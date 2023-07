Záhradná dlažba sa dá zohnať aj lacno

Záhrada a exteriér okolo domu sú tvorené mnohými prvkami. Trávnik, skalka, bazén či terasa s pohodlným záhradným sedením. Nie je to však všetko. Nechýba vám tu náhodou dlažba? Poďte sa s nami inšpirovať.

Terasy nám v meste aj na vidieku spríjemňujú bývanie. Základom pre to, aby odolali striedaniu teplôt, dažďu, snehu aj slnku, je kvalitná vonkajšia dlažba. Poradíme vám, čo by ste mali vedieť, než sa pustíte do pokladania, alebo kde by sa mohli objaviť problémy.

Záhradná dlažba musí byť odolná

Aby vonkajšia dlažba slúžila po generácie, podobne ako kameň, zameriame sa zásadne na dlažbu mrazuvzdornú, oderuvzdornú a vo vlastnom záujme aj protišmykovú. Oplatí sa investovať do materiálu odolného rozmarom počasia, ktorý zvýši aj vaše bezpečie. Rozmery a ďalšie parametre môžete v predajni laicky posúdiť voľným okom alebo meraním, nasiakavosť a mrazuvzdornosť takto skontrolovať nedokážete. Vonkajšie mrazuvzdorné dlažby preto nakupujte len od výrobcov, ktorí tieto vlastnosti garantujú a riadia sa normami.

Položiť na terasu vonkajšiu dlažbu je dobrou voľbou, ak od povrchu terasy očakávate praktickosť a cenovú dostupnosť. Vonkajšia dlažba na terasu perfektne spevní povrch, terasa ihneď lepšie vynikne v teréne záhrady, v lete bude z rozpálenej dlažby dlho do noci sálať teplo a tiež sa vám na dlažbe bude lepšie manipulovať so záhradným nábytkom. Zároveň sa vyhnete problému vyšliapaných cestičiek a zničenej trávy pod stolmi a stoličkami. Ďalšou dôležitou vlastnosťou dlažieb, určených do exteriéru, je oderuvzdornosť. Predlžuje životnosť dlažby – tá sa menej opotrebuje a znečistí. Dlažbu môže poškodiť nielen množstvo prechádzajúcich ľudí, ale vonku hlavne piesok, drobné kamienky a iné nečistoty.

Posledným významným kritériom z hľadiska funkčnosti sú protišmykové vlastnosti dlažby. Keramické dlaždice glazované špeciálnymi protišmykovými glazúrami a reliéfmi zaistia väčšiu bezpečnosť v priestoroch, akými sú vlhké vonkajšie terasy a balkóny alebo zádverie, kde hrozí pošmyknutie. Odporúčaným materiálom pre vonkajšie priestory sú teda mrazuvzdorné glazované dlaždice a formátované dlažby z kameňa. Pri výbere vonkajšej dlažby je dobré mať na pamäti aj to, na aký účel bude vonkajšia dlažba slúžiť. Do priestoru pred garáž vyberajte dlažbu vyššej hrúbky tak, aby uniesla váhu vozidla. Naopak, pre záhradné chodníky bude stačiť vonkajšia dlažba s nižšou hrúbkou.

Pokládka dlažby v záhrade

Najskôr vykopeme 60 cm z podložia

Dno výkopu obložíme väčšími kameňmi do výšky max 40 cm, čo umožní voľný pohyb vody

Potom použijeme menšie kamene, prípadne kamennú drť do výšky 10 cm, aby sme zabránili prieniku betónu do spodných vrstiev

Takto pripravené podložie zalejeme betónom do výšky cca 15 až 20 cm

Dostatočne vyzretý betón penetrujeme (penetrácia = ochranný náter prenikajúci do hĺbky podkladu)

Dobré je nakúpiť penetráciu, lepidlá a škárovacie hmoty priamo v predajni, kde vyberáme mrazuvzdornú dlažbu a kde nám odborníci odporučia vhodný typ prípravkov

Pri pokládke dlažby väčších formátov použijeme vždy tekuté lepidlo. To zaistí správne rozliatie pod celou plochou dlaždice a vylúči vznik nežiadúcich dutín. Veľké dlaždice priestor esteticky zjednotia a ľahko sa udržujú – majú totiž menší počet škár

Hotovú dlažbu vyšpárujeme flexibilnou škárovacou hmotou

Pri riešení vonkajšej terasy alebo balkóna máme možnosť zjednotiť podlahu s vnútornými priestormi a vytvoriť tak jednoliatu plochu bez prechodov. Na trhu nájdeme dostatok dlažieb vhodných na vonkajšie terasy, tak do interiéru, ale aj do chodieb a obývacích izieb

Vonkajšiu dlažbu – či už ku garáži, na terasu, do okolia bazéna alebo pre záhradný chodníček – zvyknú stavitelia domov vyberať ako jednu z posledných vecí. Prirodzene, prvoradé je bývať a úpravy exteriéru prichádzajú na rad až neskôr. Neznamená to však, že by ste mali výber dlažby podceňovať alebo zanedbávať. Napokon, na voľbe vonkajšej dlažby nezáleží iba preto, aby dlho vydržala, aby ste s ňou mali čo najmenej starostí a aby sa na nej niekto nepošmykol. Upravené plochy v okolí vášho domu dotvárajú celkový vzhľad domova. Vonkajšia dlažba je dokonca jeden z najdôležitejších prvkov, ktorý ovplyvňuje celkový estetický dojem z domu a jeho okolia.

Pri výbere dlažby do exteriéru treba v prvom rade myslieť na účel, ktorému má slúžiť. Lebo kým pre záhradný chodník stačí aj dlažba menšej hrúbky, do priestoru pred garáž treba zvoliť hrubšiu, aby uniesla váhu auta. Nech plánujete urobiť z vonkajšej dlažby chodník, terasu alebo okolie bazéna, jeden z najuniverzálnejších materiálov, ktoré môžete na vydláždenie exteriéru použiť, je vymývaná betónová dlažba. Existujú najmenej tri dobré dôvody, pre ktoré by ste mali spevniť exteriér vášho domu práve týmto materiálom.

Trvácnosť a bezpečnosť Aby dlažba v okolí domu slúžila naozaj dlhodobo, mali by ste dbať na to, aby mala základné vlastnosti. Po prvé, aby bola mrazuvzdorná. Po druhé, aby bola odolná proti odretiu. A po tretie, aby bola protišmyková, nenasiakavá, odolná voči UV žiareniu. Betónové vymývané dlažby boli odjakživa známe vysokou pevnosťou, trvácnosťou a odolnosťou voči obrusu, poveternostným vplyvom aj posypovým soliam. Okrem dlhej životnosti lákajú aj protišmykovými vlastnosťami. Navyše, s vymývanou dlažbou sa jednoducho a rýchlo manipuluje.

Farebnosť a pestrosť Vonkajšia dlažba samozrejme nie je oblečenie od vašej obľúbenej módnej značky, ktorá uvádza novú kolekciu 4-krát ročne. No aj dlažba, tak ako dnes prakticky všetky veci, podlieha móde. A dnes „letí“ pestrofarebnosť. Napokon, každý iste chce, aby dlažba dotvorila okolie domu do príjemného a harmonického prostredia, v ktorom sa bude cítiť dobre. Preto je dôležité zvoliť si takého dodávateľa, u ktorého si môžete vyberať zo širokej palety farieb a odtieňov. Vysoká variabilita vám umožní záhradné chodníčky, terasu či okolie bazéna perfektne zladiť s fasádou domu aj s farbou a štýlom plotu.

Jedinečnosť Nebuďte skromní. Neočakávajte od svojej budúcej dlažby len vysokú trvácnosť, odolnosť a pestrofarebnosť. Iste, oproti sivým farbám vymývaných dlažieb, ktoré v minulosti vnášali do okolia domov nudu a fádnosť, prinášajú dnešné farebné odtiene dlažieb asi rovnako príjemnú zmenu, ako nové fasády zateplených panelákov do našich sídlisk. Málokto však vie, že vonkajšia vymývaná dlažba môže váš dom odlíšiť nielen od susedov z ulice, ale aj od všetkých iných domov v dedine či v meste. Nechajte si vytvoriť dlažbu na mieru – presne podľa vašich predstáv, s jedinečnou kombináciou farieb a s povrchovou úpravou podľa vášho želania (napríklad s historickým nádychom alebo takú, ktorá pôsobí vďaka ušľachtilému kamenivu na povrchu prírodne a esteticky).

