Sprchové závesy končia: Trendy kúpeľní na rok 2025 vás prekvapia aj potešia

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo bežné, že v slovenských domácnostiach visel pri vani alebo sprchovacom kúte plastový či textilný sprchový záves. Bol lacný, dostupný v každom obchode a rýchlo vyriešil problém s vodou, ktorá inak striekala na podlahu. Postupne sa však ukázalo, že ide o riešenie, ktoré má viac mínusov než výhod. Rok 2025 preto prináša úplne nový pohľad na dizajn kúpeľní – a sprchovým závesom dáva definitívne zbohom.
Prečo závesy v kúpeľni strácajú svoje miesto?
Na prvý pohľad praktické závesy skrývajú množstvo problémov. Materiál, z ktorého sú vyrobené – či už textil alebo plast – veľmi rýchlo zachytáva vlhkosť, vodný kameň a zvyšky mydla. To všetko vytvára ideálne prostredie pre šírenie plesní a baktérií. Po niekoľkých mesiacoch používania si mnohí všimli nielen nevzhľadné škvrny, ale aj nepríjemný zápach, ktorého sa zbaviť nie je jednoduché. Okrem toho, závesy pôsobia zastarane a lacno, čo pokazí celkový dojem aj z inak moderne zariadenej kúpeľne.
Moderný trend sa preto jasne prikláňa k riešeniam, ktoré sú nielen hygienickejšie, ale aj esteticky pôsobivejšie a oveľa praktickejšie na údržbu.
Walk-in sprchy – vzdušnosť a štýl v jednom
Jedným z najväčších hitov posledných rokov, ktorý sa v roku 2025 ešte viac presadí, sú tzv. walk-in sprchy. Ide o minimalistické sprchovacie kúty, ktoré nie sú uzavreté dverami, ale oddelené len elegantnými sklenenými zástenami. Vďaka tomu kúpeľňa pôsobí priestrannejšie a svetlejšie, čo ocenia najmä majitelia menších bytov.
Najčastejšie sa používa číre bezpečnostné sklo, ktoré opticky zväčší priestor a dodá mu moderný charakter. Veľkou výhodou je jednoduchá údržba – namiesto prania závesu stačí po sprchovaní sklo pretrieť stierkou a kúpeľňa zostáva svieža.
Pre tých, ktorí dávajú prednosť väčšiemu súkromiu, sú dostupné aj alternatívy z matného alebo tónovaného skla. V kombinácii s vhodným osvetlením sa sprcha môže zmeniť na miesto relaxu, ktoré pripomína domáce wellness.
Pevná sklenená priečka – riešenie pre priestranné kúpeľne
Ak máte kúpeľňu s dostatkom miesta, moderným a veľmi efektným riešením je pevná sklenená priečka. Ide o dizajnový prvok, ktorý sprchový kút úplne oddeľuje od zvyšku miestnosti, pričom však nepôsobí ťažkopádne. Keďže neobsahuje žiadne pohyblivé dvere, čistenie je jednoduchšie a nehrozí hromadenie usadenín v záhyboch.
Takéto riešenie pôsobí luxusne a nadčasovo, no treba myslieť na to, že v malých kúpeľniach by mohlo priestor opticky zmenšiť. Preto sa odporúča najmä do väčších miestností, kde vynikne jeho elegancia.
Bezbariérový vstup – komfort a bezpečnosť do budúcnosti
Dizajn kúpeľní dnes nie je len o kráse, ale aj o praktickosti a prispôsobení potrebám rôznych generácií. Veľkým trendom sú preto bezbariérové sprchy, ktoré nemajú žiadny schodík ani vyvýšenú vaničku. Podlaha je plynule prepojená s celým priestorom, čo je nielen moderné, ale aj mimoriadne pohodlné a bezpečné.
Takéto riešenie ocenia seniori, ľudia po úrazoch či tí, ktorí potrebujú jednoduchý prístup bez rizika zakopnutia. Zároveň pôsobí veľmi čisto a elegantne, čím sa stáva novým štandardom komfortu v kúpeľniach.
Prečo sa oplatí rozlúčiť so sprchovým závesom?
- Nedostatok hygieny: vo vlhkom prostredí sa rýchlo tvoria plesne a baktérie.
- Zastaralý vzhľad: lacný plast alebo textil pôsobí nemoderne a narúša estetiku kúpeľne.
- Náročná údržba: časté pranie alebo výmena závesu je nepraktická a zdĺhavá.
- Existujú lepšie alternatívy: walk-in sprchy, pevné zásteny a bezbariérové riešenia ponúkajú pohodlie aj štýl.
Záver: kúpeľňa budúcnosti je čistá, praktická a elegantná
Kúpeľňa už dávno nie je len miestom, kde si rýchlo umyjeme ruky či dáme sprchu. Stáva sa priestorom, kde začíname deň a kde si po náročnom dni chceme dopriať chvíľu relaxu. Práve preto je dôležité, aby bola nielen funkčná, ale aj príjemná a moderná.
Sprchové závesy do takejto predstavy už nezapadajú. Rok 2025 patrí riešeniam, ktoré prinášajú čistotu, jednoduchosť a nadčasový dizajn. Či už si vyberiete priestrannú walk-in sprchu, elegantnú sklenenú priečku alebo bezbariérový vstup, môžete si byť istí, že vaša kúpeľňa bude pôsobiť štýlovo a zároveň prakticky.
Ak plánujete rekonštrukciu, je najvyšší čas zabudnúť na staré závesy a otvoriť sa novým trendom, ktoré spravia z vašej kúpeľne miesto radosti, pohody a komfortu na dlhé roky.