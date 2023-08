Stavba záhradného domčeka

Záhrada to nie sú len záhony a ovocné stromy, ale napr. aj altánok, bazén či záhradný domček. Práve domčeky majú všestranné využitie – ubytovanie pre hostí, kôlňa na náradie, prípadne úschovňa najrozmanitejšieho záhradného príslušenstva a techniky. Inšpirujte sa.

Postavme si záhradný domček. Tak znie dnešná výzva. Nebojte sa, nie je to nič zložité. Postačí vám nejaký stavebný materiál, základné náradie, troška času, chuti a trpezlivosti. Poďme sa pustiť do práce.

Domček v objatí prírody

Ešte pred zahájením stavby vyberte záhradnému domčeku to pravé miesto vo vašej záhrade. Samotnej stavbe bude totiž predchádzať položenie základov, ktoré musia byť dostatočne pevné, aby bol domček stabilný. Na miesta, kde je sypká pôda či nerovný terén rovno zabudnite. Pod váhou domčeka by mohlo dôjsť k zosuvom a celá vaša práca by vyšla na zmar. Podklad musí byť preto nielen rovný, ale aj pevný. Chcete mať v domčeku elektrinu či vodu? Myslite na to aj pri plánovaní základov. Ak bude domček príliš ďaleko od domu, tieto rozvody sem nedostanete.

Základy

Tak ako všetko, aj záhradný domček musí stáť na pevných základoch. Vybrané miesto môžete zabetónovať alebo použiť dlažbu. Budete v domčeku skladovať sezónne ovocie či zeleninu? Popremýšľajte nad tepelnou izoláciou základovej platne, nakoľko budete súperiť s mrazom. Na podklad stačí umiestniť drevené dosky, ktorými ho ako keby obkolesíte. Vnútro drevenej kocky vysteľte pilinami alebo hocičím, čo vám zostalo po stavbe. Na takto pripravenú izolačnú vrstvu ukotvíte následne konštrukciu záhradného domčeka.

Materiál

Výber materiálu závisí výlučne od vašich preferencií, avšak prispôsobte ho účelu, ktorému bude domček slúžiť. Takzvaná kôlňa na náradie môže byť pokojne aj z plechu. Ak budete chcieť v domčeku aj bývať, lepšou voľbou bude drevo či tatranské profily. V nákrese nezabudnite na umiestnenie okien, dverí a voľbu správnej strechy, ktorá môže byť pokrytá napr. klasickou škridlou, prípadne šindľami. Domček môže mať pivnicu, letnú kuchyňu, ale aj terasu. Jeho podoba závisí na vás. Voľte však kvalitný a trvácny materiál. Nízka cena nie je vo všetkých prípadoch aj zárukou spokojnosti.

Legislatíva

Keďže hovoríme o záhradnej stavbe, je na mieste spomenúť aj zákon. Ak máte prajných susedov, problémy na seba nenechajú dlho čakať. Na stavbu záhradného domčeka nepotrebujete povolenie zo stavebného úradu v prípade, že splníte nasledujúce podmienky:

domček nebude stáť menej ako 2 metre od susedného pozemku

výška domčeka nepresiahne 5 metrov

vnútorná plocha bude menšia než 25 m2

v domčeku nebudete podnikať

domček nie je poschodový

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: