Rozrežte zemiak na polovicu a vložte ho do vane, počkajte do rána. Výsledok vás prekvapí!

Zemiaky sú u nás bežnou súčasťou kuchyne. Používame ich pri varení, pečení, príprave kaší či placiek. Zvyčajne ich skladujeme v špajzi, pivnici alebo v kuchynskej skrinke. No len málokto by čakal, že práve zemiak môže nájsť svoje uplatnenie aj tam, kde by sme ho vôbec nečakali – v kúpeľni. Áno, čítate správne. Obyčajný surový zemiak totiž dokáže vyriešiť problém, s ktorým sa potajomky borí mnoho domácností.

Zemiak ako pasca na nechcený hmyz

Rozrežte zemiak napoly, do každej polovice vydlabte malú jamku a položte ho večer do vane alebo na podlahu kúpeľne. Nasledujúce ráno vás čaká malé prekvapenie – vo vnútri zemiaka nájdete drobný hmyz, ktorý sa tam počas noci nalákal. Nejde o žiadnu mágiu, ale o jednoduchý prírodný trik, ktorý funguje vďaka škrobu, ktorý zemiaky prirodzene obsahujú.

Tento domáci spôsob sa zameriava najmä na švehly, známe tiež ako rybenky. Ide o malé, striebristé tvory s tykadlami, ktoré sa rýchlo pohybujú a obľubujú tmavé, vlhké a teplé miesta – presne také, aké ponúka kúpeľňa. Hoci tieto stvorenia nie sú pre ľudí nebezpečné, ich výskyt v domácnosti pôsobí nehygienicky a rušivo.

Prečo to funguje?

Švehly milujú škrob a sladké látky. Práve preto ich surový zemiak láka ako potrava. Keď do neho v noci vlezú, nájdu v ňom úkryt aj zdroj potravy. Ráno stačí takýto zemiak vyhodiť do odpadu spolu s „návštevníkmi“ a podľa potreby celý proces zopakovať. Tento trik je nielen jednoduchý, ale aj šetrný k životnému prostrediu – na rozdiel od chemických postrekov neobsahuje žiadne toxické látky, ktoré by mohli dráždiť dýchacie cesty či poškodiť povrchy.

Výhody tejto metódy:

  • neobsahuje chémiu,
  • je lacná a ľahko realizovateľná,
  • zemiaky má doma takmer každý,
  • ide o humánny spôsob, ako sa hmyzu zbaviť.

Ako predchádzať návratu švehiel?

Okrem tejto jednoduchej pasce sa oplatí zamerať aj na prevenciu. Švehly sa zdržujú tam, kde nájdu vlhkosť a zvyšky potravín alebo organického materiálu. Preto pravidelne vetrajte kúpeľňu, používajte odvlhčovače, čistite odtoky a vyhýbajte sa hromadeniu zbytočných vecí v kútoch miestností.

Zvážte aj použitie prírodných vôní, ktoré sú tomuto hmyzu nepríjemné. Výborne funguje napríklad:

  • levanduľový esenciálny olej,
  • rozmarín,
  • klinčeky,
  • citrónová kôra alebo šťava,
  • škorica.

Tieto vône môžete pridať do vody pri upratovaní alebo ich nechať vo forme sušených bylín v rohoch kúpeľne. Odrádzajú švehly od návratu a zároveň príjemne prevoňajú priestor.

Záver

Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať zvláštne, zemiak v kúpeľni naozaj dáva zmysel. Je to jednoduchý a dostupný prostriedok, ktorý môže vyriešiť nepríjemnosť bez nutnosti kupovať drahé prípravky. Skôr než sa teda obrátite na chemické postreky, vyskúšajte tento trik – možno vás jeho účinok príjemne prekvapí.

