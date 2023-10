Praktický, ale aj dizajnový nábytok do garáže

Ste domáci majster alebo odborník na opravu áut, motoriek či všakovakých elektrospotrebičov? V takom prípade je možné, že sa vaše pracovisko nachádza rovno pri dome, v ktorom bývate. Áno, myslíme na garáž. Jej využívanie môže byť každodenné alebo občasné. V každom prípade by ste ju mali mať dobre vybavenú. Výsledkom by mala byť funkčná dielňa, navodzujúca príjemný pocit.

„Útočisko“ pre domáceho majstra

V garáži viete dobre fungovať len vtedy, ak je dostatočne veľká. Priestor by mal umožniť umiestnenie dielenského ponku s nevyhnutným príslušenstvom, no zároveň by malo zostať dostatok miesta aj pre vaše auto alebo motorku. Zároveň vám musí zostať priestor na pohodlný pohyb po samotnej dielni. V prípade rozľahlej garáže nevzniká s rozmiestnením nábytku žiadny problém. V malej garáži budete musieť strategicky premýšľať. Jednotlivé kusy nábytku umiestňujte v blízkosti steny, alebo ich zaveste. Držiaky na strope pomôžu s uprataním rebríka. Dielňa je niečo iné ako garáž. V garáži musí zostať miesto pre auto, a zároveň aj dostatočne veľký pracovný priestor. Zakúpte si praktické organizéry na drobné náradie a príslušenstvo. Ušetria miesto a vy budete mať vo veciach prehľad. Priestor odľahčíte aj zavesením náradia na steny. Ešte viac komfortu docielite sekčnou bránou, zasúvajúcou sa pod strop.

Kvalita je prvoradá

Najdôležitejším kusom nábytku v každej dielni je ponk. Pri oprave auta sa bez neho zaobídete, avšak všetky ostatné práce budete vykonávať práve pri ňom. Nájdite mu v garáži vhodné miesto. Nesmie vám zavadzať pri pohybe ani práci. Pri výbere myslite na fakt, že ide o dlhodobú investíciu. Hlavným faktorom výberu by preto nemala byť cena. Dielenský ponk charakterizuje kvalitný a odolný materiál. Precíznosť je preto na mieste. Ďalšou možnosťou je pracovný stôl s dostatočne veľkou pracovnou plochou. Kombinácia stola s priestorom pre zavesenie náradia a šikovnými zásuvkami pre potrebné drobnosti poteší každého domáceho majstra.

Dostatok svetla

Nezabudnite na vhodné svietidlo. V garáži by ste sa bez neho ani nezaobišli. Ideálnym riešením je prenosná LED lampa. Prenesiete si ju, kde v tej chvíli potrebujete, dáva možnosť pripevnenia ku kovovým plochám, je šetrná a nevyžaduje pripojenie k zdroju.

Primeraná teplota

Leto v garáži je na nezaplatenie. V chladnom priestore sa príjemne osviežite. Zima ale preverí vašu vytrvalosť, preto sa zabezpečte vopred. Možností máte hneď niekoľko: podlahové kúrenie, ohrievač alebo infrapanely.

Nenechajte si vziať radosť z práce

Hodiny strávené v garáži môžu viesť časom k nechuti sa do nej vracať. Prostredie sa vám zunuje a opustí vás radosť z práce. Predíďte nostalgii a skrášlite si garáž obľúbenými predmetmi. Úplne postačí na stene zavesený kalendár alebo plagát. Dobrú náladu vyvoláva aj hudba. Ideálnou voľbou je preto stavebné rádio, ktoré prežije aj v drsnejších podmienkach, nezničia ho pády ani nadmerný prach.

Skladovanie materiálov

Okrem priestoru na prácu je nesmierne dôležitý aj priestor, v ktorom máte uskladnené rozličné tekutiny a iné látky, potrebné k životu domáceho majstra. Riaďte sa preto nasledujúcimi pravidlami:

vyberte správne nádoby a do kovových kanistrov umiestnite farby, laky, oleje a pohonné látky. Nezabúdajte na meranie teploty v miestnosti

pravidelne vetrajte

základom poriadku a prehľadnosti je triedenie materiálov, napr. podľa farby, tvaru alebo dĺžky

