Starostlivosť o drevený záhradný nábytok. Praktické rady, ktoré vám ušetria peniaze aj čas

Drevený záhradný nábytok má nezameniteľné čaro – dodáva priestoru útulnosť, eleganciu a prirodzený vzhľad. Na rozdiel od plastu či kovu je však citlivejší na zmeny počasia. Prudké slnko, dážď či vysoká vlhkosť mu môžu rýchlo uškodiť a bez správnej starostlivosti začne povrch šednúť, objavia sa praskliny alebo dokonca plesne. Ak chcete, aby vám slúžil dlhé roky a stále vyzeral reprezentatívne, oplatí sa venovať mu pravidelnú údržbu. Prinášame tipy, vďaka ktorým predĺžite jeho životnosť a vyhnete sa zbytočným opravám či výmenám.
Čistenie – základná starostlivosť
Drevo prirodzene zachytáva prach, peľ aj mastnotu, čo výrazne urýchľuje jeho starnutie. Preto je dôležité dopriať mu pravidelné čistenie. Stačí raz za mesiac prejsť povrch jemnou kefkou alebo hubkou a použiť vodu s trochou mydla. Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli narušiť ochrannú vrstvu a povrch vysušiť. Po umytí je nevyhnutné nechať nábytok dôkladne vyschnúť, aby sa v dreve neusadila vlhkosť.
Ochrana pred vlhkosťou a dažďom
Najväčším nepriateľom dreva je nadmerná vlhkosť. Ak máte možnosť, umiestnite nábytok pod pergolu, prístrešok alebo aspoň do tienistého kúta záhrady. V daždivých obdobiach ho ochráni plachta či špeciálny kryt. Dbajte však na to, aby bol priedušný – ak by bol nábytok zakrytý nepriedušne, mohli by sa pod poťahom vytvoriť plesne. Praktickým riešením je aj podloženie nôh, aby nábytok nestál priamo na vlhkej pôde či tráve.
Oleje, lazúry a ochranné nátery
Impregnácia je kľúčom k dlhej životnosti dreveného nábytku. Ošetrenie olejom zvýrazní prirodzenú kresbu dreva a zároveň ho ochráni pred vysúšaním. Lazúry mu dodajú svieži vzhľad a zlepšia odolnosť voči poveternostným vplyvom. Nátery s UV filtrom zas zabránia neželanému šednutiu od slnečných lúčov. Najvhodnejší čas na údržbu je dvakrát do roka – na jar pred začiatkom sezóny a na jeseň, keď sa pripravujete na uskladnenie.
Správne uskladnenie počas zimy
Drevo neznáša mráz ani sneh, preto je dôležité myslieť aj na zimné obdobie. Najlepšie je uložiť nábytok do suchého priestoru – garáže, pivnice alebo záhradného domčeka. Ak takúto možnosť nemáte, použite priedušné kryty a postavte nábytok na podložky, aby nebol v priamom kontakte so zemou. Takto mu zabezpečíte oveľa lepšie podmienky, než keby zostal vonku vystavený mrazivému počasiu.
Ochrana pred škodcami
Okrem počasia môže drevo poškodiť aj hmyz alebo huby. Drevokazný hmyz zanecháva malé dierky a jemný prach, čo je jasný signál, že nábytok je napadnutý. Preto sa oplatí raz za čas aplikovať špeciálne ochranné prípravky, ktoré drevo chránia pred týmito škodcami. Ak spozorujete prvé známky napadnutia, konajte rýchlo – čím skôr nábytok ošetríte, tým väčšia šanca, že sa ho podarí zachrániť.
Pravidelná kontrola a drobné opravy
Aj keď nábytok vyzerá v poriadku, je dobré aspoň raz za sezónu skontrolovať spoje, skrutky a povrch. Uvoľnené skrutky treba dotiahnuť, drobné praskliny vyplniť tmelom na drevo. Tieto jednoduché kroky zabránia tomu, aby sa malé poškodenia časom premenili na veľké problémy. Navyše tým predĺžite životnosť nábytku a zachováte jeho stabilitu aj vzhľad.
Starostlivosť o drevený záhradný nábytok si vyžaduje trochu času a trpezlivosti, no výsledok za to stojí. Ak mu doprajete pravidelnú údržbu, olejovanie, ochranu pred vlhkosťou a správne uskladnenie, môže vám slúžiť celé desaťročia. Okrem toho ušetríte nemalé peniaze, ktoré by ste inak museli investovať do nového vybavenia.