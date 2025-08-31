Pozrite sa, kvitne ruža. Prvú „modrú“ ružu vyšľachtil český botanik, najdrahšia kráľovná kvetín patrí Britovi

Hovorí sa, že medzi všetkými kvetmi na svete má práve ruža k človeku najbližší vzťah. Už Dante Alighieri vo svojich dielach napísal, že „najkrajšie, čo Boh stvoril, je žena a ruža“.
Táto jedinečná rastlina má za sebou dlhú a nesmierne pestrú históriu. Pre ľudí bola od pradávna symbolom lásky, krásy, ale aj vojny či politického boja. Podľa fosílnych nálezov je ruža stará približne 35 miliónov rokov. Napriek tomu si dodnes uchováva svoje čaro, eleganciu a výsadné miesto nielen v prírode, ale aj v ľudskej kultúre.
Ruža je právom nazývaná kráľovnou kvetov. Každoročne sa na celom svete vypestuje viac ako miliarda kusov týchto tŕnistých krásavíc.
Cesta ruží dejinami
Záhradné pestovanie ruží sa začalo pred zhruba 5000 rokmi, a to pravdepodobne v cisárskych záhradách čínskej dynastie Čou. Mnohé dnešné odrody sú práve potomkami týchto starých čínskych kultivarov.
Obrovskú popularitu si ruže získali počas rímskej ríše. Používali sa ako okrasné lupienky rozhadzované pri oslavách, no zároveň mali aj liečebné a voňavé využitie. Symbol tajomstva – ruža zavesená na strope zhromaždenia – pripomínal, že všetko, čo sa tam povie, musí zostať za zatvorenými dverami. Rímska šľachta dokonca zakladala veľké verejné ružové záhrady, kde si mohli obyvatelia užívať ich krásu i vôňu.
V ďalších storočiach sa stali ruže natoľko cenené, že niektoré panovnícke rody ich používali dokonca ako platidlo.
Jednou z najznámejších obdivovateliek ruží bola manželka cisára Napoleona – Joséphine. Na svojom zámku Château de Malmaison vybudovala obrovskú zbierku ruží, ktorá priťahovala botanikov z celého sveta. Medzi nimi nechýbal ani známy ilustrátor Pierre-Joseph Redouté, prezývaný „Rafael kvetín“. Práve tam vznikla jeho slávna zbierka akvarelov Les Roses, ktorá sa dodnes považuje za klenot botanickej ilustrácie.
Český príbeh: „Baťa v ružiach“
Históriu ruží nemožno spomínať bez mena Jan Böhm. Tento český botanik a šľachtiteľ sa narodil do záhradníckej rodiny a jeho životnou vášňou sa stali práve ruže.
Prvú vlastnú odrodu vyšľachtil v roku 1925 a pomenoval ju po svojej dcére Máni. Postupne dokázal vytvoriť viac než 120 nových odrôd. Medzi nimi vynikla aj prvá „modrá“ ruža na svete, ktorú nazval Generál Štefánik. Pravdou je, že jej odtieň bol skôr purpurovo-fialový – čisto modrá farba je pre ružu geneticky nemožná, rovnako ako čierna.
Böhmove odrody niesli krásne české mená – napríklad Lída Baarová, Česká pohádka, Jan Hus, Popelka či Kde domov můj. Český šľachtiteľ ich posielal do celého sveta – od Európy až po Japonsko či Afriku. Jeho plantáže boli také rozsiahle, že mu ľudia začali hovoriť „Baťa v ružiach“.
Ruža ako liek aj pochúťka
Okrem toho, že sú nádherné a voňavé, ruže sú aj jedlé. Ich lupienky majú jemnú textúru a delikátnu kvetinovú chuť. Obsahujú množstvo antioxidantov a sú bohaté na vitamíny A a C. Pri konzumácii je však potrebné odstrániť biele časti lupienkov, ktoré bývajú horké.
Tradičná medicína využíva lupienky a puky ruží už stáročia. Moderné štúdie ukázali, že čaj zo sušených ružových lupienkov má dokonca vyššiu antioxidačnú účinnosť než známy zelený čaj.
Milovníci ruží odporúčajú zbierať kvety krátko po rozkvitnutí, keď majú najsilnejšiu vôňu a energiu. A vraj by sa mali zbierať s láskou a dobrou náladou – aby si ruža zachovala čo najviac pozitívnej energie.
Keď ruže rozprávajú
V jazyku kvetov má ruža nesmierne bohatý slovník.
- Červená – symbol vášne a romantiky.
- Ružová – jemnosť, elegancia a nežnosť.
- Žltá – priateľstvo a radosť.
- Biela – čistota, úprimnosť a nevinnosť.
- Oranžová – energia, nadšenie a nová životná etapa.
Niektorí ľudia však nehľadajú symboliku, ale luxus. Vtedy rozhoduje odroda a jej hodnota. Britský šľachtiteľ David Austin venoval 15 rokov a približne päť miliónov libier šľachteniu výnimočnej ruže, ktorú pomenoval Juliet. V roku 2006 sa jej hodnota vyšplhala na neuveriteľných 15,8 milióna dolárov, čím sa stala najdrahšou ružou na svete.
Ruža stará tisíc rokov
Medzi najvzácnejšie ruže však patrí tá, ktorá rastie pri katedrále v nemeckom Hildesheime. Jej vek sa odhaduje na približne tisíc rokov. Podľa legendy symbolizuje prosperitu mesta a verí sa, že pokiaľ bude kvitnúť, Hildesheim nikdy nepostihne nič zlé.
Počas druhej svetovej vojny bola katedrála zničená bombardovaním a ružový ker zasypali trosky. Prežil však vďaka pevným koreňom a po vojne opäť vyhnal nové výhonky. Dnes dorastá do výšky desať metrov a každý návštevník je očarený nielen jeho krásou, ale aj príbehom, ktorý sa s ním spája.
Ruža – večná kráľovná kvetov
Od starovekých cisárov, cez romantických básnikov až po moderných šľachtiteľov – ruža si vždy našla miesto v ľudskom srdci. Je nielen kvetom lásky a krásy, ale aj liekom, pochúťkou a symbolom večnosti.
A hoci sa vedci už celé stáročia snažia vyšľachtiť modrú či čiernu ružu, možno práve v jej prirodzenej nedokonalosti spočíva jej najväčšie čaro.