Robotníci našli pri búraní krčmy v Přerovom poklad. Zo stien vypadlo takmer 2500 mincí a celé mesto zostalo v šoku

Keď sa v lete roku 1923 začalo búrať staré pohostinstvo U Jonášů v Bratskej ulici v meste Přerov, nikto netušil, že práve tu sa skrýva jeden z najhodnotnejších mincových pokladov objavených na území Moravy. Nález, ktorý počas demolačných prác odhalil stavebný asistent Josef Bláha, je dodnes považovaný za významnú numizmatickú udalosť 20. storočia.
Skrytý výklenok v kuchyni a mimoriadny objav
Pri rozoberaní vnútorných múrov bývalej kuchyne narazil Bláha na starostlivo upravený výklenok umiestnený približne pol metra nad pôvodnou podlahou. Priestor bol zjavne vytvorený zámerne ako úkryt.
Vo výklenku sa nachádzali:
- dve keramické nádoby
- malý vačok (organický materiál sa nezachoval)
- mimoriadne veľký súbor strieborných a zlatých mincí
Poklad bol okamžite oznámený mestskej správe a polícii, čo umožnilo uchovať celý nález pohromade – čo je pri podobných historických objavoch skôr výnimka než pravidlo.
2 390 mincí z celej Európy
Presný súpis mincí dokončil v roku 1932 archeológ Inocenc Ladislav Červinka. Súbor obsahoval:
- 2 390 zlatých a strieborných mincí
- celkovú hmotnosť viac ako 8 kilogramov
- ražby prevažne z nemeckých krajín, Švajčiarska a českých zemí
- menší počet mincí z Rakúska, Poľska a Holandska
Najzaujímavejšie numizmatické kusy pochádzali z:
- Uhorska
- Sedmohradska
- Osmanskej ríše (vrátane zlatých mincí sultánov Murada III. a Mehmeda III., razených v Istanbule)
Medzi raritami sa nachádzal aj sedmohradský dukát Štefana Báthoryho z roku 1573 s kontramarkou mesta Gdansk. Niektoré mince boli upravené prevŕtaním či pridaným očkom, čo naznačuje, že sa používali aj ako osobné ozdoby.
Datovanie pokladu do obdobia po roku 1623
Najmladšie mince v súbore pochádzali z roku 1623. To umožnilo určiť, že poklad bol uložený do steny najskôr po tomto roku, teda na začiatku tridsaťročnej vojny.
Přerov síce v tomto období nebol priamym bojiskom, ale v meste sídlila cisárska posádka. Náklady na jej zásobovanie a ubytovanie výrazne zaťažovali mešťanov a prevládala neistota. Ukrytie majetku bolo v tejto dobe bežným opatrením proti konfiškácii, rabovaniu alebo náhlym vojenským zvratom.
Skutočnosť, že si pôvodný majiteľ pre poklad nikdy neprišiel, naznačuje, že jeho život medzitým ovplyvnila udalosť, ktorá mu návrat znemožnila – smrť, nútený útek alebo strata majetku.
Poklad a 20. storočie: ukrývanie pred nacistami
Po objave bol poklad krátko vystavený verejnosti a následne uložený do mestských zbierok Muzeum Komenského v Přerově.
V roku 1939, tesne pred príchodom nacistických vojsk, sa vedenie múzea rozhodlo najcennejšie exponáty ukryť. Mince boli spolu s historickými tlačami a mapami Jana Amosa Komenského zazdené do múrov přerovského zámku.
Úkryt však v roku 1942 odhalila nemecká okupačná správa a cennosti zobrala. O niekoľko mesiacov ich však správny komisár mesta Hans Pecna vrátil späť múzeu, čo umožnilo zachovať celý nález dodnes.
Vystavenie pokladu v úplnej podobe až v roku 2023
Po druhej svetovej vojne zostal poklad uložený v depozitári a verejnosť mohla dlhé desaťročia vidieť iba jeho časť. Až v roku 2023 bol prvýkrát vystavený v kompletnom rozsahu v rámci výstavy Švédové na Přerovsku.
Dnes patrí přerovský mincový poklad k najhodnotnejším a najlepšie zdokumentovaným nálezom svojho druhu v Česku.