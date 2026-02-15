Štvrtá strana strúhadla nie je zbytočná. Keď zistíš, čo dokáže, padneš na zadok

Strúhadlo patrí medzi najbežnejšie kuchynské pomôcky. Má svoje miesto takmer v každej domácnosti a väčšina z nás po ňom siaha automaticky – najčastejšie pri príprave syra, zeleniny alebo zemiakov. Pravdou však je, že bežne využívame len dve jeho strany. Hrubé otvory na klasické strúhanie a jemnejšie očká na syr či koreňovú zeleninu.
Štvrtá strana – tá s drobnými výčnelkami pripomínajúcimi hviezdičky – zostáva často nepovšimnutá. Mnohí ju považujú za zbytočnú alebo nevedia, na čo presne slúži. V skutočnosti však ide o veľmi praktický nástroj, ktorý dokáže výrazne zmeniť konzistenciu aj chuť pripravovaného jedla.
Čím je „hviezdičková“ strana výnimočná?
Na rozdiel od ostatných plôch, ktoré potraviny režú na viditeľné kúsky, táto strana surovinu skôr rozomieľa a rozdrví. Výsledkom nie je suchá, oddelená štruktúra, ale jemná, vlhšia hmota až pasta.
Práve preto sa hodí všade tam, kde potrebujete dosiahnuť čo najjemnejšiu konzistenciu. Aromatické látky sa pri takomto spracovaní uvoľnia intenzívnejšie a rovnomernejšie sa rozptýlia v pokrme.
Áno, v mnohých domácnostiach dnes túto úlohu preberá mixér alebo tyčový mixér. No pri malom množstve surovín býva klasické strúhadlo rýchlejšie a praktickejšie. Nemusíte vyťahovať elektrický spotrebič ani umývať ďalšie nádoby – stačí pár ťahov rukou.
Na čo ju využiť v praxi?
Táto strana je ideálna najmä na menšie, tvrdšie alebo výrazne aromatické suroviny, ktoré chcete zapracovať do jedla v čo najjemnejšej podobe.
Muškátový oriešok – veľmi jemné nastrúhanie pomáha lepšie uvoľniť jeho arómu a chuť.
Cesnak – namiesto lisovania získate hladkú pastu bez väčších kúskov.
Čerstvá kurkuma alebo zázvor – výborné do marinád, kari jedál či domáceho čaju.
Parmezán a iné tvrdé syry – vytvoria sa jemné, mierne vlhké vločky, ktoré sa rýchlo rozpustia v omáčke alebo polievke.
Citrusová kôra – extrémne jemná textúra sa hodí do koláčov, krémov aj nápojov.
Výhodou je aj to, že pri takomto spracovaní sa chuť suroviny rozvinie intenzívnejšie než pri hrubom strúhaní.
Bezpečnosť na prvom mieste
Hviezdičková strana býva zároveň najostrejšia. Práve preto je častým zdrojom drobných poranení. Stačí chvíľka nepozornosti a nepríjemná ranka je na svete.
Aby ste sa vyhli úrazu, dodržujte niekoľko jednoduchých pravidiel:
- Netlačte na surovinu silou, pracujte jemne a s krátkymi pohybmi.
- Strúhadlo položte na pevnú a stabilnú podložku, aby sa nešmýkalo.
- Mäkké suroviny, ako syr či čokoládu, môžete pred strúhaním na pár minút vložiť do mrazničky – budú pevnejšie a manipulácia bude bezpečnejšia.
- Pri malých kúskoch zvážte použitie ochranného nadstavca alebo kuchynských rukavíc, aby ste si neporanili prsty.
Prečo ju ľudia ignorujú?
Hlavným dôvodom je očakávanie. Väčšina z nás si pod pojmom „strúhanie“ predstaví suché, oddelené kúsky. Keď však táto strana vytvorí jemnú, takmer kašovitú hmotu, môže to pôsobiť neprakticky alebo zvláštne.
V skutočnosti je to jej najväčšia výhoda. Umožňuje rýchle a rovnomerné dochutenie jedla bez potreby ďalšieho spracovania. Pri malom množstve surovín dokonca šetrí čas aj energiu.
Ak ste ju doteraz obchádzali, možno je čas dať jej druhú šancu. Možno zistíte, že práve táto nenápadná strana sa stane vaším tajným pomocníkom pri varení.