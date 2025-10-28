Tepelné čerpadlá menia spôsob vykurovania aj na Slovensku. Budúcnosť patrí ekologickým a inteligentným riešeniam

Tepelné čerpadlá už dávno nie sú len novinkou pre nadšencov úspor a ekológie. Na Slovensku sa z nich stáva bežná súčasť moderných domácností, ktoré hľadajú alternatívu k plynu či tuhým palivám. Ich popularita rastie vďaka nižším prevádzkovým nákladom, dotačným programom a novým technológiám, ktoré zvyšujú účinnosť aj komfort.
Najbližšie roky prinesú do tohto odvetvia zásadné zmeny – od ekologických chladív, cez extrémne tichý chod až po prepojenie s umelou inteligenciou a solárnymi systémami.
Ako funguje tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia – zo vzduchu, zeme alebo vody – a premieňa ho na energiu pre vykurovanie či ohrev vody. Vďaka tomu ide o technológiu, ktorá pracuje s obnoviteľnými zdrojmi a dokáže znížiť spotrebu elektriny až o dve tretiny oproti priamemu elektrickému kúreniu.
Na Slovensku sa najčastejšie využívajú systémy vzduch–voda, ktoré sú cenovo dostupné, jednoducho sa inštalujú a nevyžadujú zložité stavebné úpravy. Pri novostavbách alebo energeticky úsporných domoch sa často uplatňujú aj čerpadlá zem–voda s vyššou účinnosťou a stabilným výkonom počas celého roka.
Tam, kde je dostupný kvalitný zdroj podzemnej vody, je možné inštalovať aj variant voda–voda, no ten už podlieha prísnejším legislatívnym požiadavkám. Menšie objekty alebo chaty môžu využiť aj čerpadlá vzduch–vzduch, ktoré fungujú podobne ako klimatizácie s funkciou kúrenia.
Nové ekologické chladivá: EÚ sprísňuje pravidlá
Slovensko ako členský štát Európskej únie sa musí riadiť európskou legislatívou o fluórovaných skleníkových plynoch (F-plynoch). Od roku 2027 bude zakázané uvádzať na trh tepelné čerpadlá s chladivami typu R410A a ďalšími HFC zlúčeninami, ktoré majú vysoký potenciál otepľovania planéty (GWP).
Výrobcovia preto prechádzajú na prírodné chladivá, ako je propan (R290) či oxid uhličitý (CO₂). Tieto látky sú nielen ekologickejšie, ale aj efektívnejšie – umožňujú dosiahnuť teplotu vykurovacej vody až 75 °C, vďaka čomu sa dajú použiť aj v starších domoch s klasickými radiátormi.
Nevýhodou je, že niektoré z týchto chladív sú horľavé, preto musia byť tepelné čerpadlá umiestnené s ohľadom na bezpečnostnú zónu, teda mimo priamej blízkosti okien, dverí či elektrických zásuviek.
Monobloky nahrádzajú splitové systémy
Nové predpisy zároveň postupne vytláčajú splitové systémy, ktoré sa dopĺňali chladivom až pri inštalácii. Moderné monoblokové jednotky prichádzajú z výroby už hermeticky uzavreté a naplnené, čím sa znižuje riziko úniku chladiva aj nároky na montáž.
Výrobcovia sa navyše sústredia na zníženie hlučnosti. Nové generácie čerpadiel dosahujú hlučnosť pod 30 decibelov, čo je menej než tichý rozhovor. Takéto jednotky sú preto vhodné aj do hustej mestskej zástavby, kde sú hlukové limity prísne.
Umelá inteligencia vstupuje do hry
Tepelné čerpadlá už dnes nie sú len „strojmi na kúrenie“. Vďaka prepojeniu so systémami inteligentnej domácnosti dokážu samostatne optimalizovať výkon podľa počasia, denného rytmu obyvateľov či spotreby energie v reálnom čase.
Mnohé modely umožňujú vzdialené ovládanie cez aplikáciu alebo cloudovú službu, čo znamená, že majiteľ môže sledovať teplotu, spotrebu či výkon systému odkiaľkoľvek. Servisné firmy vedia prostredníctvom týchto platforiem vykonať aj diagnostiku alebo nastaviť parametre bez nutnosti výjazdu.
Podľa odborníkov smeruje vývoj k systémom, ktoré sa dokážu samy prispôsobiť zmenám prostredia, upozorniť na blížiacu sa poruchu a vykonávať úpravy s minimálnym zásahom človeka.
Kombinované a hybridné systémy: najvyššia efektivita
Na Slovensku sa čoraz viac rozširujú tzv. hybridné systémy, ktoré spájajú tepelné čerpadlo s fotovoltikou, akumulačnou nádobou alebo dokonca s existujúcim plynovým kotlom.
V lete tak domácnosť môže využívať slnečnú energiu na ohrev vody prakticky zadarmo a v zime zasa čerpadlo šetrí náklady na kúrenie. Niektoré riešenia dokážu spoľahlivo fungovať bez doplnkového zdroja aj pri teplotách do –20 °C.
Zem ako stabilný zdroj tepla
V posledných rokoch rastie záujem aj o systémy zem–voda, ktoré ponúkajú vyššiu účinnosť a stabilnejší výkon v porovnaní so vzduchovými jednotkami. Hoci ich inštalácia je náročnejšia – vyžaduje si vrt alebo plošný kolektor – ide o riešenie s dlhou životnosťou, nízkymi prevádzkovými nákladmi a mimoriadne tichým chodom.
V rámci slovenského programu Zelená domácnostiam možno na tieto systémy získať aj vyššiu dotáciu než na čerpadlá vzduch–voda, keďže patria medzi najefektívnejšie a najspoľahlivejšie technológie na trhu.
Dotácie a legislatíva: len pre overené zariadenia
Na Slovensku je aktuálne hlavnou formou podpory program Zelená domácnostiam, ktorý spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Dotácie sa vzťahujú len na zariadenia, ktoré majú certifikáciu a overený výkon podľa európskych noriem.
Podporované sú tepelné čerpadlá pre rodinné aj bytové domy, pričom ich výška sa odvíja od typu systému a jeho výkonu. Štát sa týmto spôsobom snaží zabrániť neefektívnym inštaláciám a podporuje len kvalitu a dlhodobú udržateľnosť.
Novinkou je aj možnosť tzv. bivalentnej prevádzky, teda zachovania pôvodného zdroja tepla (napr. plynového kotla) ako doplnku. Tento prístup poskytuje väčšiu flexibilitu počas extrémnych mrazov.
Kam smeruje budúcnosť vykurovania
Budúcnosť tepelnej techniky na Slovensku bude jednoznačne patriť inteligentným a viaczdrojovým riešeniam.
Nové modely sú navrhnuté tak, aby fungovali aj bez vonkajšej jednotky a zabezpečili tichý chod v mestskom prostredí.
Stále viac výrobcov integruje čerpadlá so solárnymi panelmi, batériovými úložiskami a rekuperačnými jednotkami, čím vzniká prepojený systém, ktorý dokáže riadiť spotrebu energie v celom dome.
Budúce generácie čerpadiel tak nebudú len vykurovať – budú aktívne spravovať energiu, optimalizovať účinnosť a znižovať záťaž na elektrickú sieť.
Záver
Tepelné čerpadlá sa stali pevnou súčasťou slovenskej cesty k nízkoemisnému a energeticky úspornému bývaniu.
Ich vývoj smeruje k ekologickejším chladivám, tichšej prevádzke a inteligentnému riadeniu, ktoré dokáže šetriť energiu aj čas.
Slovensko tak nasleduje európsky trend – prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom, ktoré ponúkajú komfort, stabilitu a nižšie účty za teplo.