Pozor na predčasný rez. 4 rastliny, ktorým na jar nevedomky môžete výrazne uškodiť

Keď sa jar naplno ohlási, mnohí záhradkári sa s veľkým nadšením vrhajú na prvé práce v záhrade. Rozmýšľajú nad tvarovaním okrasných drevín či upratovaním záhonov po zime. Niektoré kríky alebo trvalky však potrebujú s nožnicami ešte chvíľu počkať – ak by ste ich ostrihali príliš skoro, mohli by ste sa pripraviť o krásne jarné či skoré letné kvety alebo dokonca spôsobiť rastline stres, z ktorého sa bude dlho spamätávať. Nasledujúce štyri druhy (a niekoľko ďalších v bonusovej časti) patria do skupiny, ktorú je lepšie rezať až po odkvitnutí.

1. Orgován – opatrne s kvetnými pukmi

Kto by nepoznal nádherne rozkvitnutý a voňavý orgován? V mnohých záhradách symbolizuje jar a príchod teplejších dní. Tento ker kvitne na dreve z predchádzajúceho roka, a tak má puky pripravené skôr, ako sa objavia samotné kvety. Ak by ste teda začiatkom jari skrátili práve tie konáre, na ktorých sa vytvárajú kvetné púčiky, oberiete sa o vzácnu nádielku fialových či bielych súkvetí.

Kedy je ideálny čas na rez orgovánu?

Najlepšie je počkať, až ker odkvitne. Takto nestratíte takmer žiadne kvety, navyše orgován bude mať dosť času, aby do ďalšej sezóny zosilnel. Tí, ktorí ho pravidelne režú, potvrdia, že nie je nič krajšie ako pohľad na hustý ker plný kvetov. Približne koncom jari alebo začiatkom leta teda môžete jemne ostrihať odkvitnuté súkvetia a nevhodne rastúce výhony, aby mal orgován dostatočný priestor na vytváranie nových pukov pre budúcu jar.

2. Plamienok – spoznajte, ktorý druh rastie u vás

Plamienky sú obľúbené popínavé rastliny, ktoré dokážu oživiť každú pergolu alebo plot. Nie je však clematis ako clematis. Jedny druhy tvoria púčiky na starom dreve, iné zas kvitnú na nových výhonoch. Ak si nie ste istí, ktorý druh vám rastie v záhrade, overte si to v záhradnom centre alebo u predajcu, prípadne pohľadajte podrobnejšie informácie v odbornej literatúre.

Plamienok horský (Clematis montana) : Kvety sa zakladajú na vlaňajších výhonoch, takže ak by ste ho zastrihli na jar, môžete veľmi ľahko prísť o väčšinu kvetov. Najlepšie je upravovať ho až po odkvitnutí.

Plamienok plotný (Clematis viticella) a ďalšie druhy kvitnúce na novom dreve: Tie môžete rezať aj na jar, pretože práve tento mierny zásah stimuluje rast čerstvých výhonov a podporuje kvitnutie.

Ak sa vám teda zdá, že nie je jednoduché určiť vhodnú dobu rezu, majte na pamäti základnú zásadu: plamienky kvitnúce na starom dreve (vrátane Montany) nestrihajte skoro na jar, aby ste o kvety neprišli.

3. Azalky – pestujeme ich najmä pre kvety

Azalky patria k okrasným klenotom záhrad, pretože dokážu kvitnúť v prenádherných farbách – od jemných pastelových tónov až po výrazne sýte odtiene ružovej, oranžovej či fialovej. Takisto ako orgován či niektoré druhy plamienkov, azalky tvoria puky už na konároch z minulej sezóny.

Ak by ste sa na azalku vrhli s nožnicami hneď na jar, zbytočne by ste odstránili budúce kvety. Kedy ich teda rezať? Najvýhodnejší čas nastáva, až keď dokvitnú, obvykle koncom jari alebo začiatkom leta. Vtedy je možné skrátiť alebo zrezať dlhé a staré výhony. Takýmto zásahom azalku neochudobníte o kvitnutie a zároveň jej pomôžete tvoriť hustejší a vitálnejší rast pre ďalší rok.

4. Zlatý dážď – klenot skorého jari

Zlatica (Forsythia), ktorú mnohí nesprávne nazývajú „zlatým dažďom“, je jedným z prvých ozajstných poslov jari v záhrade. Často už v druhej polovici marca či začiatkom apríla zdobia jej konáre nádherné žlté kvety. Aj v tomto prípade si treba uvedomiť, že kvetné puky sa vyvíjajú pred príchodom jari.

Preto by bolo chybou strihať zlaticu ešte predtým, než odkvitne. Ak by ste to spravili, zbytočne by ste obmedzili tohtoročnú žltú nádielku, navyše by ste rastlinu mohli oslabiť. Po odkvitnutí však treba na rez určite myslieť, aby ker zostal hustý, zdravý a mal dosť síl pre budúce kvitnutie. Pravidelné odstraňovanie odkvitnutých konárov povzbudí rast nových výhonov, ktoré budú nasledujúcu jar znovu obsypané žltými kvetmi.

Ďalšie rastliny, na ktoré si treba dávať pozor

Kamélie : Púčiky na kvitnutie si často tvoria ešte pred zimou, a tak by skorý jarný zásah odrezal budúce kvety.

: Púčiky na kvitnutie si často tvoria ešte pred zimou, a tak by skorý jarný zásah odrezal budúce kvety. Magnólie : Tieto elegantné stromy sú obľúbené vďaka jedinečným, veľkým kvetom. Príliš skorý rez by viedol k strate časti pukov.

: Tieto elegantné stromy sú obľúbené vďaka jedinečným, veľkým kvetom. Príliš skorý rez by viedol k strate časti pukov. Vistéria : Na jar býva obsypaná jemnými súkvetiami, ktorých sa dočkáte len vtedy, keď rastline ponecháte dostatočný priestor na vyzretie výhonov z predchádzajúceho roka.

: Na jar býva obsypaná jemnými súkvetiami, ktorých sa dočkáte len vtedy, keď rastline ponecháte dostatočný priestor na vyzretie výhonov z predchádzajúceho roka. Trojpuky: Aj tie sa, podobne ako orgován či zlatý dážď, pripravujú na kvitnutie už v predstihu, preto si treba na jar pri skracovaní dať veľký pozor.

Prečo to všetko tak funguje?

Základná záhradnícka poučka znie, že ak rastlina kvitne skoro na jar alebo na začiatku leta, často k tomu využíva kvetné puky založené na konároch z predchádzajúcej sezóny. Ostrihanie takýchto drevín v období tesne pred kvitnutím (či dokonca ešte skôr) môže veľmi ľahko znamenať buď úplnú, alebo čiastočnú stratu kvetov.

Nemusíte sa pritom báť, že by ste prišli o šancu upraviť tvar kríka. Stačí, ak zvolíte miernejší prístup a počkáte na správny čas – spravidla hneď po odkvitnutí. Ker či stromček sa vám odvďačí bohatším kvitnutím v nasledujúcej sezóne a celkovo zdravším rastom.

Na záver

Pri jarnom upratovaní záhrady nás občas láka všetko zrezať a vyčistiť, len aby bol priestor dokonale usporiadaný. Avšak, trpezlivosť sa pri starostlivosti o tieto rastliny vypláca. Ak orgován, clematis, azalky či zlatý dážď (a ďalšie spomínané druhy) necháte bez prerezávania, kým neodkvitnú, odmenia sa vám nádhernou farbou a vôňou kvetov. Neskorším rezom im zase pomôžete udržať si pekný tvar a vitalitu do ďalšej sezóny.

V jarnej záhrade je veľa rastlín, ktoré starostlivosť potrebujú okamžite, no v prípade vyššie menovaných druhov sa vyplatí zachovať rozvahu. Ak si túto jednoduchú radu zapamätáte, zachránite tohtoročné kvety a zároveň sa postaráte o dlhodobú krásu a zdravie svojich záhradných miláčikov.

Ak ste vo svete záhradkárstva nováčikom, preštudujte si, ako jednotlivé druhy kríkov rodia kvety. Ušetríte si tak zbytočné sklamanie.

Pri kríkoch kvitnúcich neskôr v lete je často vhodné rezať ich na jar. Vždy si ale zistite, ako sa správa konkrétny druh.

Keď vás pokúša ostrihať ešte nekvitnúcu rastlinu, vždy ju najprv dôkladne skontrolujte, či sa na konároch už netvoria puky.

Nech sa vám darí vytvárať rozkvitnutú a zdravú záhradu, ktorej krása bude prameniť nielen z dobrého načasovania rezu, ale aj z vašej radosti, že ste svojim rastlinám poskytli to, čo v danej chvíli naozaj potrebovali.