Štvrtá strana strúhadla nie je len na okrasu. Keď zistíš, na čo slúži, padneš na zadok

Strúhadlo je základnou kuchynskou pomôckou, ktorú nájdeme takmer v každej domácnosti. Väčšina ľudí však využíva iba jednu alebo dve strany – najčastejšie tú s väčšími otvormi na hrubé strúhanie alebo jemnejšiu časť na syr a zeleninu. No štvrtá, tzv. „hviezdičková“ strana, zostáva často nepochopená a nepoužívaná.
Ako funguje hviezdičková strana strúhadla?
Na rozdiel od ostatných častí, ktoré potraviny klasicky strúhajú, hviezdičkový profil potravinu skôr rozdrví. Výsledkom nie je suchá nastrúhaná hmota, ale vlhkejšia kašovitá konzistencia. Preto je ideálna všade tam, kde potrebujeme potravinu spracovať na veľmi jemno alebo do pasty.
Je pravda, že dnes túto funkciu vo väčšine domácností nahradil mixér alebo tyčový mixér, no to neznamená, že hviezdičkové ostrie je zbytočné. Pri malých množstvách surovín je dokonca praktickejšie, pretože nemusíte špiniť elektrický spotrebič.
Na čo sa hviezdičkové ostria hodia
Táto strana strúhadla je skvelá na spracovanie menších, tvrdých alebo aromatických surovín, ktoré potrebujeme použiť v čo najjemnejšej podobe:
- muškátový oriešok – jemná štruktúra lepšie uvoľní jeho vôňu
- cesnak – namiesto lisovania získate hladkú pastu
- čerstvá kurkuma alebo zázvor – ideálne do marinád, kari alebo čajov
- parmezán a iné tvrdé syry – vytvoria sa vlhkejšie „vločky“, ktoré sa rýchlo rozpustia v omáčke alebo polievke
- citrusová kôra – veľmi jemne nastrúhaná sa hodí do dezertov aj nápojov
Bezpečnostné tipy pri používaní
Hviezdičková strana strúhadla je známa tým, že je najostrejšia. Aj preto sa často stáva zdrojom poranení. Pri práci preto dodržujte tieto zásady:
- Netlačte na potravinu silou, pohyb by mal byť krátky a ľahký.
- Strúhadlo položte na stabilnú podložku, aby sa nešmýkalo.
- Ak je surovina príliš mäkká (napríklad syr alebo čokoláda), vložte ju na pár minút do mrazničky – strúhanie bude jednoduchšie a bezpečnejšie.
- Pri malých kúskach potravín používajte radšej ochranný nadstavec alebo rukavice, aby ste si neporanili prsty.
Hlavným dôvodom, prečo táto strana často zostáva nepovšimnutá, je jej špecifický výsledok. Mnohí očakávajú klasicky nastrúhaný produkt, no namiesto toho získajú kašovitú hmotu, ktorá sa na prvý pohľad zdá nepraktická. V skutočnosti však ide o veľmi užitočný spôsob spracovania, najmä ak potrebujete ušetriť čas pri dochucovaní jedál alebo ak pracujete s malým množstvom surovín.