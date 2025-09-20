Stačí vedro a počas noci sa zbavíte myší: Nenásilný spôsob, ako chytiť nechcených návštevníkov

Ak sa vo vašej domácnosti, na chate alebo v hospodárskych priestoroch objavili myši, nemusíte hneď siahať po jedoch či klasických kovových pasciach. Existuje jednoduché riešenie, ktoré dokáže odchytiť aj niekoľko hlodavcov naraz, a to bez toho, aby ste im ublížili. Namiesto krutých metód môžete myši jednoducho chytiť, odniesť preč a vypustiť späť do prírody.
Prečo pasce a jedy nie sú najlepšia voľba?
Bežne dostupné pasce a návnady síce pôsobia ako rýchle riešenie, ale sú spojené s veľkým utrpením pre zvieratá.
- Mechanické pasce – môžu myš zabiť okamžite, ale neraz ju len zrania alebo uväznia, pričom hlodavec trpí.
- Jedovaté návnady – spôsobujú pomalú a bolestivú smrť, navyše môžu byť nebezpečné aj pre iné zvieratá alebo deti.
Pre ľudí, ktorí chcú žiť v súlade s prírodou a hľadajú humánnejšie riešenia, sa preto čoraz viac odporúčajú alternatívne spôsoby.
Ako si vyrobiť účinnú domácu pascu z vedra
Na tento trik potrebujete len pár vecí, ktoré má väčšina ľudí po ruke. Postup je jednoduchý a funguje spoľahlivo:
- Vyberte nádobu – najlepšie hlboký kýbeľ alebo starý hrniec. Je dôležité, aby myš po páde nemohla vyskočiť späť.
- Pripravte „padací mostík“ – z pevného kartónu vystrihnite kruh o niečo menší než je priemer nádoby. Do vrchného okraja vedra urobte dve protiľahlé dierky a prevlečte cez ne tyčku alebo paličku. Kartónový kruh upevnite tak, aby sa pod váhou myši preklopil.
- Pridajte návnadu – do stredu kartónu položte kúsok syra, oriešok, slaninu alebo suchý chlieb. Silná vôňa priláka myši rýchlejšie.
- Umiestnite pascu – najlepšie tam, kde ste videli pohyb hlodavcov – v rohoch miestnosti, pri stenách alebo v pivnici.
Nechajte pascu cez noc a ráno pravdepodobne nájdete vo vedre viac než jednu chytenú myš.
Čo robiť s chytenými hlodavcami?
Chytenie je len prvý krok. Ak ich vypustíte hneď za domom, je veľmi pravdepodobné, že sa vrátia späť. Myši majú totiž výbornú pamäť a ak u vás našli jedlo a úkryt, cestu si nájdu znovu.
- Preneste ich ďalej – aspoň pár kilometrov od domu.
- Vyberte vhodné prostredie – les, lúka alebo pole, kde nájdu prirodzenú potravu a úkryt.
- Bezpečný transport – na prevoz použite uzatvorenú nádobu s malými otvormi, aby mali prístup k vzduchu a zároveň neutiekli.
Ako zabrániť, aby sa myši vrátili
Prevencia je najlepšia zbraň. Ak nechcete myši vo svojom dome či chate, riaďte sa týmito radami:
- Vône, ktoré neznášajú – cesnak, rozmarín, eukalyptus či mäta pôsobia ako prirodzené odpudzovače.
- Nájdite vstupné body – skontrolujte štrbiny, praskliny, netesnosti pri oknách a dverách.
- Zabezpečte otvory – použite tmel, penu alebo kovové mriežky, aby sa hlodavce nedostali dnu.
- Udržujte poriadok – nenechávajte omrvinky ani otvorené potraviny, skladujte ich v uzavretých nádobách.
Záver: šetrná pasca, čistý domov
Domáca pasca z vedra je lacná, účinná a pritom humánna. Hlodavce chytíte bez toho, aby ste im ublížili, a ak ich odnesiete do prírody, vyriešite problém natrvalo. V kombinácii s prevenciou tak získate pokojný domov bez myší a zároveň pocit, že ste konali ohľaduplne.