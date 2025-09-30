Tieto krajiny si užívajú pokoj. Hodiny tam nikdy neposúvajú a lekári ich chvália

Každú jar a jeseň si väčšina sveta posúva hodinky – raz o hodinu dopredu, inokedy späť. Tento systém známy ako letný čas (Daylight Saving Time, DST) má korene ešte v začiatkoch 20. storočia, keď sa zavádzal najmä kvôli úspore energie. Napriek tomu existujú štáty a regióny, kde sa hodiny nikdy neposúvajú a obyvatelia žijú celý rok podľa rovnakého času.
Kde letný čas neplatia
V Spojených štátoch amerických sú výnimkou Havaj a väčšina Arizony. Havaj sa nikdy neprispôsobil systému letného času, pretože jeho poloha blízko rovníka zabezpečuje stabilnú dĺžku dňa počas celého roka. V Arizone sa zmena času zrušila v roku 1968 – dôvodom boli extrémne letné horúčavy, pri ktorých by predĺžené večerné svetlo nebolo prínosom. Jedinou výnimkou je Navajská rezervácia, ktorá sa rozprestiera cez viaceré štáty a čas posúva kvôli jednotnosti.
Okrem toho letný čas nepoužívajú ani niektoré americké zámorské územia, napríklad Americká Samoa, Guam, Portoriko, Severné Mariány či Americké Panenské ostrovy. Na svetovej úrovni sa k týmto výnimkám radia napríklad Island, Turecko, Rusko alebo Gruzínsko, ktoré tiež fungujú bez každoročného posúvania času.
Výskumy o zdraví a biorytmoch
Odborníci už dlhšie upozorňujú, že posúvanie hodín môže mať negatívny vplyv na zdravie. Dôvodom je narušenie cirkadiánneho rytmu – vnútorných biologických hodín človeka, ktoré regulujú spánok, hormóny či metabolizmus. Krátkodobým dôsledkom môžu byť únava, znížená koncentrácia a podráždenosť.
Niektoré vedecké štúdie poukazujú aj na zvýšené riziko zdravotných problémov v období po zmene času. Výskumy preukázali napríklad nárast počtu infarktov, mozgových príhod či dopravných nehôd krátko po jarnom prechode na letný čas.
V roku 2025 bola publikovaná štúdia v prestížnom časopise PNAS, ktorá modelovala možné dôsledky zrušenia posúvania času v USA. Autori dospeli k záveru, že trvalý štandardný čas (bez posúvania hodín) by mohol prispieť k zníženiu výskytu obezity aj mozgových príhod. Ide však o modelové výpočty, nie o priame merania, takže čísla treba chápať ako odhad možného prínosu, nie ako istý výsledok.
Politické diskusie
V mnohých krajinách sa diskutuje o tom, či zmenu času nezrušiť. V USA už niektoré štáty prijali zákony, ktoré by zaviedli trvalý letný čas, no tieto zmeny musia ešte schváliť federálne úrady. Aj v Európskej únii sa hovorilo o zrušení striedania času, ale členské štáty sa zatiaľ nedohodli na jednotnom postupe, a preto sa posúvanie hodín stále zachováva.
Zhrnutie
- Letný čas sa vo väčšine sveta stále používa, no niektoré štáty a regióny sa mu vyhli.
- Havaj a Arizona (s výnimkou Navajskej rezervácie) letný čas neplatia, rovnako ako viaceré americké zámorské územia a krajiny ako Island, Turecko či Rusko.
- Vedecké štúdie naznačujú, že posúvanie hodín môže negatívne vplývať na spánok a zdravie, no presné dlhodobé dôsledky sú stále predmetom výskumu.
- Politické debaty o zrušení zmeny času pokračujú, ale zatiaľ sa konsenzus nedosiahol.
