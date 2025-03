Tri obyčajné hubky v chladničke. Jednoduchý trik, ktorý raz a navždy porazí zápach aj vlhkosť

Chladnička je v dnešnej dobe jedným z najdôležitejších domácich spotrebičov. Využívame ju denne na skladovanie rôznych druhov potravín a často si ani neuvedomujeme, aká je pre nás nevyhnutná. Napriek tomu má svoje slabé stránky, s ktorými sa stretávame pravidelne. Jednou z nich je nepríjemný pach, ktorý sa môže v chladničke postupne usádzať, a druhou je nadmerná vlhkosť, ktorá dokáže zrýchliť kaziaci sa proces rôznych potravín. Našťastie, existuje viacero spôsobov, ako tieto problémy efektívne vyriešiť.

Často sa spomínajú rôzne „babské rady“, ktoré dokážu ušetriť peniaze aj čas. Niekto kupuje drahé pohlcovače pachov v drogériách, iní zápach vôbec neriešia. Ja som vždy rada experimentovala a skúšala drobné triky, takže keď sa na internete objavilo video, v ktorom sa hovorí o hubkách na riad uložených v chladničke, rozhodla som sa to vyskúšať. A ostala som v nemom úžase, ako rýchlo a jednoducho možno problém vlhkosti vyriešiť.

Prečo práve hubky na riad?

Možno to znie zvláštne, no hubky na riad naozaj dokážu pohlcovať prebytočnú vlhkosť, a tým zabrániť vytváraniu kvapiek a plesní v zásuvkách na ovocie a zeleninu. Trik je jednoduchý:

Zoberte tri nové, nepoužité hubky (ideálne tie bežné obdĺžnikové z drogérie). Vložte ich do priehradky k ovociu a zelenine. Nechajte ich tam cez noc (alebo kým sú suché). Po zvlhnutí ich vyberte a vymeňte za nové.

Princíp spočíva v tom, že hubky absorbujú prebytočnú vlhkosť, ktorá by inak zvyšovala riziko rýchlejšieho kazenia sa potravín. Keď zistíte, že sú hubky nasiaknuté, jednoducho ich vyhoďte alebo použite napríklad pri bežnom upratovaní, a do zásuvky vložte nové. Nie je to nič zložité a finančne vás to vyjde na zopár drobných – balík hubiek sa totiž dá kúpiť už za pár eur.

Ako zatočiť so zápachom v chladničke

Ďalšou nepríjemnosťou, ktorá občas potrápi každú domácnosť, je kombinovaný zápach potravín. Niekto to rieši sprejmi či rôznymi chemickými odstraňovačmi zápachu, iní možno len zatvárajú oči a dúfajú, že to zmizne samo. Mne osobne sa osvedčil starý overený recept od mojej mamy – káva.

Pred časom som kúpila na chatu chladničku z druhej ruky. Bola značne opotrebovaná, stála ma päťdesiat eur a predpokladala som, že jej vnútro bude treba poriadne vydrhnúť. Dva dni som ju čistila, leštila a dezinfikovala, no aj tak sa stále držal vo vnútri starý, zatuchnutý pach. Skoro som to vzdala, lenže moja mama mi poradila, aby som do malého hrnčeka nasypala čerstvo pomletú alebo zrnkovú praženú kávu a vložila ho na poličku do chladničky. Na moje prekvapenie som už o pár hodín cítila v chladničke len jemnú vôňu kávy. Odvtedy nechávam malý hrnček s kávou v chladničke neustále – vždy, keď prídem najbližšie na chatu, kávu vymením za novú.

Spomienky na staré časy

Pamätám si na rozprávanie starých rodičov, keď ešte neexistovali dostupné moderné chladničky a bežnou praxou bolo využívať prírodné zdroje – napríklad studne alebo tečúce potoky, kde viseli zabalené potraviny a chladili sa. Mnohé rodiny mali aj špajzu, ktorá bola situovaná v chladnej časti domu, aby sa jedlo nepokazilo. My dnes máme to šťastie, že nám technológie uľahčujú život. A hoci modernú chladničku takmer nikdy nevypíname – či už odchádzame na víkend alebo na dlhšiu dovolenku – občas sa stane, že nie je dokonalá. Stačí vypadnutie prúdu či vznik nečistôt, a už sa vo vnútri objaví nepríjemná vlhkosť alebo zápach.

Jednoduché, lacné a účinné

Ak aj vaša chladnička občas bojuje s pachmi alebo nadmernou vlhkosťou, vyskúšajte tieto jednoduché triky:

Hubky na riad : Pohlcujú prebytočnú vlhkosť, zvlášť v zásuvkách na ovocie a zeleninu.

: Pohlcujú prebytočnú vlhkosť, zvlášť v zásuvkách na ovocie a zeleninu. Káva v nádobke: Neutralizuje nepríjemné pachy a dokonca v chladničke zanechá príjemnú arómu.

Oba spôsoby sú lacné, nenáročné a prekvapivo spoľahlivé. Nemusíte kupovať žiadne drahé pohlcovače ani spreje. Stačí využiť to, čo už zrejme bežne máte doma.

Moderná doba ponúka množstvo vylepšení, no niekedy aj najjednoduchšie riešenia fungujú najlepšie. Na internete sa k tejto téme nájde aj niekoľko zaujímavých videí, ktoré odporúčajú rôzne babské rady a názorne ukazujú, aké účinné môžu byť spomínané hubky na riad. Ak ste to ešte neskúsili, určite to stojí za vyskúšanie – šancu sa oplatí dať aj trikom, ktoré na prvý pohľad pôsobia zvláštne.

Nezabúdajte pritom na pravidelné čistenie chladničky. Utrite priehradky, vyhoďte staré jedlo a z času na čas skontrolujte, či sa niekde neusadila pleseň. Aj malá investícia do bežných hubiek či mletej kávy totiž môže zmeniť atmosféru vo vašej kuchyni a udržať potraviny dlhšie čerstvé. Stačí pár dní testovať a sami uvidíte, že tento jednoduchý, no o to efektívnejší trik dokáže malé domáce zázraky.