsobil, že mnohí ľudia začali dôkladnejšie premýšľať, ako šetriť. Mnohé domácnosti sa vrátili k osvedčeným spôsobom, ako je sušenie bielizne na sušiakoch namiesto použitia sušičky či znižovanie teploty vykurovania v chladných mesiacoch. Iní zas investovali do úsporných sprchových hlavíc, vďaka ktorým spotrebujú menej teplej vody. Tieto kroky môžu priniesť slušnú úsporu v rodinnom rozpočte, ale často zabúdame, že medzi najväčších „žrútov“ elektriny patrí aj chladnička, ktorá beží nepretržite.

Chladnička – tichý žrút energie vo dne aj v noci

Chladnička patrí k spotrebičom, ktoré pracujú bez prestávky 24 hodín denne. Práve preto je jej spotreba elektrickej energie oveľa vyššia, než by mnohí očakávali. Čím dlhšie je totiž zapnutá, tým viac energie môže spotrebovať, najmä ak nie je správne udržiavaná a nastavená. Veľmi dôležité je vhodné zaplnenie priestoru – ak je vnútro chladničky prázdnejšie, chladí sa zbytočne väčší objem vzduchu, čo zvyšuje energetickú náročnosť. Naopak, ak v chladničke skladujete dostatočné množstvo potravín, jednotlivé produkty pomáhajú udržiavať stabilnú teplotu. V prípade, že nemáte aktuálne priveľa potravín, môžete priestor doplniť aj fľašami s vodou – tie sa ochladia a následne pomáhajú chladiť aj zvyšok chladničky.

Prehrievanie a otváranie dverí: časté chyby, ktoré zbytočne stoja peniaze

Z hľadiska spotreby energie je dôležité, aby sa do chladničky vkladali jedlá až po tom, čo vychladnú na izbovú teplotu. Vloženie horúcich či teplých jedál zvyšuje vnútornú teplotu, čím núti spotrebič fungovať vo vyššom výkone, aby sa teplota vrátila na požadovanú úroveň. To nielenže zvyšuje spotrebu elektriny, ale dokáže urýchliť kazenie okolitých potravín.

Nemenej dôležitým faktorom je otváranie dverí chladničky. Pri dlhom, alebo častom otváraní naraz vnikne do vnútra väčší objem teplého vzduchu, čo spôsobí opakované spúšťanie chladiaceho mechanizmu. Ak teda máte zvyk nechať dvierka pootvorené, kým hľadáte, čo si dáte na večeru, mohli by ste ušetriť nemalé peniaze tým, že sa naučíte potraviny vyberať rýchlo a efektívne.

Správne umiestnenie a nastavenie teploty

Možno to na prvý pohľad nevyzerá podstatne, no na energetickú náročnosť vplýva aj to, kde chladničku umiestnite. Ak stojí v blízkosti radiátora, sporáka či rúry, alebo na ňu priamo svieti slnko, teplota okolia je vyššia. Chladnička potom musí pracovať intenzívnejšie, aby udržala ideálnu teplotu, čím stúpa aj spotreba energie. Preto je vhodné hľadať chladnejšie miesto v kuchyni, mimo priamych tepelných zdrojov.

Dôležité je tiež nastavenie termostatu na rozumnú hodnotu. Odporúča sa teplota v rozmedzí približne 4 – 7 °C. Príliš nízka teplota môže spôsobiť väčšiu spotrebu energie, pričom potravinám často stačí práve okolo 5 °C, aby zostali čerstvé. V mrazničke sa najčastejšie odporúča teplota okolo -18 °C, aby sa potraviny bezpečne uchovali čo najdlhšie.

Nezabúdajte na pravidelnú údržbu

O udržiavaní čistoty vnútri chladničky sa hovorí často, no nemenej dôležité je aj čistenie mriežky či kondenzátora na zadnej strane. Ak sa na nich usadí prach, môže to obmedziť prúdenie vzduchu a spôsobiť prehrievanie, ktoré zvyšuje spotrebu energie. Pre bežnú domácnosť väčšinou stačí túto časť chladničky očistiť od prachu aspoň raz za pár mesiacov, no ak chladničku využívate nadpriemerne často, oplatí sa pristupovať k čisteniu častejšie.

Pri mrazničke je dôležitá aj pravidelná kontrola námrazy. Ak steny pokryje hrubšia vrstva ľadu, chladiaci systém musí pracovať vo vyšších otáčkach, aby udržal požadovanú teplotu. Preto sa oplatí mrazničku odmrazovať aspoň raz či dvakrát do roka, pokiaľ nie je vybavená systémom automatického odmrazovania. Námraza dokáže výrazne navýšiť účty za elektrinu, no jej odstránenie je pomerne jednoduché a rýchle.

Drobnými zmenami k výrazným úsporám

Ak sa zameriate na tieto kroky – od správneho zaplnenia chladničky cez vhodné nastavenie teploty až po pravidelnú údržbu – dokážete znížiť spotrebu energie a ušetriť nemalé náklady. Zároveň tým ochránite potraviny pred zbytočným kazením, čím znížite aj plytvanie. Tieto jednoduché tipy predstavujú dlhodobý spôsob, ako sa postarať o to, aby vašim účtom za elektrinu nenarastal zbytočne vysoký účet, a to bez nevyhnutných veľkých investícií či radikálnych zmien v každodennom živote. Stačí len trochu pozornosti, pár minút údržby a rozumné používanie tohto dôležitého kuchynského spotrebiča.