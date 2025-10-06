Solárna energia na Slovensku. Fotovoltika rastie, domácnosti šetria a štát motivuje dotáciami

Záujem o solárnu energiu na Slovensku v posledných rokoch prudko vzrástol. Dôvodom nie je len snaha o ekologickejší životný štýl, ale aj čisto praktické faktory – rastúce ceny elektriny, štátne dotácie a technologický pokrok, ktorý robí fotovoltiku dostupnejšou než kedykoľvek predtým.
Slovensko prechádza solárnou transformáciou
Podľa údajov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) sa na Slovensku v roku 2023 pripojilo do distribučných sietí takmer 267 megawattov nových obnoviteľných zdrojov, pričom väčšinu tvorili malé solárne inštalácie na rodinných domoch.
Rezidenčné systémy predstavovali až 92 % všetkých nových inštalácií, čo jasne dokazuje, že Slováci už fotovoltiku nevnímajú ako luxus, ale ako rozumnú investíciu do budúcnosti. Priemerný výkon jedného domáceho systému dosahoval približne 7 kW, čo dokáže pokryť značnú časť ročnej spotreby elektriny bežnej domácnosti.
Rok 2024 priniesol isté spomalenie – počet nových menších inštalácií mierne klesol. Dôvodom boli úpravy dotačných podmienok aj administratívne obmedzenia zo strany distribučných spoločností. Na druhej strane však rastie počet väčších projektov, najmä firemných a komunitných solárnych elektrární.
Štát podporuje domácnosti aj podniky
Základom podpory pre slovenské domácnosti je program Zelená domácnostiam, ktorý spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Cieľom je motivovať ľudí, aby časť svojej spotreby pokryli z obnoviteľných zdrojov energie.
Aktuálne môžu žiadatelia získať dotáciu vo výške 500 eur za každý inštalovaný kilowatt výkonu. Maximálna výška podpory je 3 500 eur, pričom v niektorých prípadoch – napríklad ak domácnosť úplne prejde na obnoviteľné zdroje – môže byť suma ešte o 15 % vyššia.
Podmienkou je, aby inštalácia mala výkon do 10,8 kW a bola zrealizovaná len z certifikovaných komponentov uvedených v zozname SIEA. Dotácie sa poskytujú nielen na solárne panely, ale aj na tepelné čerpadlá, solárne kolektory či batériové úložiská.
Od roku 2025 môžu o podporu po novom žiadať aj malé a stredné podniky v rámci programu Zelená podnikom. Na tento účel je vyčlenených takmer 36 miliónov eur a jedna firma môže získať príspevok až do 50-tisíc eur.
Koľko elektriny dokáže solárna strecha vyrobiť?
Podmienky na využívanie slnečnej energie sú na Slovensku veľmi priaznivé.
Pri dobre orientovaných paneloch vyrobí 1 kilowatt (kWp) výkonu ročne približne 1 000 až 1 100 kilowatthodín elektriny.
V praxi to znamená, že dom so spotrebou okolo 4 000 kWh ročne si dokáže pokryť väčšinu potrieb pomocou systému s výkonom 4 až 5 kWp. Výroba je pritom nerovnomerná – v lete sú výnosy najvyššie, v zime nižšie, no moderné systémy dokážu efektívne fungovať aj počas chladných a zamračených dní.
Prečo sa fotovoltika oplatí
Solárne panely prinášajú viac výhod, než sa na prvý pohľad zdá:
- Úspora peňazí: Domácnosti, ktoré využívajú vlastnú energiu, výrazne znižujú účty za elektrinu.
- Energetická nezávislosť: S batériovým úložiskom je možné využívať energiu aj večer či počas výpadku siete.
- Ekologický prínos: Výroba elektriny zo slnka znižuje emisie CO₂ a pomáha spomaľovať klimatické zmeny.
- Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Dom s funkčnou fotovoltikou je pre budúcich kupujúcich atraktívnejší.
Výzvy, ktoré solárna energia prináša
S rastom počtu solárnych systémov prichádzajú aj nové výzvy.
Niektoré regióny Slovenska narážajú na obmedzené kapacity distribučných sietí, čo spomaľuje povoľovanie nových pripojení. Rovnako sa otvára téma ekologickej recyklácie starších panelov, ktorých počet bude v najbližších rokoch rýchlo pribúdať.
Aj preto odborníci odporúčajú vyberať spoľahlivých dodávateľov, ktorí používajú certifikované komponenty a ponúkajú servis aj po záruke.
Ako začať s fotovoltikou
- Zistite svoju ročnú spotrebu elektriny. Na jej základe sa určí vhodný výkon systému.
- Oslovte viacero odborných firiem a porovnajte cenové ponuky aj technické riešenia.
- Skontrolujte podmienky programu Zelená domácnostiam – či je aktuálna výzva otvorená a aké zariadenia sú podporované.
- Požiadajte o dotáciu a počkajte na schválenie.
- Zabezpečte odbornú montáž – nesprávne nainštalovaný systém môže stratiť záruku aj účinnosť.
- Sledujte výkon a údržbu – pravidelná kontrola panelov a batérií predlžuje ich životnosť.
Budúcnosť je slnečná
Fotovoltika sa na Slovensku z doplnkového riešenia stáva pevnou súčasťou energetiky.
Domácnosti aj podniky si uvedomujú, že investícia do solárnej energie nie je len ekologickým gestom, ale aj rozumným ekonomickým rozhodnutím.
Ak bude pokračovať podpora štátu a technologický vývoj, už o pár rokov sa môže stať, že vlastná výroba elektriny bude bežnou súčasťou väčšiny slovenských domov.