Susedka mi poradila trik s obyčajným citrónom. Sprchový kút sa leskne a bez jedinej zaschnutej kvapky

citrón na čistenie sprchy
citrón na čistenie sprchy Foto: František Stacho

Ak máte v kúpeľni tvrdú vodu, určite poznáte ten problém – matné sklo, zaschnuté kvapky a povlak na batériách. Väčšina ľudí vtedy siahne po chemických sprejoch, ktoré sľubujú lesk a čistotu. No málokto vie, že rovnaký výsledok sa dá dosiahnuť obyčajným citrónom – bezpečne, lacno a bez chémie.

Citrón – prirodzený čistič, ktorý funguje

Citrónová šťava obsahuje kyselinu citrónovú, ktorá dokáže rozpúšťať minerálne usadeniny z tvrdej vody (napr. vápnik a horčík). Vďaka tomu pomáha odstrániť vodný kameň, škvrny po vode aj zvyšky mydla zo skla, dlaždíc či kovových povrchov.

Na rozdiel od mnohých komerčných prípravkov nezanecháva ostrý chemický zápach a navyše zanechá v kúpeľni sviežu citrusovú vôňu.

Ako vyčistiť sprchový kút pomocou citróna?

  1. Vyžmýkajte šťavu z jedného väčšieho citróna a nalejte ju do nádoby s rozprašovačom.
  2. Nastriekajte ju na sklenené steny sprchového kúta alebo keramické obklady – ideálne hneď po sprchovaní, keď je povrch ešte teplý a vlhký.
  3. Počkajte niekoľko minút, potom pretrite handričkou alebo prejdite stierkou.

Citrónová šťava uvoľní zvyšky vodného kameňa a zároveň vytvorí tenkú vrstvu, vďaka ktorej nové kvapky vody rýchlejšie stečú. Povrch tak zostane dlhšie čistý a lesklý.

Tip: Ak je kameň veľmi silný, nechajte citrónovú šťavu pôsobiť dlhšie alebo ju zopakujte viac ráz.

Sprchová hlavica ako nová

Vodný kameň sa často usádza aj v sprchovej hlavici, čo spôsobí, že voda už nestrieka rovnomerne. Našťastie ju netreba hneď meniť.

  • Odskrutkujte sprchovú hlavicu.
  • Ponorte ju do nádoby s teplou citrónovou šťavou (alebo zriedeným roztokom kyseliny citrónovej).
  • Nechajte pôsobiť asi 30 minút.
  • Potom ju dočistite starou zubnou kefkou a opláchnite čistou vodou.

Tento postup odstráni väčšinu minerálnych usadenín, ktoré upchávajú trysky, a sprchová hlavica bude opäť fungovať ako nová.

Pozor: Ak má hlavica povrch z chrómu alebo zlatého kovu, nevystavujte ju kyseline dlhodobo. Po polhodine ju určite opláchnite, aby sa lesklý povrch nepoškodil.

Silnejší prírodný čistič – keď chcete extra účinok

Ak je vodný kameň alebo mastnota výraznejšia, môžete si pripraviť domáci roztok:

  • 1 diel citrónovej šťavy
  • 1 diel octu
  • niekoľko kvapiek saponátu

Tento citrusovo-octový čistič odstráni aj odolnejšie nánosy v kúpeľni alebo v kuchyni. Používajte ho však iba na sklo, keramiku a neporézne povrchy – nie na mramor, vápenec ani niektoré plastové materiály, ktoré by kyselina mohla zmatniť.

Citrón využijete aj inde v domácnosti

Citrón nie je len osviežujúci ovocný doplnok do čaju. Môže byť aj všestranným pomocníkom:

  • Dezinfikuje drevené dosky – ak ich posypete soľou a pretriete citrónom, odstránite pachy aj baktérie.
  • Rozžiari meď a mosadz – stačí potrieť povrch citrónovou šťavou a preleštiť.
  • Osvieži mikrovlnku – nechajte v nej zohriať misku s vodou a plátkami citróna, potom utrite.
  • Zneutralizuje zápach v odpade – vhoďte doň zvyšok vyžmýkaného citróna a nechajte pôsobiť.

Záver: malý citrón, veľký pomocník

Citrónová šťava nie je zázrak, ktorý nahradí všetky čistiace prostriedky, no pri bežnej údržbe kúpeľne funguje spoľahlivo a bezpečne. Je ekologická, lacná a pri správnom použití dokáže sprchový kút či hlavicu naozaj rozžiariť.

Ak sa chcete vyhnúť silnej chémii a zároveň mať v kúpeľni čistotu aj sviežu vôňu, skúste to po vzore našich babičiek – s obyčajným citrónom.

